不旅行的蛙 脫單難於上青天？

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要過年了，怕不怕被親朋好友逼婚？情人節快到了，擔心不擔心自己形單影隻？如果你感覺自己"脫單"壓力山大，暫時放下你養的蛙，來看一看"羅密歐"脫單意義多深遠、任務多緊迫、難度有多大。

羅密歐生活在玻利維亞，從來沒有過伴侶、而且無兒無女。現在，他的終身大事甚至成了全國大事。關心羅密歐的人正在各地搜索，希望能給他找個共同生活、生兒育女的對象。

過去九年，羅密歐一直苦苦呼喚，希望能吸引來異性。年復一年，總是以失望告終。

但是，羅密歐必須脫單，而且必須盡快脫單，如果找不到伴侶、生不出後代，他這個物種就將從此滅絶！

圖片版權 AFP Image caption 羅密歐。希望他不是最後一隻瑟溫卡斯水蛙。

羅密歐今年10歲，是一隻瑟溫卡斯（Sehuencas）水蛙，目前生活在科恰班巴（Cochabamba）自然歷史博物館的水族箱。

玻利維亞科學家目前正在全國各地的溪流、江河中尋找，爭取能給羅密歐找到一隻雌性水蛙做配偶，以便保育人員啟動繁殖項目。

科學家蒙諾茲（Arturo Munoz）告訴法新社，「我們不想讓他失望。我們仍然滿懷希望，一定還能找到其他的水蛙，讓我們展開繁殖項目，挽救這個物種。」

但是，瑟溫卡斯水蛙的壽命通常不超過15年，羅密歐現在已經10歲。

也就是說，他只有大約5年的時間「娶妻生子」，才能挽救自己的物種。

圖片版權 Match Image caption 羅密歐的徵婚廣告：尋找我的茱麗葉

玻利維亞的一家約會網站也加入了為羅密歐「尋妻」的行列。他們給羅密歐專門作了頁面，說他在「尋找我的茱麗葉」。

為了在情人節之前為保育項目籌款15000美元，這家名叫「Match」的網站為羅密歐作了個人簡介，並且配發他的照片以及其他一些必要信息。

羅密歐自我介紹說，「不想一開始就很沉重，但是，我真的就是我這物種的最後一個了。我懂，很沉重，這就是我來這個網站的原因。」

「我希望能找到我完美的對象，共同挽救我們這個物種（不是施加壓力啊 ;)）」

「我一般喜歡獨處，晚上最愛宅在家裏，或許只是狂看身邊流淌的水。我就是想找到另外一個瑟溫卡斯，和我一樣的。」

「要不然，我的存在感就不存在了（沒啥大不了的）。」