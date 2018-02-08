你的器材不支持播放多媒體材料 金正恩與夫人李雪主出席閲兵式。

在外界不絶的猜測與議論中，朝鮮閲兵式似乎已於韓國冬奧會開幕前一天低調進行。

朝鮮中央電視台畫面顯示，金正恩與夫人李雪主參加閲兵，金正恩發表演講。朝鮮電視台在當地時間下午5點30分播出閲兵式錄像，沒有國外媒體受邀採訪活動。

有分析認為，這次閲兵規模比以前小，顯示出朝鮮態度的變化。

中方派代表參加

中國方面確認，駐朝大使館當天派相關人士參加閲兵。

中國外交部發言人耿爽8日在例行記者會上表示，「朝鮮邀請駐朝各國使節、國際組織及外國機構代表參加活動」，「駐朝中國大使館應邀派員出席」，但並未表示中國駐朝大使李進軍是否出席。

圖片版權 Reuters Image caption 中方未透露派誰出席閲兵。2015年10月，時任中共政治局常委劉雲山參加紀念勞動黨建黨70週年閲兵式。

而在7日記者會上有記者提問中方將派誰參加閲兵時，耿爽並未直接作答。他表示「當前半島局勢出現了難得的緩和局面，我們希望各方都能採取行動鞏固這一局面，不要採取任何可能加劇緊張的行動。」

最近一次中方代表出席朝鮮閲兵在2015年紀念朝鮮勞動黨成立70週年儀式，當時中國政治局常委中排名第四的劉雲山出現在金正恩身旁。2017年紀念金日成冥誕105週年閲兵時未有中方代表出席。

金正恩發表講話 閲兵「顯示軍事強國地位」

圖片版權 Reuters Image caption 電視畫面顯示金正恩檢閲部隊。

金正恩在閲兵式上發表講話，他表示「要讓侵略者們連0.001毫米都無法侵害或戲弄我們神聖祖國的尊嚴和自主權」。

他還稱，現在形勢下「人民軍隊需要保持高度激動狀態，加速做好對抗凖備」。

金正恩還表示，這次閲兵可以向世界顯示朝鮮「軍事強國」地位。

「縮水」低調閲兵 或為避免指責

圖片版權 AFP PHOTO / KCTV Image caption 韓國媒體報道稱約200件武器裝備亮相此次閲兵。

韓聯社報道稱，朝鮮中央電視台公開的畫面顯示，去年朝鮮接連試驗的洲際彈道導彈「火星-14」與「火星-15」均亮相此次閲兵。

畫面中軍人方陣走過後坦克、戰車、自行炮部隊依次經過，同時載有多種導彈的移動式發射車也出現在閲兵式上。

韓國政府上月曾表示，有約1萬3千名官兵與200件武器裝備亮相在平壤舉行的疑似彩排。

韓聯社援引韓政府消息人士表示，「據悉朝鮮閲兵式已於上午10點30分在平壤金日成廣場舉行」。

《中央日報》引用某韓政府人士稱，閲兵式持續1小時30分-40分鐘，與去年閲兵相比縮短1小時。

圖片版權 AFP PHOTO / KCTV

文章還指出，此次閲兵不似以往使用電視直播，也沒有邀請外國媒體採訪，有分析認為這些可能是為避免外界指責其為平昌冬奧會「潑冷水」。

韓國統一研究院朝鮮研究室室長洪珉（音）對《京鄉新聞》分析稱，此次朝鮮與之前不同，似乎沒有將閲兵當作展示武力的場合，也沒有表現出向美國等方面傳遞強烈信息的意向。

朝鮮中央通訊社於1月23日報道，朝鮮勞動黨中央委員會政治局決定將2月8日作為朝鮮人民軍創建日。此前40年間朝鮮「建軍節」一直為4月25日。