特朗普要大閲兵：美國需要對誰秀肌肉？

Image caption 特朗普的批評者說，他的閲兵想法顯示了爭強好勝的虛榮心。

特朗普要求五角大樓在華盛頓組織一場盛大的閲兵式，他在上月向美國軍方提出這個要求。去年他在法國參加巴士底閲兵，法國的閲兵式給他留下了深刻的印象。

去年7月14日特朗普參加了法國國慶日閲兵，當時他表示那是他看過的"最好的閲兵之一"。於是特朗普向軍方提出要求說："我需要一個像法國那樣的閲兵，這是世界上最好的軍隊應該做的事情。"

白宮新聞秘書莎拉•桑德斯在《華盛頓郵報》報道後證實了閲兵計劃。她說："特朗普總統非常支持美國偉大的軍人，他們每天冒著生命危險，保衛我們國家的安全。"

"他(特朗普)已經要求國防部考慮舉行一個慶典，所有美國人都能借此機會表達他們的感激之情。"

Image caption 俄羅斯在２０１６年的勝利日大閲兵中展示了洲際彈道導彈

在華盛頓的閲兵式一般在戰爭結束後為慶祝勝利而舉行，但是五角大樓現在已經考慮閲兵式的具體細節。不過白宮官員對《華盛頓郵報》說，目前仍然在構想階段。

特朗普的批評者嘲諷說，他的閲兵想法和他上次在推特上說自己的核按鈕比朝鮮年輕領導人的按鈕更大一樣，顯示了爭強好勝的虛榮心。特朗普想在華盛頓展示美國的坦克和火箭，就像一個中年危機渴望安全感的人突然買一輛法拉利賽車炫耀一樣。

「要當拿破侖」？

民主黨人把閲兵計劃同專制國家炫耀武力的閲兵相提並論。法新社報道說，美國總統唐納德•特朗普要求舉行閲兵，以展示"美國肌肉"，並借此強調他作為最高統帥的作用。

美國媒體報道一般認為閲兵計劃同特朗普去年參加法國閲兵，並喜歡法國閲兵有關。那次法國軍隊穿過香榭麗舍大道接受檢閲，是紀念美國參加第一次世界大戰100週年，數十軍用車輛和傳統的騎兵參加了遊行隊伍，還有戰機從上空飛過。

Image caption 去年7月14日特朗普參加了法國國慶日閲兵，當時他表示那是他看過的"最好的閲兵之一"。

但是評論說，美國的閲兵會十分昂貴，因為把軍事裝備和人員集結到華盛頓，並且保護路面不受坦克碾壓損壞，都需要高昂的費用。民主黨政客對這個耗資龐大的計劃提出批評，並且說閲兵會發出令人焦慮的象徵信號。

民主黨眾議員麥戈文說，閲兵費錢而且荒唐。"特朗普更像個獨裁者而不是總統。美國人應該有更好的做法"。

另外一位眾議員，眾院武裝委員會的成員傑姬‧斯碧爾對CNN說，她對閲兵計劃感到吃驚，坦率地說，她認為美國正出現一個拿破侖。

還有一些退休將軍也表示反對舉行閲兵。

冷戰的產物？

一些人認為，大型閲兵是冷戰時期的產物，已經過時，現在只有在共產主義國家和前蘇聯國家在搞閲兵式。俄羅斯和中國都在二戰勝利日舉行勝利閲兵。

2015年9月3日，中國在北京舉行了大閲兵紀念對日戰爭和二戰勝利70週年。去年在中國建軍節，中國領導人習近平在內蒙古的訓練基地檢閲了中國的陸海空軍和戰略導彈部隊。據說，特朗普去年11月訪問中國時也很喜歡中國的軍隊檢閲。

圖片版權 AFP Image caption 上次美國舉行的閲兵是在1991年6月9日，當時美國總統老布什為慶祝海灣戰爭結束舉行了閲兵式

俄羅斯在閲兵式中喜歡展示他們最新的武器裝備。俄羅斯是軍事實力僅次於美國的第二大軍事強國。去年俄羅斯舉行的勝利日閲兵，共有一萬俄羅斯官兵參加，閲兵行列中除了裝甲車輛，還有俄羅斯的洲際彈道導彈。

二戰結束後，在1945年和1946年，蘇美英法都在柏林舉行過閲兵式。之前在1940年法國淪陷後，納粹德國陸軍在6月14日穿過香榭麗舍大道的凱旋門進行了勝利閲兵。

美國一般在主要的戰事結束後舉行閲兵式。上次美國舉行的閲兵是在1991年6月9日，當時美國總統老布什為慶祝海灣戰爭結束舉行了閲兵式。據信，那次閲兵耗資1000萬美元。在那次閲兵後第二年在紐約有舉行過一次閲兵。

在君主國家一般借閲兵顯示愛國目的，英國每年在慶祝女王生日的時候舉行閲兵。英國每年在武裝部隊日也舉行閲兵，展示各種武器裝備。英國的紅箭飛行表演隊一般也參加閲兵。

Image caption 朝鮮閲兵炫耀武力可能是希望引起外部世界的重視，特別是美國的重視，背後也可能是缺乏安全感。

朝鮮冬奧會前閲兵

朝鮮周四將舉行閲兵，據信屆時將有數千軍人和大批武器裝備參加平壤閲兵。美國軍事專家兼前情報官員普雷金特說，平壤閲兵在韓國冬奧會召開前一天舉行具有明顯的示威含義。他認為，那是對韓國美國對金正恩作負面報道和嘲諷做出的反應。

不過，對於朝鮮閲兵炫耀武力也有另外一種解讀，那就是朝鮮通過展示武器希望引起外部世界的重視，特別是美國的重視，背後也可能是缺乏安全感。

朝鮮領導人金正恩的父親金正日在世時曾經有人問他：朝鮮為何要把緊缺資源投入開發彈道導彈？金正日回答說："我必須讓他們知道我有導彈，因為只有這樣美國才會跟我談判。"