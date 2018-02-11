圖片版權 EPA/KCNA Image caption 2月10日，文在寅（中）在青瓦台會見朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南（左）和金正恩胞妹金與正。

美國警告稱，除非朝鮮放棄核武器和洲際導彈計劃，否則美日韓三國聯盟不可能調整從經濟上和外交上孤立朝鮮的政策。

朝鮮派出高規格代表團參加正在韓國舉行的冬奧會。並邀請韓國總統文在寅訪問平壤。如果兩國領導人會面，這將是2007年以來朝韓最高領導人首次會面。當面向文在寅轉交邀請函的是朝鮮領袖金正恩的胞妹金與正（Kim Yo Jong），她的職務是朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長，她也是1950年代朝鮮戰爭後首位跨過邊境訪問韓國的具有神聖白頭山血統的金氏家族成員。

雖然朝韓關係在冬奧會上出現了緩和跡象，但同樣出席冬奧會的美國副總統彭斯（Mike Pence）周六強調稱，美日韓三國仍然完全堅持孤立朝鮮的政策。

"除非朝鮮放棄核武器和洲際導彈計劃，否則美日韓三國聯盟繼續在經濟上和外交上孤立朝鮮的計劃不可能改變，"彭斯在登機返回美國前對媒體表示。

另一位和彭斯同行的高級美國官員則對媒體強調，"韓國和日本在加強對朝經濟制裁政策上信守我們的同盟關係"。

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 冬奧會開幕式上彭斯與金正恩妹妹坐得很近

白宮曾經指出，彭斯出席冬奧會旨在打消朝鮮綁架奧運會並借此進行宣傳的目的。

特朗普政府對朝鮮問題態度非常明確——除非朝鮮能放棄核武器和洲際導彈計劃，否則沒有任何談判協商的空間。

和彭斯一同訪問韓國的美國官員稱，事實上彭斯在周六晚上和文在寅一起觀看冬奧比賽的時候討論了加大對朝制裁的問題。但兩人沒有談到金正恩邀請文在寅訪問平壤一事。

彭斯則透露，文在寅和他分享了朝韓高層此次會面的細節。

彭斯在前往韓國前就明確表態不會尋求和朝鮮官員進行直接對話。美國官員稱，特朗普政府的態度是更看重朝鮮怎麼做而不是怎麼說。

圖片版權 AFP Image caption 白宮曾經指出，彭斯出席冬奧會旨在打消朝鮮綁架奧運會並借此進行宣傳的目的。

文在寅的棋局

金正恩的邀請讓韓國總統文在寅面臨選擇。在美朝韓三角關係中做出判斷似乎並不容易。

如果能實現和朝鮮時隔十年後的首次最高會晤，文在寅無疑能夠收獲外交上的突破。從去年年底上任以來，他一直奉行和孤立的朝鮮進行接觸的政策，並且努力尋求通過外交途徑解決朝鮮核危機的僵局。

圖片版權 Reuters Image caption 韓國總統文在寅在冬奧會開幕式上與金與正握手

但在朝鮮關係突然出現緩和態勢的同時，朝鮮方面開發核武器的速度正在加快，韓國面臨來自盟友美國的極大壓力。

金正恩邀請文在寅"在不遠的將來盡早"訪問平壤。韓國官方稱文在寅口頭上接受了這一邀請，但表示希望"雙方為此創造環境"。

很顯然，從彭斯臨別時的話可以看出，美國對朝韓這種雙邊對話並不高興。

韓國前副外長金聖翰（Kim Sung-han）對路透表示，"這是朝鮮在美韓關係上插入的一顆最強有力的釘子。"

美國的態度決定了文在寅對此邀請反應謹慎。

韓國方面稱，文在寅在周六的朝韓高層會晤時要求朝鮮方面更加積極地尋求與美國對華，他表示，"朝美回復對話對於朝韓關係發展是必須的。"