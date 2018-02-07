朝鮮鐵幕下鮮為人知的音樂與故事

圖片版權 Getty Images Image caption 三池淵管弦樂團的成員乘船抵達韓國。

為參加在韓國平昌冬季奧運會，朝鮮派出了龐大的藝術團——三池淵管弦樂團（Samjiyon Band），在江陵和首爾演出兩場。

這為外界一窺神秘的朝鮮國家音樂團體提供了一次很好的機會。

樂團抵達韓國之前，參加凖備工作的朝鮮藝術界女高官玄松月，就已經吸引了無數的目光。

圖片版權 EPA Image caption 玄松月與朝鮮官員到達韓國

她曾是傳說中被金正恩槍決的朝鮮樂團成員之一。

小道消息雖不可信，但音樂在朝鮮集權政治中，一直發揮重要的作用卻是毋庸置疑的。

在朝鮮，音樂是政策宣傳、歌功頌德和個人崇拜的好工具。

BBC為您講述幾個鮮為人知的朝鮮音樂故事：

朝鮮鈔票上的《賣花姑娘》

圖片版權 Flower Girl Image caption 《賣花姑娘》電影曾經風靡中國大陸。

本次前往韓國演出的三池緣管弦樂團下屬朝鮮最有名氣和最有「革命歷史」的萬壽台藝術團。萬壽台藝術團的前身是1946年創立的平壤歌舞團。

1972年萬壽台藝術團首演了經典代表作朝鮮「革命歌劇」《賣花姑娘》。

由中國社會科學出版社出版的金日成回憶錄透露，《賣花姑娘》由金正恩的祖父——朝鮮第一代「偉大領袖」、金日成，在1930年代親自撰寫編劇，1970年代改編成歌劇和電影。

而曾在中國大陸風靡一時的電影《賣花姑娘》的導演，則是金日成的兒子金正日。

《賣花姑娘》與朝鮮兩代最高領導人的淵源，使賣花姑娘形像成為朝鮮人生活的一部分。

圖片版權 other Image caption 朝鮮一圓紙幣上的賣花姑娘

普天堡電子樂團

有媒體報道稱，在朝鮮首都平壤，每天早晨6點鐘，廣播就會播放由普天堡電子樂團演奏的革命名曲《親愛的將軍您在哪裏》。

普天堡電子樂團，1985 年6月4日根據朝鮮第二代領導人，即現任領導人金正恩的父親金正日的指示組建，是朝鮮第一個使用電吉他、薩克斯風和合成器的樂隊。

該樂隊以演奏朝鮮民謠聞名，也演奏中國、蘇聯和很少部分的西方音樂。

這個樂隊以1937年發生的普天堡戰役命名。根據朝鮮革命歷史，朝鮮第一代領導人金日成在該戰役帶領游擊隊襲擊日軍在普天堡的據點。

普天堡電子樂團共發行了150張唱片，不僅包括朝鮮經典革命名曲《親愛的將軍您在哪裏》，還有另一首著名的曲目——2005年發行的《駿馬姑娘》。

Image caption 普天堡樂隊發行的唱片

本次帶隊前往韓國的朝鮮官員玄松月，也曾演唱這首歌曲。

普天堡電子樂團很好貫徹了金正日的指示，將政治思想通過歌曲植入普通人的日常生活。

1992年，金正日曾經發出指示，要求樂團創作的歌曲，應該「琅琅上口，容易哼唱，結合人生哲學和豐富的情感。」

歌星第一夫人？

金正恩的妻子李雪主，據信曾經是朝鮮一位小有名氣的歌星，來自銀河水管弦樂團。

圖片版權 Getty Images Image caption 金正恩的妻子李雪主據信曾是朝鮮小有名氣的歌手。

2013年，曾有未經證實的報道稱，李雪主和其他一些來自該樂團和普天堡電子樂團的成員，涉嫌淫穢錄像被槍決。

不過，李雪主以及玄松月在報道出現後不久都再次公開露面，證明有關報道只是空懸來風。

但坊間又有傳言稱，這一報道之所以出現，是朝鮮當局為了防止民間繼續妄議李雪主曾經的歌手身份。另外還有傳言稱，朝鮮政府沒收了有李雪主演唱的所有CD，希望能抹掉她的過去。

從朝鮮鐵幕下流出的這些傳言，真真假假很難證實。

但有一點可以肯定地是，2012年3月，銀河水管弦樂團曾經在巴黎與法國廣播愛樂樂團聯合演出，演奏了勃拉姆斯的《第一交響曲》，比才的《卡門》和朝鮮民謠《阿里郎》。

牡丹峰女子軍樂隊

以短裙、高跟鞋和熱歌、勁舞讓世界刮目相看的牡丹峰樂隊，是金正恩上台後出現的朝鮮新事物。

《財富》雜誌曾評論說，這是朝鮮的辣妹樂隊。

2012年，牡丹峰樂隊首演，推出了很多西方文化元素，如迪斯尼米老鼠等，但普遍認為，金正恩組建這支樂隊是對韓國流行音樂風行世界的一種回應。

韓國中央通訊社認為，金正恩組建牡丹峰樂隊，是順應新世紀的要求，也希望在金正恩開創的新紀元在文學和藝術領域帶來新變化。

不過，牡丹峰樂隊與韓國流行音樂團體最大的不同之處，在於它的成員全部都是高級別的軍人。

搖滾樂隊萊巴赫

圖片版權 Getty Images Image caption 斯洛文尼亞樂隊萊巴赫（Laibach）成為第一個獲准到朝鮮演出的西方樂隊。

2015年8月，斯洛文尼亞樂隊萊巴赫（Laibach）成為第一個獲准到朝鮮演出的西方樂隊。

讓人頗為不解的是，這個樂隊以推翻集權政治的形像著稱，其政治和民族主義宣傳風格在歐美都頗有爭議。

然而它卻成為走入朝鮮的第一個西方重金屬搖滾樂隊。

促成這一演出的，是挪威藝術家莫丁·特拉維克（Morten Traavik），他過去也曾有過組織朝鮮與國外文化交流的經驗。

整個事情的起因，是他執導了該樂隊歌曲《爆料者》的音樂錄像。他把作品給了在朝鮮的關係戶，結果接到了邀請樂隊前去朝鮮演出的正式公函。

每道牆上都有裂縫，那是靈魂滲透進來的地方 加拿大詩人, 李奧納德·科恩

樂隊在平壤的奉化大劇院和音樂學院演出了兩場，正值朝鮮隆重慶祝獨立70週年紀念。

樂隊成員伊萬·諾瓦克向媒體透露說，在平壤的兩場演出，觀眾們「都很有禮貌，每首歌曲後熱烈鼓掌，演出結束後他們集體起立鼓掌，可能是很高興終於演完了吧。」

演出結束後，一位年長的觀眾告訴他們說：我不知道世界上還有這樣的音樂，現在我知道了。

樂隊在音樂學院的那場演出，學生的表演給成員留下了非常深刻的印象。

學生們用電子吉他和合成器，結合朝鮮傳統樂器，演奏了多種多樣的音樂風格，從70年代日本流行說唱到實驗電聲，甚至還彈出委內瑞拉電子音樂玩家阿卡（Arca）的風格。

萊巴赫搖滾樂隊的此次朝鮮之行，被拍攝了紀錄片《搖滾抵達朝鮮》。

片中，諾瓦克引用了加拿大詩人、歌手、小說家兼音樂家的李奧納德·科恩（Leonard Cohen） 的一句名言：每道牆上都有裂縫，那是靈魂滲透進來的地方。