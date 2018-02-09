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3月18日是俄羅斯總統大選之日，當局確認了選票上的候選人名單，共有八人競逐。

將爭取第四屆任期的現任總統普京是最明顯的大熱門，一些民調指他的支持度拋離其他對手達60個百分點。

普京是此次選舉的「四號」，因為候選人次序是按姓名字母排序的。

近年俄羅斯反對派的主要領袖、多次組織全國性反貪腐示威的阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny），也曾表明參選意願，但在俄羅斯警方多次拘捕過後，納瓦爾尼今年初被判侵吞款項罪名成立，因此不符合參選資格。他認為這項控罪背後有政治動機。

挑戰普京的有誰？以下是此次俄羅斯總統大選的候選人一覽。

帕維爾•格魯季寧(Pavel Grudinin)

圖片版權 AFP Image caption 57歲的工程師暨農業大亨格魯季寧，獲得俄羅斯聯邦共產黨的支持參選。

57歲的工程師暨農業大亨格魯季寧，獲得俄羅斯聯邦共產黨的支持參選。他被戲稱為「草莓大亨候選人」。

格魯季寧由1995年起，執掌位於莫斯科以南的俄羅斯最大草莓生產商——「列寧國營農場」，為首都提供草莓及其他水果，2014-15財政年度的盈利聲稱達23億俄羅斯盧布（約合2.5億人民幣）。

這個蘇聯風的名字，或會吸引很多懷念共產時代的年長俄羅斯民眾，但實際上，這個農場的績效比大部份蘇聯時代農場為佳，每日可出產多達60噸草莓。

圖片版權 farm website screenshot Image caption 「列寧國營農場」的草莓主要面向莫斯科民眾。

在報名參選期間，格魯季寧被揭發擁有外國銀行戶口。據報道，他已經取消這些戶口。

1月8日，格魯季寧在選舉委員會網站上發表的一份正式聲明詳細說明了在列支敦士登銀行的投資情況。 但1月8日的另一份聲明則說，他在國外沒有投資。

1月16日，格魯季寧表示，自己設立外國銀行戶口，是為了支付其母親與姐妹在海外的醫療費用。他後來已關閉了這些賬戶。

俄羅斯的商業大亨們，以喜於外國銀行收藏財富聞名，這是很多貧窮、基層的共產黨支持者所不滿的。上述爭議，令格魯季寧被冠以「紅色資本家」之名。

在一次電視辯論中，格魯季寧說「共產主義的理解團結了人民」，並指「導致蘇聯崩潰的是背叛」。這一種強調蘇聯時代國力的策略，與總統普京鼓吹愛國主義的做法不無相似。

弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）

圖片版權 AFP Image caption 普京此次競選的主題是"國家團結"及"自力更生"。

曾在「蘇聯國家安全委員會」（KGB，即克格勃）任職間諜的普京，於2000年首度當選俄羅斯總統，如果此次再度當選，這將會是他的第四個總統任期。今時今日俄羅斯的孩子，從未經歷過並非由普京執政的年代。

俄羅斯國會與傳媒界均被普京的支持者及親信主導。普京此次競選的主題是「國家團結」及「自力更生」。近年來，俄羅斯與西方國家關係一直不佳，目前仍處於經濟制裁之下。

截止目前為止，普京的軍事豪賭——包括吞併克里米亞及介入敘利亞內戰——雖然在國際社會引發不滿，但均令他在國內的支持度更上一層樓。

普京近日兩度出席斯大林格勒戰役75週年的紀念活動，一次是在聖彼得堡，一次是在伏爾加格勒（前稱斯大林格勒）。這場戰役是二戰期間，納粹德國的首場大規模敗杖，普京想要傳達的信息很明顯：俄羅斯能夠再次成為受國際社會尊重的大國。

弗拉基米爾·日裏諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）

圖片版權 AFP Image caption 71歲的民族主義者日裏諾夫斯基是俄羅斯政壇老將。

71歲的民族主義者日裏諾夫斯基是俄羅斯政壇老將，在普京揚名之前已是廣為人識的政治人物。他在大學修讀法律，通曉土耳其語，曾在蘇聯軍隊中出任軍官。

日裏諾夫斯基在1991年首度參選總統，票數居第三位。他的政黨「自由民主黨」——事實上是個鷹派俄羅斯民族主義政黨——是蘇聯體後，第一個登記成為政黨的在野黨派。

他強調男性雄風，鼓吹反西方民粹主義，風格進取，也時時展現出粗俗的幽默感。日裏諾夫斯基說，他的夢想是重建俄羅斯的帝國勢力，令「俄國士兵可以在溫暖的印度洋洗靴子」。他還說，俄羅斯不應讓烏克蘭及白俄羅斯成立。

