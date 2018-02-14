30載異國苦戀：朝鮮女子與越南男子的愛情故事

圖片版權 Pham Ngoc Canh Image caption 李英姬與範玉景年輕時候的照片。

1967年，朝鮮女子李英姬首次見到了她未來的丈夫範玉景。來自越南的化學系留學生範玉景當時正在朝鮮附近的鹹興市讀書，那年他18歲。

倆人後來墜入愛河，並在1971年再次相會。不過，他倆的愛情故事在30年後才開花結果——他們終於在2002年喜結良緣。那一年，李英姬成為朝鮮最高領導人批准與越南男子結婚的唯一一位女性公民。

有情人終成眷屬。這對異國情侶分隔30年的愛情故事曾被越南媒體廣泛報道。

2018年情人節前夕，李英姬在位於河內的家中接受了BBC記者的專訪。

李英姬表示，在越南，一切都得按越南方式行事，因為這是越南。如果住在這個國家，就得入境隨俗，那裏無法按"朝鮮方式"行事，儘管她是那裏唯一的朝鮮人。

抵達越南後，李英姬已學會了一些越南語，足以應付日常生活以及與丈夫的親戚們溝通。

Image caption 2018年2月，李英姬和範玉景在越南的家中接受BBC採訪。

李英姬對BBC說，"就現在來說，我本來應該可以和村裏同齡的女性聊天，但這很難，因為我的語言不太流利。我真的很想念我的國家，想要回去，但與此同時，將丈夫留下來也是不可想像的。"

越南電視台目前正在播放2018年韓國平昌冬奧會的比賽賽況。BBC越南語科記者阮黃來到李英姬和範玉景位於河內的公寓家中採訪。

朝鮮選手的比賽場景和三池淵管弦樂團的表演畫面罕見地同時出現在平昌冬奧會舉行期間。自從離開家鄉鹹興後，李英姬只回過朝鮮兩次。在越南電視台節目中欣賞朝鮮音樂，這對她來說也很特別。

她說："自從我來到這裏，每次聽阿里郎（朝鮮民謠）時我都會流淚，這讓我想起了我的家鄉。當越南電視上（奧運會）阿里郎的音樂響起來時，我的心真的很激動。"

分隔30年的愛

30多年前，當範玉景在鹹興的化學實驗室門口看見從門外經過的朝鮮姑娘李英姬時，就對她一見鍾情，並希望有一天她會成為他的妻子。

他們曾秘密幽會，但最終卻不得不秘密道別。範玉景在1973年返回河內，他們從此天隔一方，無法相見，因為朝鮮普通公民既不能出國旅行，也不能隨便與外國人接觸。

李英姬說，還記得他們第一次相遇時候的樣子："我看到他兩眼放光，我立刻明白，他愛我。我也對他也是一見鍾情。"

Image caption 範玉景和李英姬目前住在河內的一棟公寓中。

她說，"在我遇見他之前，我從未愛上任何人。我也喜歡他，他長得很帥，對我很友善。"但李英姬沒料到他們可能成為夫婦。

"當他返回越南時，越南仍然處於戰爭狀態。在走之前，他讓我等待，說他會回到我身邊，但我並不相信他"，她補充說。

範玉景在1978年曾回到朝鮮，但僅有短短的幾天出差時間。他對她說："我們總有一天會在一起。讓我們一起等待吧。"

李英姬回憶說："我當時回答，'那會是什麼時候？'我到那時都成老太太了，'可他轉頭對我說：'你永遠是我的英姬，無論多久都是。'"

在接下來的30年裏，範玉景所能做的就是不斷給她寫情書，有時還需要通過翻譯幫忙，可他從未收到任何回信。

範玉景曾作為翻譯訪問朝鮮。在訪朝期間，範玉景不斷打聽她的下落，但有人說她已結婚了；也有人說她已死了。可他從未放棄希望。

圖片版權 Pham Ngoc Canh Image caption 2002年12月，李英姬穿著韓服與範玉景在河內舉行了非常簡樸的婚禮。李英姬的朝鮮家人沒有出席婚禮。

2001年，好消息終於來了。在訪問朝鮮的越南國家主席的幫助下，朝鮮政府允許李英姬離開鹹興，前往越南與她心中的男人結婚。

2002年12月，55歲的李英姬穿著韓服與範玉景在河內舉行了非常簡樸的婚禮。李英姬的朝鮮家人沒有出席婚禮；但範玉景的親朋好友都有出席。

從那時起，李英姬和範玉景一直住在河內。李英姬靠教朝鮮語謀生。範玉景現在是一位退休工程師，他也是河內單車協會的創始成員。

李英姬的生活可能比鹹興要好，但過得並非奢華。他們住在河內的一套小公寓裏，並將其中一半房間出租，以補貼每月170美元的微薄養老金。

Image caption 在越南期間，李英姬靠教朝鮮語謀生。丈夫範玉景現在已退休。

李英姬表示，由於語言和文化上的障礙，目前的生活條件，使得在越南的生活相當困難。

她說："目前的情況很困難，但我們會克服這些，就像我們以前那樣。"

自從1967年第一次見面的那天起，這對戀人就為對方活著，他們對彼此的愛毫無改變。