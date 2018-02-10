金正恩親筆寫信邀訪平壤 文在寅「比較為難」

圖片版權 AFP/ Getty Images Image caption 金與正交給文在寅的藍色文件夾裏是她兄長金正恩親筆手寫的邀請信函，表示希望與文在寅見面。

韓國平昌冬奧會第二天，朝鮮最高領袖金正恩的胞妹金與正把兄長親筆手寫的邀請函交給韓國總統文在寅，請他在方便的時候訪問朝鮮。

金與正是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，參加平昌冬奧會的朝鮮政府高級別代表團成員。文在寅周六（2月10日）在青瓦台總統府會見這個代表團。

BBC記者說，這是一次地標性的會談，是朝鮮自2014年派遣高級官員參加仁川亞運會閉幕式以來，時隔3年多再次派出高級別代表團訪韓。

團長是朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南率領，成員還包括祖國和平統一委員會委員長李善權和國家體育指導委員會委員長崔輝。會談後雙方共進午餐。

韓方青瓦台秘書室長任鐘皙、國家安保室長鄭義溶、統一部長官趙明均、國家情報院院長徐薰等陪同出席會見。

圖片版權 EPA Image caption 金正恩的胞妹金與正比他小大約4歲。西方有人稱她是朝鮮的伊萬卡

青瓦台發言人金宜謙下午在記者會上介紹，金與正代表金正恩邀請文在寅在方便的時間訪問朝鮮，還表示金正恩"有意盡快與文在寅總統會面"。

文在寅回應，朝鮮需要跟美國開展積極對話，為他訪問朝鮮創造條件。

據悉，信裏表達了希望平壤和首爾在朝韓民眾心裏更親近，"在不遠的將來實現統一和繁榮"的願景。

朝鮮高級別代表團11日返回朝鮮。

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美國會說什麼？

記者們指出，金正恩表現誠意，卻把文在寅放到了一個尷尬的處境。就是現在朝韓最高領導人見面時機不到，條件不成熟，而美國是個關鍵因素。

朝鮮代表團到訪青瓦台之前，美國發出過警告，正值朝鮮核武危機，不要跟平壤接觸。

特朗普政府擔心韓國抵擋不了朝鮮在平昌冬奧會上的"魅力攻勢"，立場軟化。

而文在寅競選總統時打出的口號是要跟北方增進往來；這跟美國的意願相左，來自北方的金正恩親筆手書的請柬更讓他為難。

參加冬奧會的美國副總統彭斯身體力行，在平昌避免跟朝鮮名義上的元首金永南共進晚餐，也盡量避免偶遇的情況。

他周六發了條推特，稱美國不會"任由朝鮮當局的宣傳攻勢在世界舞台上暢行無阻"。

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 金與正（左）在2018平昌冬奧會開幕式上坐在美國副總統彭斯（右）後面一排。

這讓青瓦台左右為難。

文在寅回應金正恩的邀請說，朝鮮要跟美國積極對話，為朝韓峰會創造條件。就是說，平壤既要跟首爾對話，也要跟華盛頓對話。

青瓦台表示，朝韓雙方就保持冬奧會帶來的和平與認可的積極氛圍達成共識。

但平壤的核武器計劃的陰影始終籠罩著一切改善雙邊關係的努力。

文在寅曾說過，朝鮮需要確保為解決核危機作貢獻，還可能會提出恢復南北離散家庭團聚的問題。

但是，朝韓關係時冷時熱，家庭團聚項目開開停停，下一次是否能重啟仍是個問號。

韓國釜山國立大學學者羅伯特·凱利在推特上預言，朝鮮半島南北關係在奧運會後將回歸常態。

圖片版權 AFP/Getty Image caption 開幕式上南北選手共同入場

金與正是1950-53年朝鮮後第一個訪問南方的金氏家族直系後裔。

她據信30歲左右，比金正恩小四歲，據稱與她的哥哥關係緊密，去年被提拔進入朝鮮的政治局。

美國把她列入制裁名單，涉嫌與朝鮮的侵犯人權有關。

周六晚些時候，金與正和金永南、文在寅一起觀看了朝韓選手組成的冰球隊跟瑞士隊的比賽。

國際奧委會主席托馬斯·巴赫也在座。