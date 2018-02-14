圖片版權 Getty Images Image caption 最近冬奧會被與"吃狗肉"聯繫在一起，在韓國內外引起爭議。

第23屆冬季奧運會正在韓國平昌如火如荼進行，但最近冬奧會被與「吃狗肉」聯繫在一起，在韓國內外引起爭議。

據韓國JTBC電視台報道，為改善冬奧賽場周邊環境，賽事舉辦地江原道及平昌郡方面鼓勵賣狗肉湯的餐廳撤換廣告牌、改換菜單，並對符合條件的商家進行資金支持。

報道稱，為鼓勵餐廳更換寫有「狗肉」、「補身湯」等狗肉料理字樣的招牌，平昌郡最多為每家餐廳提供1000萬韓元（約合5.86萬元人民幣）援助，而改換菜單的餐廳可以從江原道與平昌郡方面獲得最高2000萬韓元（約合11.7萬元人民幣）的資金支持。

當地政府很為難

韓聯社此前援引江原道相關負責人表述稱，平昌冬奧會是全世界的盛會，擔心食用狗肉為韓國形像帶來負面影響，不利於冬奧會，因此提出這種方案。

平昌郡相關負責人對BBC中文表示，平昌郡本有12家餐廳提供狗肉料理，為迎接冬奧會，江原道與平昌郡方面積極說服這些餐廳停止販賣狗肉，有2家響應，改換經營業種，其他10家餐廳目前大多以賣羊肉湯為主。平昌郡方面對改換招牌但繼續賣狗肉的餐廳不提供資金支持。

一位在平昌經營狗肉店生意超過30年的業主對BBC中文稱，大約一個月前接到平昌郡「通知」，提出停止販賣狗肉料理，現在自家店內已換下帶有狗肉料理的招牌，改做烤肉生意。他還提到，冬奧會後是否恢復狗肉生意要再看具體通知。

平昌郡負責人指出，有的餐廳停止銷售狗肉後遭受數千萬韓元經濟損失。

圖片版權 Getty Images Image caption 平昌冬奧會令韓國人熱情高漲。圖為2011年平昌申奧成功時平昌人激動萬分的場景。

這位負責人還表示，目前看來冬奧會帶來的外國遊客不如預期多，離會場較遠的地區基本沒有遊客。平昌郡共有約1200家餐廳，經營狗肉生意的只佔其中1%，冬奧會沒有為這些餐廳帶來更多客流量，現在卻因此導致他們無法營業或經營狀況慘淡，也讓他感到十分「心痛」。

韓國動物保護團體對地方政府的這種舉措也並不滿意，認為這種做法只能起到暫時性作用。在韓國關於食用狗肉是文化傳統與動物權益保護之間的爭議一直不斷，動物保護團體「Care」代表樸素妍（音）對《國民日報》表示，如果地方政府真的認為狗肉文化是「堂堂正正」的文化就應該「原原本本地進行宣傳」，而不是像現在這樣「忙著遮掩」。

大型賽事的「狗肉」難題

圖片版權 Getty Images Image caption 在韓國食用狗肉是合法的，韓國民間此前有「三伏天喝狗肉湯」的說法。圖為2009年夏天，首爾某餐廳老闆正在做狗肉湯。

在韓國，食用狗肉是合法的，韓國民間此前有「三伏天喝狗肉湯」的說法，與中國、越南等亞洲國家一樣，部分韓國人認為吃狗肉有利於補身。近年來隨著人們觀念的變化與外來文化的影響，韓國吃狗肉的人數逐漸減少，同時關於禁食狗肉的討論也越來越多。

1980年以後，每逢主辦大型國際賽事，狗肉屢屢成為韓國面臨的難題。

JTBC報道中提到，1986年亞運會與1988年漢城奧運會期間韓國政府曾下令禁止販賣狗肉。報道稱當時立法將「補身湯」列為「嫌惡食品」但引來眾多批評，一些商家開始改稱狗肉湯為「營養湯」、「四季湯」，這一法令後被廢除。2002年韓日世界杯之際，國際足聯曾致函韓國要求採取行動以讓狗肉「無法被食用」，但韓國政府並未採取特別措施。

平昌冬奧會前，CNN、CBS、USA Today等英文媒體曾對韓國狗肉貿易進行報道，USA Today獲得冬奧會組委會新聞部門聲明稱，所有奧運會場地內均不會販賣狗肉食品，同時希望這一問題不會影響奧運會及該地區的順利進行及聲譽，「並支持該地區及政府在這一問題上所做的工作」。平昌郡政府負責人表示，此次勸告狗肉餐廳的行動也是地方政府接到中央政府授意後自行制定的。

圖片版權 Getty Images Image caption 最近幾年韓國狗肉貿易規模正在縮小。圖中的農場於2016年被美國動物保護團體關閉。

韓國允許狗肉農場大規模飼養肉狗，而最近幾年狗肉貿易規模正在縮小。JTBC指出，韓國畜產法規定狗是可以食用的家畜，但衛生管理法對狗的屠宰過程未加以規定，因此有意見建議強化相關衛生法規定，也有聲音認為應該修訂法律完全杜絶食用狗肉行為。

韓國動物保護團體KARA代表任順禮日前在《韓民族新聞》網站撰文時還強調， 「伴侶犬」可以不受任何限制流入狗肉市場也是韓國狗肉產業的一大問題，並呼籲韓國政府認真檢視停止食用狗肉問題。

平昌郡負責人表示，為在冬奧會期間不被外國遊客「討厭」，平昌已經付出諸多努力，並會「繼續努力下去」。