美國副總統避免與朝鮮「國家元首」共進晚餐

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 冬奧會開幕式上彭斯與金正恩妹妹坐得很近

美國副總統邁克·彭斯（Mike Pence）推掉了一頓晚餐，以避免與朝鮮名義上的「國家元首」金永南（Kim Yong-nam）同席吃飯。

據韓聯社報道，彭斯與金永南短暫相遇，但他們都試圖避免直接面對對方。

與此同時，韓國總統文在寅在冬奧會開幕式上與朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正握手。

奧運會是在朝核危機的緊張局勢下召開。

彭斯邀請了弗雷德·溫比爾（Fred Warmbier）作為客人來到韓國，他是一名美國年輕人的父親。他的兒子在被朝鮮監獄釋放後身亡。

朝鮮在周四舉行了閲兵式，該活動原本預計在四月舉行，但後來被提前。

在冬奧會開幕式之前，韓國總統文在寅主持宴請彭斯和金永南。

但韓聯社說，五分鐘後美國副總統就離開了晚宴現場。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國總統在冬奧會開幕式上與金與正握手

文在寅稱，他希望冬奧會因"和平從這一天開始"而被銘記。文在寅將在周六與朝鮮代表團進行會談。

金正恩的妹妹金與正是代表團層級最高的成員。她是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長。也是1950年-1953年朝鮮戰爭以來朝鮮統治家庭訪問韓國的第一人。

金永南的職位是朝鮮最高人民會議常任委員會委員長，他是禮儀性的國家元首。

圖片版權 AFP/GETTY Image caption 朝鮮和韓國運動員舉著一樣的旗子入場

金與正據稱與她的哥哥關係緊密，去年被提拔進入朝鮮的政治局。

她在美國的制裁名單上，涉嫌與朝鮮的侵犯人權有關。

金與正30歲左右，比金正恩小四歲左右。

BBC駐韓國記者勞拉·比克（Laura Bicker）稱，金與正訪問韓國被認為是金正恩希望加強與韓國聯繫的強烈信號。也有人猜測金與正帶來了他哥哥的信。