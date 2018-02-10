記者被捕後　路透社公開調查報道證羅興亞人被緬甸軍人處決

圖片版權 HANDOUT Image caption 被捕的兩名路透社記者曾調查這十名羅興亞人的死亡

路透社周四（2月10日）刊登一篇關於緬甸羅興亞人被軍人及村民集體殺害的調查報道。該社認為，這篇報道是早前兩名負責這宗新聞的記者被緬甸政府拘捕的原因。

兩名路透社記者瓦龍（Wa Lone）及吳覺俊（Kyaw Soe Oo）被控違反政府機密法，目前等候審訊。

路透社稱他們的調查找到證據，證實去年有十名羅興亞人被殺害。路透社期望透過刊出這篇報道，可以證明兩名記者的行為是為了公眾利益。

警告：以下文章的圖片包括被殺害者的遺體照片，或會令讀者感到不安。

路透社總編斯蒂芬·阿德勒（Stephen J Adler）表示：「瓦龍和吳覺俊被捕時，我們最關注的是他們的人身安全。當我們明白他們在法律上的處境，並向他們本人及家屬徵得同意後，我們認為，刊出這篇關於因丁村（Inn Din）羅興亞人被軍人及村民處決事件的報道，是我們的責任。」

圖片版權 EPA Image caption 瓦龍（中右）和吳覺俊（中左）於2017年12月被捕

「我們刊出這篇震撼性的調查報道，是因為這關乎國際社會的公眾利益。」

傳媒記者進入該地區受到嚴格限制，BBC無法獨立證實路透社報道中的處決事件所有細節。

衝突發生以來，若開邦傳出不少關於屠殺的目擊者證言。

去年八月，若開邦多個警崗受到攻擊，緬甸當局指是羅興亞武裝份子所為，併發動軍事反擊。數十萬羅興亞穆斯林逃離緬甸，進入孟加拉，聲稱他們受到緬甸軍隊的迫害，村子遭到焚毀。

緬甸軍方稱他們的行動是為了打擊武裝份子，但人權組織則說，目前已有數千平民被殺。

聯合國人權事務高專扎伊德•拉阿德•侯賽因曾斥軍方的行動為「種族清洗」，之後更表示，如果緬甸實權領袖昂山素季及國防軍總司令敏昂萊日後被控「種族清洗」，他不會感到驚訝。

圖片版權 AFP/ Getty Images Image caption 數十萬羅興亞人目前居於孟加拉的難民營

為何兩名記者會被捕？

瓦龍和吳覺俊為兩名路透社緬甸裔記者，其報道能力備受肯定。去年12月12日，他們與警察見面，接收一些文件後被捕。

緬甸當局指他們被捕是因為「存有關於若開邦與安全部隊的重要機密文件」，而這些文件是「透過非法途徑取得，意圖送交外國媒體」的。

兩人被捕後外界一直揣測，他們正在進行極為敏感的採訪。

路透社指他們正在進行的報道，明顯涉及國際社會的公眾利益，並刊出有關報道來佐證。

這篇調查報道披露了什麼？

報道針對去年9月2日，在若開邦北部村落因丁發生的事件。

路透社指，兩名被捕記者正在訪問信奉佛教的村民、安全部隊人員，及收集照片作為證據，調查十名男子被殺的經過。

報道指，當時一村羅興亞村莊被襲擊，一群羅興亞男子被挑出。村內的佛教男子按照命令挖出大坑後，該十名羅興亞男子被殺，兩人被佛教徒村民砍死，另外八人遭軍人殺害。

圖片版權 Handout

路透社稱，今次是首次獲得照片證據，證明緬甸政府軍殺害羅興亞人。該社亦稱收集到佛教徒村民的證言。

在拘捕兩名記者後，緬甸軍方亦就是次殺人事件作出調查，結果與兩名記者得出的結論相似，證實處決確曾發生。

但軍方的調查結果說，被處決的10人被「孟加拉恐怖份子」。軍方說，羅興亞武裝份子早前襲擊警崗，不能將這10人帶回警崗，需要就地處決。

路透社稱，兩名記者沒有找到這10名男子與恐怖主義活動有關的證據，但有一些證言指，他們是被軍人在人群中點出來的。

路透社說，兩名記者與因丁村的目擊者、警員，以及現已逃往孟加拉的被殺者家屬談過。報道指，其中一名受訪者承認曾殺害一名羅興亞穆斯林。

盤算過後 路透社決定冒險

BBC《新聞之夜》（Newsnight）記者詹姆斯.克萊頓（James Clayton）

路透社刊出兩名被捕記者報道的決定，是有風險的。路透社認為，這篇報道涉及國際社會的公眾利益，也是兩名記者被捕的背後原因。

路透社說已經徵得記者本人與家屬的同意，而兩名被捕記者「強烈支持」刊出的決定。

但刊出這篇報道，對兩名被捕記者的案件是好是壞呢？路透總編向BBC表示，他們「不是因為法律考慮而作出」這樣的決定，但相信這篇報道能夠「協助法院評估兩人是否在履行記者的責任，並非違反政府機密法。」

但這也可能會激怒緬甸當局，造成反效果。兩名記者目前仍被拘留。

緬甸政府怎麼說？

對於路透的報道，緬甸當局尚未回應BBC的查詢。緬甸政府發言人佐泰（Zaw Htay）則向路透表示：「我們並不是要否認違反人權的指控。」

他說，如果出現侵犯人權的「可靠的一手證據」，政府會進行調查。

「一旦發現證據屬實、指控成立，我們會根據緬甸現行法律採取必要行動。」

佐泰又為緬甸政府軍在若開邦的行為辯護：「國際社會應該了解，首先作出恐怖襲擊的是誰。如果那樣的恐怖襲擊在歐洲、美國發生，在倫敦、紐約、華盛頓出現，媒體又會怎麼說？」

Image caption BBC記者曾目擊到羅興亞村落被焚毀

針對因丁村的事件，緬甸當局曾就其調查結果發表長篇聲明，稱會對參與的村民及違反規則的安全部隊人員採取行動。

至於兩名被捕的路透社記者，當局聲明則指他們純粹是因為違反政府機密法被拘。

緬甸實際掌權領袖昂山素季的發言人此前表示，被捕者將獲得法律的保障。