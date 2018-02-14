圖片版權 AFP Image caption 這座愛情銀行裏可以存儲戀人們的小信物。

在一座風景如畫的斯洛伐克小鎮上，當地人經營著一家「愛情銀行」，情侶們可以在情人節這天前往存儲象徵他們愛情的紀念品。

這家銀行「金庫」裏有10萬個小抽屜。銀行位於班斯卡・什佳夫尼察（Banska Stiavnica），在一座為紀念世界最長情詩《瑪利娜（Marina）》而建的博物館內。

《瑪利娜》共有2910行，由安德列・斯拉德科維奇（Andrej Sladkovic）在1846年發表。安德列深愛著一位叫瑪利亞・皮謝洛娃（Maria Pischlova）的女士，但瑪利亞父母迫使她嫁給一名薑餅製造商。

斯洛伐克人從小會在學校裏學習這首詩。

安德列與瑪利亞14歲時，兩人在班斯卡・什佳夫尼察墜入愛河。當時安德列是一個窮學生，會去瑪利亞溫暖舒適的家裏為她輔導功課。瑪利亞成為了安德列的靈感女神，但不幸的是比起安德列，瑪利亞的父母更偏向讓女兒嫁給富有的薑餅製造商。

圖片版權 House of Marina Image caption 瑪利亞故居已被保存為博物館，"愛情銀行"就位於其中。

安德列後來成為一名牧師，並在瑪利亞結婚兩年後娶了一名文員的女兒為妻。

中世紀小鎮班斯卡・什佳夫尼察現在是聯合國教科文組織（Unesco）世界遺產地，《瑪利娜》一詩也被詩作斯洛伐克國寶。

瑪利亞故居已被保存為博物館，「愛情銀行」就位於其中。

這場展覽活動的新聞發言人亞沃爾斯卡（Katarina Javorska）向BBC表示，情侶們可以在「愛情銀行」裏「永久保存愛情」，他們可以初次約會時的照片、情書、定情戒指或電影票放在裏面。

「這裏很安全，每件物品有一個特製的鎖保護，只有情侶自己可以看到裏面的內容」，她解釋稱。

圖片版權 House of Marina Image caption 情侶們可以在"愛情銀行"裏"永久保存愛情"，這些信物會得到安全保管。

博物館內的其他展品中還包括一個「愛情儀表盤」，可以衡量情侶們的愛情濃度。

亞沃爾斯卡稱這座儀表盤的技術有一個「天大的秘密」，戀人們使用儀表盤時可以從《瑪利娜》中得到屬於自己的詩句。

「他們可以接吻或把手握在一起，同時用另一隻手握住一個特製把手，把手可以測量到他們的電力，可以通過隨後顯示的詩句看出他們愛情的強度」。

圖片版權 AFP Image caption 博物館裏的「愛情儀表盤」。

亞沃爾斯卡表示「我們的目標是打造下一座維羅納（Verona）」。維羅納是莎士比亞小說《羅密歐與朱麗葉》故事背景地，「維羅納羅密歐與朱麗葉的故事是虛構的，但我們安德列和瑪利亞的故事是真實的」，她說。

為紀念他們的愛情故事，斯洛伐克學生會背誦《瑪利娜》詩中節選片段，斯洛伐克也有街道甚至小鎮以斯拉德科維奇命名。

圖片版權 House of Marina Image caption 博物館內列有這首世界最長情詩的臨摹版。

斯拉德科維奇的詩中曾這樣寫道：

「我可以放棄你的雙唇

我可以放棄與你共結連理的機會

我甚至可以結束自己的生命：

但我無法停止愛你！」