平昌冬奧會：聚光燈下的金正恩胞妹金與正

圖片版權 KCNA Image caption 金與正與哥哥於2015年一同視察軍隊。

韓聯社周三（2月7日）稱，朝鮮通報的冬奧高級別代表團名單中包括了朝鮮勞動黨委員長金正恩的胞妹金與正。這將是擁有所謂"白頭山血統"的朝鮮金氏家族成員首次踏上韓國土地。

平昌冬奧會上，朝鮮和韓國將在平昌冬奧會入場式上用同一面旗。

朝鮮參會被視為雙邊關係緩和的標誌。不過專家表示，對朝鮮的核野心不太可能有任何影響。美國認為朝鮮把本次的奧運用於宣傳目的，並派副總統彭斯出席開幕式。彭斯說："我們參加本次奧運，以確保朝鮮不會利用冬奧會掩蓋其政權真相。"

周三到達朝鮮的代表團共有約280位成員，還包括了229名拉拉隊員，四名國家奧委會官員，26名跆拳道表演者和21名記者。

韓聯社稱，朝鮮藝術團離開平壤時，金與正送行。從朝鮮勞動黨中央宣傳部部長樸光浩和金與正一同前來歡送的情況來看，金與正應擔任副部長。

外界對金正恩家庭生活知之甚少，近年來對聚光燈下的金正恩胞妹金與正的興趣不減。

圖片版權 Reuters Image caption 只比哥哥金正恩小四歲，與金正恩關係密切。

誰是金與正？

近年來金與正的主要工作是通過在黨內宣傳部門的角色來提升哥哥的形像。金與正也是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，她去年被提拔為勞動黨中央政治局候補委員，和哥哥金正恩一起成為權力強大的政治局當中僅有的千禧一代。

生於1987年，金與正是金正日最小的女兒，與哥哥金正哲、金正恩同母。只比哥哥金正恩小四歲，與金正恩關係密切。他們曾一同在瑞士求學。她仍被美國列在黑名單上，涉嫌與朝鮮侵犯人權有關。

據英國《衛報》報道，金與正2015年嫁給了朝鮮勞動黨書記崔龍海的兒子。

金與正是什麼樣的人？

朝鮮問題專家邁克爾·麥登（Michael Madden）曾對BBC表示，金與正被形容為性格甜美、善良，有一點假小子氣。

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但有報道說，她也是在呵護之下長大，金氏家族中的其他成員與她的交流不多。

金與正的瑞士母校官員曾透露，她被警衛和保姆的小圈子保護——金與正曾有一次患輕度感冒，被立即從學校帶走送進醫院。

金與正有哪些職務？

圖片版權 AFP Image caption 金與正與金正恩一道的照片（2014年3月）

• 朝鮮勞動黨宣傳部副部長

• 朝鮮勞動黨中央政治局候補委員

• 朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長