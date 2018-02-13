NBC主持人冬奧失言點燃韓國民眾怒火

圖片版權 Getty Images Image caption 喬舒亞∙庫珀∙雷默作為亞洲專家參與NBC冬奧開幕式轉播。

在一名主持人於平昌冬奧會開幕式直播時對韓日曆史發表評論後，大量韓國民眾表達了憤怒，NBC（美國全國廣播公司）隨後將這名主持人撤下。

喬舒亞∙庫珀∙雷默（Joshua Cooper Ramo）在轉播開幕式時稱，曾經在1910-1945年期間佔領韓國的日本，是韓國後來的重要"轉型"樣本。

韓國民眾認為這一評論無知且帶來傷害。他們發起請願，要求NBC道歉，請願徵集到超過13000個簽名。

在看到日本首相安倍晉三出現在平昌冬奧會現場時，雷默做出了上述評論。

圖片版權 Getty Images Image caption 雷默在轉播時稱曾經在1910-1945年期間佔領韓國的日本是韓國後來的重要"轉型"樣本。

他評論道，日本是"一個在1910到1945年期間佔領了朝鮮半島的國家"，隨後補充稱，"但每一個韓國人都會告訴你，日本在文化、技術以及經濟方面都是楷模，對他們自己國家的轉型至關重要。"

無知且傷人

大量韓國民眾通過社交媒體表達憤怒，並在NBC的相關平台上進行評論。

"你們在嘲笑和貶低那段韓國被日本殖民的痛苦歷史，你們欠韓國國民一個正式道歉，"一段NBC Instagram網頁後面的評論寫道。

另一條評論說，"我們的祖父祖母很多都被日本人殺害，年輕女性被強徵為慰安婦。NBC不應該這麼說。"這段歷史指日本在佔領韓國期間為軍隊妓院強徵韓國女性做妓女。

另一位Instagram用戶則表示，"你們（指NBC）的評論無知且傷人。請好好學習這個奧運會主辦國的歷史。"

圖片版權 Getty Images Image caption NBC 宣佈停止雷默的報道工作。

雷默的另一個身份是基辛格事務所（Kissinger Associates）的副主席和聯合CEO。他撰寫了大量關於亞洲經濟和政治的文章。

作為奧運會在美國的獨家轉播商，NBC一開始為雷默的言論進行了道歉。隨後，NBC宣佈中止他在奧運會的報道工作。

NBC表示，雷默受聘作為亞洲專家參與奧運報道，"以便給我們的觀眾提供有關東道國的視角"。

NBC的發言人對《韓國時報》表示，"他（指雷默）曾經被指望為我們做更多事，但現在不行了。"