日裏諾夫斯基在哈薩克的貧困地區長大，他指兒時經歷令他對社會弱勢的困境感同身受。

雖然形像十分貼地、親民，但資產申請則顯示他在莫斯科有八個住宅物業、兩間大型車房與大量俄羅斯外貿銀行的股份。

克塞尼亞·索布恰克（Ksenia Sobchak）

圖片版權 EPA Image caption 克塞尼亞·索布恰克被稱為"俄羅斯版的帕麗斯·希爾頓"。

36歲的電視名人索布恰克，自封「抗衡一切的候選人」，主張民主革新俄羅斯，批評俄羅斯政府貪腐橫行、停滯不前。

她曾向BBC表示，希望俄羅斯能夠從普京模式「進化」，而非出現革命，支持普京認可的改革派政治人物，但不支持推翻普京的嘗試。

2012年，索布恰克曾參與反普京示威，並主張再度在克里米亞舉行公投；她認為，克里米亞的主權是屬於烏克蘭的。

因為其演藝履歷，她被稱為「俄羅斯版的帕麗斯·希爾頓」；她曾經試過在一個電視真人秀中浸著泡泡浴出鏡。

在此次選戰中，她曾經很坦然地表示「我不會勝出選舉」，但指自己將會一直投身政治，並有意在2021年透過國會選舉成為議員。

索布恰克的父親是前聖彼得堡市長，也是普京在政治上的伯樂。一些人認為，索布恰克參選，是普京政府所策劃，目的是搶奪反對派領袖納瓦爾尼的支持度，她強烈否認這一點。

格里戈裏·雅夫林斯基（Grigory Yavlinsky）

圖片版權 AFP Image caption 65歲的自由派人物雅夫林斯基有複雜的政治履歷。

65歲的自由派人物雅夫林斯基有複雜的政治履歷。

在蘇聯時期，他曾是政府的經濟官員，曾在前總書記戈爾巴喬夫的領導下推動經濟自由化；但後來，雅夫林斯基對快速推進、造成新巨富階級及令貧窮問題惡化的私有化感到不滿。

俄羅斯轉向資本主義的經歷，一直是雅夫林斯基的政治包袱。他於1995年創立了「統一民主黨」，該黨在2016年的國會大選沒有贏得任何議席。

在此次選舉中，雅夫林斯基首要主張透過國際調解，解決烏克蘭問題，並反對俄羅斯吞併克里米亞。

另一方面，他主張引入「基本收入」制度，解決俄羅斯國內的貧窮問題，並為數百萬俄羅斯人提供資助，讓他們能夠置業、擁有土地。

鮑里斯·季托夫（Boris Titov）

圖片版權 EPA Image caption 57歲的季托夫自稱經濟自由派，在政界而言算是新人。

企業家季托夫由2012年起，一直擔任普京政府的企業家權利申訴專員，職責包括打擊貪腐，此外還有另一項職位，負責推動與中國建立更多商貿關係。

57歲的季托夫自稱經濟自由派，在政界而言算是新人，去年被小黨「成長黨」指定為總統候選人。 2006-2012年間，季托夫是俄羅斯南部、黑海沿岸一個豪華渡假村附屬酒廠的主管。

對重視經濟的俄羅斯民眾而言，季托夫可能甚為吸引，但他在全國範圍的知名度不算高。在蘇聯年代，他曾在工業界不同企業任職高層。

季托夫說，他的目標是令俄羅斯再次成為國際投資者可以獲利的營商環境，換言之是要推動稅制改革與改善政府的官僚作風。

謝爾蓋·巴布林（Sergei Baburin）

圖片版權 Baburin/facebook Image caption 59歲的巴布林是俄羅斯"全民聯盟"的候選人。

59歲的巴布林是俄羅斯「全民聯盟」的候選人。他在1993年首度經選舉晉身國會，但在2016年的大選中連任失敗。

巴布林有法律背景，曾反對1991年蘇聯解體。在蘇聯時期，他曾於阿富汗戰爭時服役，軍中表現被評為優秀。

巴布林支持普京的外交政策，對吞併克里米亞感到滿意，也說俄羅斯在敘利亞的「自我防衛」十分成功。

但在國內，巴布林則批評俄羅斯貪腐、不公嚴重，說「新自由黑手黨」掌控一切，又說政府的教育與醫療政策一塌糊塗，聯邦預算亦然。

馬克西姆·蘇萊金（Maxim Suraikin）

圖片版權 Screenshot/Rossiya1 Image caption 蘇萊金同志"是"俄羅斯共產黨人"支持的候選人。

「蘇萊金同志」是「俄羅斯共產黨人」支持的候選人，這個黨派於2012年自「俄羅斯聯邦共產黨」分裂出來。

蘇萊金自命「列寧和斯大林主義者」，以及唯一一個立志打倒資本主義、恢復蘇聯制度的候選人。蘇萊金說，他在此次選舉中的對手是「中產」。

此次是蘇萊金第一次參選。他說，「俄羅斯共產黨人」有約五萬個成員、72個分部，但這個黨派的領袖在全國範圍均不算知名。

圖片版權 Screenshot Image caption 「俄羅斯共產黨人」的網站有列寧與斯大林的肖像。

蘇萊金原本任職電腦維修；1996至2004年間，他是「俄羅斯聯邦共產黨」的黨員，並曾在黨內高層出任要職。

有分析指他此次參選，是為了分薄「俄羅斯聯邦共產黨」候選人格魯季寧的票源，但蘇萊金否認，並指格魯季寧不是真正的共產主義者：「我不明白，為什麼一個百萬富翁能說自己是抗議候選人」。

蘇萊金說，「俄羅斯共產黨人」之所以分裂出來，就是因為「俄羅斯聯邦共產黨」開始推舉「寡頭大亨」做候選人。