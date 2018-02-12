腰捆炸彈的少女：美麗的背後是個可怕的陰謀
13歲的法爾瑪塔全身打扮得漂漂亮亮。
一位婦人用力把她的頭髮拉直，連她的腳上都塗上了美麗的圖案。
但美麗的背後，是一個可怕的陰謀。
她打扮好之後，腰上就被捆上了一顆自殺炸彈。
法爾瑪塔是居住在尼日利亞北部的一名穆斯林女孩。幾年前，幾百名當地女孩被伊斯蘭武裝團伙"博科聖地"（Boko Haram）綁架，她就是其中之一。
她被博科聖地脅迫進行自殺炸彈襲擊，但最終得以僥倖逃脫。
她是13歲時被武裝分子綁架的。當時，她正往一個親戚家走，兩個騎摩托的男子將她抓走了。
幾個小時後，她被帶到叢林深處的一處營地，那裏有許多帳篷和茅草屋。
那裏已經有許多被綁架的女孩。"女孩都住在帳篷裏，我的帳篷裏有九個女孩，我們都睡在一張大席子上，" 法爾瑪塔說。
這是"博科聖地"組織的一個營地。該組織多年來一直試圖在尼日利亞北部建立一個獨立的伊斯蘭國家。
"開始時我想跑，可是沒機會，"法爾瑪塔說。團伙成員在營地周圍駐守，想跑的人都會被抓回去。
不久以後，法爾瑪塔就被迫作出一個選擇——要麼和團伙成員結婚，要麼去執行一個"任務"。
她不想結婚。"我告訴他們我還太小，"她說。
可是她根本不知道他們說的"任務"是什麼。
"任務"
營地裏的生活很單調，起牀後就是禱告、吃飯、打掃，禱告、吃飯、打掃，天天如此。
每天她們都要學習古蘭經，一背就是幾個小時。
有一天，法爾瑪塔的單調日程突然被打亂了。
幾個拿槍的人讓她凖備做一件重要的事。
幾個婦人在她的腳上畫上了花紋圖案，還幫她拉直了頭髮。
她想，這是在凖備婚禮嗎？他們還是要逼她結婚嗎？但她不能問問題。
兩天以後，團伙成員又來了，在她腰上捆上了一顆炸彈。
他們告訴她，如果她能殺死不信伊斯蘭教的異教徒，她就會一下子升入天堂。
她的襲擊目標是市場或其他人潮擁擠的地方。
"我很害怕，哭了起來。但他們讓我鎮靜，告訴我這就是生命的意義，"她說。"他們說只要能上天堂，一切就都會好了。"
還有另外兩個女孩也被捆上了炸彈。然後團伙成員把她們三個帶到了一個村莊外面。
他們讓女孩們往人多的地方走，還說有人會在遠處看著她們。
女孩們的手裏拿著土製的炸彈引信。
她們一邊走，一邊討論是執行這個"任務"還是逃跑。她們最終決定不執行任務。
法爾瑪塔求一個陌生人幫她解下炸彈，然後就沿著一條土路飛跑。
但她沒跑多遠就被兩個男子抓住了。她後來才知道，他們也是博科聖地的成員，不過屬於另外一個團伙。
法爾瑪塔又一次被綁架了。
暴力歷史
歷史上第一次由女性執行的自殺式襲擊發生在1985年。當時，一個16歲的女孩在黎巴嫩南部炸死了兩個以色列士兵。
自那以來，黎巴嫩真主黨、哈馬斯、庫爾德工人黨、斯里蘭卡的泰米爾猛虎組織和車臣的"黑寡婦"都曾用婦女和女孩執行自殺襲擊。
但是，英國皇家聯合軍種研究所（RUSI）研究員伊麗莎白•皮爾森（Elizabeth Pearson）說，博科聖地在這方面已經遠遠超越所有其他好戰組織。
她估計，三年以來，該組織已經強迫數百名女孩在尼日利亞、喀麥隆、乍得和尼日爾執行自殺炸彈襲擊。
至2017年底，該組織策劃的由女性執行的自殺襲擊，包括成功的和未遂的，總計達232起，有454名婦女和女童因此死亡或被捕。這些襲擊事件總共造成1,225人死亡。
博科聖地組織第一次強迫女孩執行恐怖襲擊，是在2014年6月。
就在此前不久，該組織在尼日利亞東北部博爾諾州的奇布克鎮（Chibok）一所寄宿中學連夜擄走276名女生，震動國際社會。
皮爾森說："博科聖地那次用女孩進行自殺式襲擊，比以前用男孩襲擊，取得的關注大大增加。因此他們以後就一直用女孩。"
該組織迫使女孩成為炸彈客，似乎並沒有年齡限制。
2016年12月，博科聖地對尼日利亞北部的一個市場進行了自殺式襲擊，炸彈客據說是兩名分別為7歲和8歲的女孩。
逃亡
法爾瑪塔第二次被綁架之後，被帶到博科聖地的另一個營地。
如果這裏的團伙成員知道她曾經拒絶執行自殺襲擊，他們很可能就會把她就地打死。
在這個營地裏，生活還是一樣地單調——吃飯、打掃、禱告、背古蘭經。
差不多一個月後，法爾瑪塔再次面臨選擇——要麼結婚，要麼執行"任務"。
她還是拒絶結婚。但這次執行任務時，她學聰明瞭。
她的腳上被塗了花紋，身上穿上了一件漂亮的衣服，戴上了頭巾。然後，她的腰上被系了一條炸彈帶。
可是，她一離開團伙成員的視線，就立刻跑進了森林裏。
"我遇到幾個農民，求他們幫我解開炸藥帶。我告訴他們我被迫執行任務，但我不想這樣做，"她說。
"他們很害怕，但很同情我，幫我解開了帶子。可能他們覺得，如果他們拒絶，我可能會引爆炸彈，和他們同歸於盡。"
隨後，法爾瑪塔在森林裏待了好幾天，試圖找到回家的路。她遇到幾個獵人，獲准和他們同行。
但他們遭到博科聖地成員的襲擊。在混亂中，法爾瑪塔逃脫了，躲進了森林裏。
她很害怕，只能茫然地走。她有一個星期沒有吃飯，但幸運的是，她最終走出了森林，來到一個城鎮。
一家當地人留她住了幾天，然後幫她回到家鄉。
但是，由於長年戰亂，她的家庭也已經分散各處。她現在和她母親一起住在一個收留無家可歸者的營地裏。
營地裏條件很差，但好在沒有人知道她的經歷。
歧視
像法爾瑪塔這樣的女孩處境往往非常艱難。
多數拒絶引爆炸彈的女孩都被安全部隊抓捕，被關在"去激進化中心"裏。
她們在自己的家鄉也難以重新融入，因為人們把她們視作恐怖分子的同路人，視同瘟疫一般。
博科聖地是全世界現代史上最殘暴的武裝集團之一。自2009年以來，僅在尼日利亞境內，該組織就已殺害了27,000多人。
在喀麥隆、乍得和尼日爾，也有很多無辜平民遇害。戰亂已使二百萬人無家可歸。