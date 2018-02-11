日裔將領任美駐澳大使 北京為何不高興

圖片版權 AFP Image caption 美軍太平洋司令部司令哈里斯去年11月訪日時，與日本首相安倍晉三會晤。

美國總統特朗普提名現任太平洋司令部司令哈里·哈里斯（Adm. Harry Harris）任美國駐澳大利亞大使，中國官媒新華社發專文抨擊。北京為什麼那麼不喜歡這位美國將軍呢？

白宮上周五（2月9日）宣佈，特朗普總統將提名即將結束太平洋司令部司令三年任期的哈里斯海軍上將出任美國駐澳大使。新華社駐華盛頓記者很快就發表文章批評此項提名。

文章題目是："哈里斯：這名日裔美軍上將讓太平洋很'不太平'"。

文章說："哈里斯被視為美國軍方亞太政策的鷹派人物，擔任太平洋司令部司令期間，他的種種言行讓太平洋很'不太平'。

"一旦美參議院正式通過其任命，出任澳大使的他又會對亞太地區和平穩定作出怎樣的負貢獻令人擔憂。"

從文章的措辭來看，中國官方對哈里斯的敵意早已是冰凍三尺，非一日之寒了。

圖片版權 AFP Image caption 去年2月，美國核動力航空母艦卡爾文森號戰鬥群在南中國海開展"例行巡邏"。

鷹派將領 對中朝立場強硬

哈里斯1956年出生於日本橫須賀，父親曾是駐日美軍軍官，母親是日本人。

他1978年畢業於美國海軍學院，之後就開始在海軍服役。其間，還曾在美國哈佛大學、喬治城大學和英國牛津大學進修。

哈里斯是晉升為美國海軍上將的第一位亞裔美國人。

哈里斯2013年接任美軍太平洋艦隊司令，2015年升任美軍太平洋司令部司令，全盤掌控美軍在太平洋上的軍事力量。

哈里斯視朝鮮為亞洲安全的最大威脅，主張以強大的軍力支持外交手段，迫使朝鮮當局棄核。

他高調批評中國在南海的軍事部署，把中國稱為"挑釁者和擴張主義者"，指責中國在南海建設"沙土長城"。

哈里斯主張美軍應繼續在南海展開"航行自由"行動，對中國軍方的行動實行反制。他曾說，他的部隊必須做好"今夜就開戰"的凖備。

圖片版權 Reuters Image caption 中國在南海島礁填海造地引起美國高度警惕。

新華網：不能忽視"血統、出身"

新華社文章除了抨擊哈里斯的鷹派立場外，還在題目中強調其"日裔"背景，頗為引人注目。

事實上，在中國媒體關於哈里斯的報道中，他的種族背景經常被刻意突出。《環球時報》就曾把他稱為"最反華的日裔太平洋司令"。

新華網2016年的一篇報道說："可能有人覺得過於強調一名美軍將領的日裔背景有點不厚道。畢竟，按照華盛頓的標凖，這種八卦血統和種族的做法在政治上是不正確的。

"但是，對於理解當前美方在南海驟然升級的攻擊性的背景，便不能忽視哈里斯將軍的血統、出身和政治、價值觀傾向。"

在接受《紐約時報》採訪時，哈里斯就此評論道："把我稱為日裔將軍是不對的。我不明白他們為什麼非得在將軍前邊加個定語。"

他意識到中國媒體試圖將他"妖魔化"，並說"這種做法非常醜陋"。

中方曾要求美國撤換哈里斯？

圖片版權 Reuters Image caption 日媒報道，去年習近平和特朗普在佛羅里達會晤前，中國政府曾通過駐美大使崔天凱向美方提出要求，希望美國撤換哈里斯。

新華社9日的文章把哈里斯稱為"好戰分子"，在亞太地區"劣跡斑斑"，而且在從軍生涯中"致力於攪亂亞太地區和平和穩定"。

除了媒體攻擊，還有消息說，中方曾試圖以朝鮮核問題作為籌碼，迫使美國撤換哈里斯。

2017年5月，日本共同社引述不具名的消息來源報道稱，在習近平和特朗普在佛羅里達會晤之前，中國政府曾通過駐美大使崔天凱向美方提出要求，希望美國撤換哈里斯，作為中國施壓朝鮮的回報。

中國政府否認這一指控。但《華盛頓郵報》報道說，儘管白宮官員也否認該報道的真實性，但特朗普過渡團隊的一名成員說，崔天凱確實曾提出這個要求，但特朗普方面沒有作出任何承諾。

美國"印太戰略"布局澳洲

圖片版權 Reuters Image caption 美國總統特朗普和澳大利亞總理特恩布爾去年5月在紐約會晤。

現在看來，特朗普總統不但沒有和中國政府做交易，反而越來越重用哈里斯。哈里斯出任大使，對美澳關係以至美國"印太戰略"的整體布局都將有深遠影響。

儘管哈里斯的任命可能令中國政府惱火，但卻受到澳大利亞的歡迎。此前，美國駐澳大使的位置已經空缺了長達16個月，在澳國內引起不安。

澳大利亞總理特恩布爾在推特上發表一張他與哈里斯握手地照片，並寫道："哈利，我期待在堪培拉見到你。"

在目前地區局勢不穩的情況下，由哈里斯這樣的高級軍事將領出任美國駐澳大使，可以顯示美國對印太地區防務的重視。

自2012年以來，作為美國"亞太再平衡"戰略的一部分，美國海軍陸戰隊開始在澳大利亞北部城市達爾文進行每次為時六個月的輪訓。

目前，輪訓人數每批是1250人。但美國軍方日前對媒體說，輪訓人數將在3月份有所增加，但未透露增長幅度。

美國政府１月份公布的國防戰略報告說，中國和俄羅斯重新崛起是美國的繁榮和安全的"核心挑戰"。

據報道，五角大樓正在考慮減少在美軍在中東地區的部署，將更多的海軍陸戰隊部隊和裝備派往東亞地區。