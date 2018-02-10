被逼棄養七年後 美國女孩與小狗的意外重逢

圖片版權 Nicole Grimes Image caption 妮科爾·格蘭姆斯和她的狗狗

當美國賓夕法尼亞州的妮科爾·格蘭姆斯（Nicole Grimes）在臉書上看到一隻博美、貴賓混種犬的收養信息時，她發現狗狗看起來特別熟悉。

妮科爾說，她想起她小時候心愛的小狗克洛（Chloe），所以她「一時興起」決定收養這一隻11歲的狗狗。

她對BBC說：「當我發現她們倆都叫克洛時，我感到很奇怪。」

妮科爾描述了她與自己的「新」寵物見面的那一刻。

「當她被放下時，她跑到我身邊，舔我的臉，我心裏就知道她就是同一隻狗。」

但是，妮科爾的丈夫認為這樣不太可能：「他認為我瘋了，所以我們去檢查了微芯片。」

不過，妮科爾是對的，克洛確實是她7年前放棄的狗狗。

「我們難以相信，這太瘋狂了，」她大聲說。

最初，克洛是妮科爾祖母送她的禮物。妮科爾的祖母數年前去世。

「那時我10歲，十分想要一隻小狗。當我的祖母把克洛給我時，它戴著一隻粉色的蝴蝶結。我們是最好的朋友。」

圖片版權 Nicole Grimes Image caption 年幼的妮科爾·格蘭姆斯和她的祖母

妮科爾回想起她必須放棄克洛的那天，她當時很傷心。

「當時我爸爸得到了一份新工作，需要在家裏辦公，但克洛喜歡叫嚷，而他必須一直打電話。」

「那時我14歲，我記得爸爸去學校接我，狗狗在後座，我就知道我們必須要放棄她了。」

克洛在老主人的家安頓下來了。

「它變小了一點，也沒有牙齒，但是它仍然喜歡東奔西跑，」妮科爾說。

克洛現在正與格蘭姆斯家庭的下一代一起玩耍，妮科爾4個月大的女兒維奧莉特（Violet）與她很親密。

「他們喜歡與對方玩耍，克洛面對維奧麗特十分溫順，看到她們在一起我感到很溫暖。」

圖片版權 Nicole Grimes Image caption 妮科爾的女兒維奧莉特（Violet）與克洛

BBC用戶衍生內容及社交媒體團隊（BBC UGC and Social News team)報道