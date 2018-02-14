世界最貴的八種食材 你的年貨籃中有沒有

圖片版權 Xinhua Image caption 北京的王府井張燈結彩迎新年。原來，這裏是北京人買年貨的好去處

民以食為天。過年了，吃些好的更是必須的。BBC的"吃貨"挑出了八種"嘗一口可能傾家蕩產"的食材，來看看價碼、聽聽故事。

快過春節了！這可是我們華人一年中最隆重的節日。俗話說，民以食為天，過年了，更必須吃好、喝好吧。

BBC廣播4台「美食」節目的行家挑出以下八種世界最貴的食材。爭取給大家買年貨、做年夜飯一點靈感。

順便講一講，這些"吃一口可能傾家蕩產"的東西，背後有哪些故事。

圖片版權 Getty Images Image caption 藏紅花別稱「紅金」

藏紅花

想來一點異域風情、讓你單調的白米飯立刻美到金燦燦？加一小撮藏紅花吧。

藏紅花又被稱為"紅金"。其實，單從重量價格比來看，藏紅花的價格還要高過黃金。小小的東西為什麼這麼貴？原因很簡單：藏紅花每年秋季只開花一到兩個星期，採摘、加工（純手工）費時費力；而且，每一朵花只有三個柱頭。意思是，做成一公斤藏紅花，需要從兩個足球場那麼大的一片花圃中採集

30萬多藏紅花的鮮花！

圖片版權 MAYURA STATION Image caption 和牛：嚴格餵養、保證長出大理石花紋

日本和牛

和牛原材可以來自四種日本牛。這種牛肉以大理石斑紋著稱，多汁細嫩，入口即化。有粉絲形容，口感像是柔嫩的魚。和牛中最頂級的神戶牛肉，在日本要500英鎊一公斤。

和牛被稱為世界上最好、最貴的牛肉。主要原因是因為養牛的工序要求很嚴。能貼上和牛標籤，牛要按規矩飼養，小牛要吃特別的飼料，保證長出大理石花紋。據說每只和牛都有「出生證」，證明其血統純正。

據說，一些養牛場還會請專人為牛按摩，保證肉質更鮮嫩。

圖片版權 Getty Images Image caption 生蚝：小心和誰一起吃

生蚝

生蚝現在被看作奢侈品。但是，曾幾何時，這並不只是富人才受用的。19世紀初期，生蚝相當便宜，套句英語俗話來形容：「和薯條一樣便宜」，是濱海地區工人階級一日三餐的重要食材之一。據說當時生蚝太多了，有人會把它包在餡兒餅裏充數。

但是，過度捕撈、污染給生蚝帶來災難性衝擊。後來，就物以稀為貴了。現在在倫敦的高檔海鮮餐館，一打生蚝要大約51美元。當然了，除了好吃，據說生蚝能催情。那麼，

一定要小心送給誰、小心和誰一起吃啊！

Image caption 魚子醬：看不見？太貴了，就少放了一點點

魚子醬

魚子醬是醃製的鱘魚魚子，被視為全世界頂級美食之一。

魚子醬很難打理、很難包裝，最重要的，很珍稀。最著名的魚子醬原材料取自裏海和黑海的白鯨鱘魚，這種魚已經嚴重瀕危，只有相當少的魚子可以合法出售。白鯨鱘魚需要長達20年才能長"成人"，身量也和成人差不多。更珍稀的是白化鱘，目前在原生地幾乎滅絶。根據吉尼斯世界記錄大全，最貴的魚子醬魚子來自一條"年逾期頤"（超過100歲）的白化鱘。它的純白魚子賣價每公斤34500美元！

但是，從這樣的「魚瑞」腹中取卵，聽來確實比較殘忍。

Image caption 松露：黑鑽石松露也很貴

白松露

松露產於意大利北部的皮埃蒙特地區。特級白松露只寄生在某些特定種類的樹根周圍，因此更罕見，公認香氣也更誘人。

白松露無法人工栽培。儘管一代又一代的人前仆後繼地試了又試，現在還是只能去野外尋覓。正是這種不確定性、加上人們付出巨大的努力去採集，才讓白松露有了不一般的價碼。

創下售價記錄的那朵白松露故事是這樣的：2007年，澳門賭場老闆何鴻燊買了一朵幾十年罕見的超大白松露--1.5公斤，價格是33萬美元。

33萬買一個蘑菇？富豪的世界我們永遠不會懂。

圖片版權 Getty Images Image caption 伊比利亞火腿：材料取自自由、幸福的豬

伊比利亞火腿

伊比利亞火腿產於西班牙和葡萄牙。最頂級的火腿原材料必須取自散養的豬。這種豬的餵養要求很嚴格，生命的最後一段只准吃橡子。

伊比利亞火腿分類相當嚴格，"黑牌"是最高檔的，使用純種伊比利亞豬腿製成。這些豬可以在橡樹林中自由漫步、尋覓橡子。此外，這種火腿的醃製週期長達36個月！

吉尼斯世界記錄大全顯示，最貴的一條商購火腿價格是3192.76美元（2016年3月）。

有意思的是，豬隻活3年，做成火腿最長可能要用6年！

Image caption 鵝肝醬：吃不吃請慎重考慮

鵝肝醬

鵝肝醬很貴，到底多貴就不提了。不過，付出高額代價的並不僅僅是人，還有鵝。鵝（或者鴨）被通過飼管強制餵食，肝被增肥到正常尺寸的最多10倍。

這種強制餵食的做法早在公元前2500年就已經存在，埃及人這麼做過。現在，許多國家有嚴格的法律禁止強制餵食，禁止生產、進口、銷售鵝肝醬。

如果你很愛惜動物，買不買、吃不吃需要慎重考慮。

圖片版權 Getty Images Image caption 咖啡：更香濃還是騙人的把戲？

麝香貓咖啡

吃完了，總要喝一杯吧。這種咖啡價碼高到每公斤700美元，放一包進年貨籃子絶對不丟人。

麝香貓咖啡又稱"貓屎咖啡"，製作工藝聽上去很倒胃口。粉絲堅持說，正是這個過程使咖啡更香濃；但也有人認為，那不過是唬人的小把戲，咖啡相當難喝！

悲哀的是，現在東南亞一些地區有飼養場，麝香貓被關在擁擠的籠子裏、強制餵食，

這些動物的處境和養雞場的雞差不多，很慘。