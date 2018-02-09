小偷素描畫得「很業餘」 卻讓警方鎖定疑犯

圖片版權 Lancaster Police Department

美國賓夕凡尼亞州警方公布，他們根據一宗偷竊案證人手繪的肖像，認出了疑犯的身份。

賓夕凡尼亞州蘭卡斯特縣警方說，警員根據這幅黑白手繪圖，以及「疑犯的犯罪手法」，鎖定疑犯為44歲的Hung Phoc Nguyen；警方向證人展示他的照片後，證人確認了疑犯就是畫中人。

警方現正搜捕他，並要求公眾提供協助。

警方指，Hung Phoc Nguyen在案發當日，涉嫌假冒市場僱員，待職員離位時將收銀台的金錢盜走。

案發於1月30日，在場職員向警方形容稱，盜竊者是個30-40歲的男性，身型瘦小，「可能是亞洲或南美裔」。

蘭卡斯特警方在新聞公布中稱，證人另向警方形容，盜竊者「有蓋著耳朵的直黑髮」與「寬大的顴骨和尖下巴」。

「雖然證人提供的肖像畫很業餘、很卡通，但結合其他外觀描述後，還是能令至少一名警員想起了疑犯的可能身份。」該新聞公布說。