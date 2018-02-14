圖片版權 Reuters Image caption 這架飛機在當地時間下午起飛後不久墜毀，機上71人全部遇難。

周日一架載有71人的客機在俄羅斯莫斯科起飛後不久在附近墜毀，調查人員表示可能是因為速度感應器結冰所致。俄羅斯的國際航空委員會指，感應器或向機師發放錯誤的速度數據。

為何儀器會結冰？

據調查人員翻查客機上的紀錄儀資料，初步分析認為客機在起飛後2.5分鐘出現問題，當時客機在1300米高空。委員會稱，當時儀器展示不一樣的速度，可能因為速度感應器結冰，但並沒有啟動相關的熱能系統。當機上人員察覺問題，他們關閉自動航行，客機最終以30至35度左右的角度墜毀。

俄羅斯媒體報導說，機師沒有在起飛前為客機除冰，這個程序一般是由機師依靠當時天氣情況判斷決定。墜毀前，機師沒有發出任何求救訊號。俄羅斯的調查委員會稱，客機是下地的時候發生爆炸。據客機偵測網站Flightradar24資料，客機是以每分鐘1公里的速度下降。

客機機齡為7年，屬於薩拉托夫航空公司，機型為「安-148」。機師甚有經驗，有5000小時飛行時數。當局已就案件作刑事調查。

速度感應器（又稱皮託管）結冰亦被指是2009年法國航空447號班機空難的成因。

圖片版權 AFP Image caption 目前超過700人參與搜救工作。

客機在莫斯科東南部約80公里以外村落附近墜毀，殘骸和屍骸散落在達30公頃的大範圍。目前超過700人參與搜救工作，但積雪增加了搜救難度。當局正收集遇難者家屬的DNA，希望進一步確認遺體身分。

在2005年，薩拉托夫航空公司曾一度被禁止營運國際航班，此前曾被調查人員發現，有機組人員以外的人在駕駛員座艙。客機提出上訴並修改政策，2016年才再次營運國際航班。

安托諾夫客機由烏克蘭研發、在俄羅斯製造。這雙引擎型號飛機在2004年首飛。2011年，一架安托諾夫客機在訓練期間，於俄羅斯南部上空爆炸墜毀，機上六人身亡。