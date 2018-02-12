俄客機失事 調查指向三大原因但不包括恐襲

你的器材不支持播放多媒體材料 飛機失事殘骸四散在一片較廣闊的區域（英文）

俄羅斯一架客機在莫斯科多莫傑多沃（Domodedovo）機場起飛後墜毀後，機上65名乘客與6名機組人員全部罹難。

俄羅斯聯邦偵查委員會（Russia's Investigative Committee）表示，目前考慮的墜機可能原因很多，包括天氣狀況、人為失誤以及機械故障。但俄官方沒有提到恐怖襲擊的可能性。最近幾周，俄羅斯正在經歷史上最嚴重的冰雪天氣。

俄羅斯交通部長索科洛夫（Maksim Sokolov）表示，將需要依靠「基因技術」幫助辨認遇害者身份，過程可能需要「兩三個月」。

這架由俄羅斯國內航空公司薩拉托夫航空公司（Saratov Airlines）運營的安東諾夫An-72飛機客機正從莫斯科飛往烏拉爾山區的奧爾斯克市（Orsk）。奧爾斯克是俄羅斯奧倫堡（Orenburg）地區的第二大城市，靠近俄羅斯和哈薩克斯坦邊境。飛機在起飛幾分鐘後失聯，隨後在莫斯科東南方80公里（50英里）的安東諾夫村莊（Argunovo）附近墜毀。

飛機殘骸及屍體被發現散落在一片較大的區域。官員表示，其中一個飛行記錄儀已經被尋回。

圖片版權 Reuters Image caption 失事現場的飛機殘骸

圖片版權 Flighradar24 Image caption Flightradar24顯示的飛機飛行路線

俄羅斯總統普京向遇難者家屬表達了慰問，並宣佈就失事原因展開調查。

普京也取消了原定前往索契與巴勒斯坦領導人阿巴斯會面的行程，改在莫斯科進行會面。

失事過程

這架客機在當地時間周日14:27（格林尼治時間11:27）起飛，四分鐘後失聯。

航空跟蹤網站「Flightradar24」顯示，客機隨後以每分鐘1000米的速率下墜。

飛機在出事前未有發出任何緊急信號。有目擊者向俄羅斯媒體表示，飛機在空中已經解體，並在下墜過程中已著火；另一些人則表示看到類似閃光或者爆炸的景象。

失事地點附近的居民Maria對法新社表示，「我感到一陣衝擊波襲來……窗戶搖了起來。」

俄羅斯應急部門表示，當局派出了超過400人和70輛車的救援隊伍前往墜機地點。

由於事故地勢險要，救援人員不得不在中途放棄車輛，徒步前往墜機地點。

什麼人在飛機上？

俄羅斯應急部門已經公布了機上乘客及機組人員的官方名單（俄語）。

奧瑞斯克市場安德烈·奧丁特索夫（Andrei Odintsov）向俄羅斯塔斯社表示：乘客當中包括一名兒童和兩名青少年；乘客當中只有三人不是來自奧瑞斯克所在的奧倫堡地區。

有兩名乘客來自莫斯科，還有第三個是來自聖彼得堡。

俄羅斯媒體報導稱，遇難乘客親屬已抵達奧爾斯克機場，一個女孩得知親人所乘的航班失事後大聲呼叫；一名男子則對著手機哭泣。

奧瑞斯克市長表示，有六名心理醫生和四輛救護車正在奧瑞斯克的機場協助遇難者家屬。

有關薩拉托夫航空公司

圖片版權 Air Team Images Image caption 失事飛機投入使用不足八年

薩拉托夫航空公司於1930年代創立，運營飛往35座俄羅斯城市的航線，總部基地薩拉托夫中央機場位於莫斯科東南840公里。航空公司向俄新社表示，駕駛該航班的飛行員是一名有5000小時飛行經驗的機師。

2015年，突擊調查人員發現該航空公司的航班上有非機組人員身在駕駛艙內，因此該公司一度被禁止運營國際航班。

後來薩拉托夫航空對禁令提出上訴並修改了政策，在2016年恢復運營國際航班。

他們主要運營俄羅斯國內城市之間的航班，但也有前往阿美尼亞和格魯吉亞等地的航線。

據美聯社報導，此次失事的客機已投入使用七年，是薩拉托夫航空一年前從另一家俄羅斯航空公司那裏收購的。