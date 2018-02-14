共濟會：從石匠兄弟會到"臉書"朋友圈

圖片版權 Getty Images Image caption 上帝之眼是世界各地共濟會會所廟宇建築的標識

有300年歷史的英國共濟會（Freemasons）最近頻頻高調亮相，登廣告反歧視，組織問與答活動，總會長上BBC電視早間新聞檔接受採訪。

這個源自石匠秘密結社、經歷時腥風血雨而倖存並成為當今世界最大的民間社團，還做了件反傳統的事。

共濟會英國總會（United Grand Lodge of England, UGLE）在三家全國性大報上登廣告反歧視，為共濟會成員遭社會嚴重歧視吐苦水叫屈，呼籲停止對他們的不公平對待。

《泰晤士報》、《每日電訊報》和《衛報》2月8日同時刊登一篇題為"夠了"的公開信，署名是UGLE總會長斯戴普博士（Dr. David Staples）。

公開信說，共濟會致力於慈善和服務社會，推崇誠實守信，但歷年來形像被嚴重扭曲，受到不折不扣的歧視，甚至可能觸及侵犯人權的程度，為此已向英國平等和人權委員會申訴。

公開信還宣告，今後六個月裏，共濟會將舉辦一系列問答活動，也歡迎公眾寫信聯絡； "我們是開放的"。

圖片版權 PA Image caption 共濟會會員的圍袍源自中世紀石匠的圍裙

公眾對共濟會的種種負面印象，或許因為對它不了解。一名共濟會發言人對BBC表示，人們對未知的事物本能地感到恐懼，會根據想像把（共濟會）腦補成邪惡、可怕的人。

因此，他說，越來越多會員拒絶在會所外使用暗語或符號，擔心被發現而受到排斥孤立。同時，這種"迷思"和歧視也使共濟會難以更開放地吸納會員。

英國共濟會總會成立於1717年，是世界上最古老的共濟會總會所。共濟會帶宗教色彩，是目前世界上最龐大的秘密組織，成員逾600萬，其中英國有20多萬人。

稱之為神秘組織多少與實際有點出入，或許更多是因為共濟會的那些對外人保密的儀式、暗號式握手、著裝等。

圖片版權 United Grand Lodge of England Image caption 全球目前有大約600萬名共濟會成員，美國400萬，佔60%，英國有20多萬，屬於共濟會英格蘭總會。

經常曝光

近十年來，英國共濟會時常見諸報端。

2005年6月，英國議會曾規定兩院議員必須聲明自己是否共濟會成員，以提高議會透明度，增強公眾對議會的信任。

2013年，《每日電訊報》報道稱共濟會在招募青年大使，希望在年輕人群中發展成員。

2014年，法庭裁決共濟會英國聯合總會2010年的一筆8200萬英鎊捐款不能算作慈善捐款，因而不能享受稅務減免待遇，理由是這筆捐款附帶了條件，要求錢款用於共濟會成員的照料和福祉。照顧本會成員是共濟會的規矩，但不符合慈善事業原則。

最近英國共濟會還被批任人唯親、裙帶風、欺凌、貪腐，阻撓警務改革，阻撓警察系統女性和少數族裔的職業發展。

最初，英國共濟會成員基本上屬於社會精英，有地位權勢或財力雄厚，雖然從事辦醫院、捐款等善事，也因為不透明而不時引發外人猜測。

現在，共濟會成員來自社會各階層，但跟網上的臉書或現實中的教會一樣，屬於一個社交圈，仍有外人懷疑會員在職場相互包庇或提攜。

圖片版權 Getty Images Image caption 倫敦市中心共濟會大廈（Freemason's Hall）外的維多利亞十字勳章獲得者紀念碑

社交圈

英國百餘年前的女權運動衝擊了共濟會，1908年成立了第一個女性會所。

共濟會英國總會仍不收女性，但英國現有2000多名女共濟會員，分屬兩個女性會所。

一位化名安娜（Anna）的資深共濟會成員，2018年已經有21年會齡，完成三級進階成為正式會員。她說，女會所的儀式、章程、規定等都跟總會一樣，但完全獨立於男性會所。

安娜的丈夫是共濟會員，所以她抱著好奇的心態加入。

不少共濟會員，無論男女，都稱自己是被朋友說服後加入的，因為想加入一個成員相互信任的圈子。他們把共濟會所當成一個朋友圈。

問及共濟會的"精神石匠"目的和兄弟會性質，許多被訪人都含糊其辭，但有一點恨明確：社交圈。

安娜認為，對女會員而言，加入共濟會有助於自身發展，加深對自己的了解和理解。而且，共濟會的慈善活動使得自己平凡的生活有了不平凡的意義。

英國共濟會是主要慈善捐款人之一，2017年180多個會所集資捐款共3300萬英鎊。

除此之外，加入一個團體，就像臉書一樣，置身一個社交圈，有一種歸屬感。

麥克補充說，成為會員就像得到一符道德行為規範，張揚人性中最好的一面，揚善抑惡。

圖片版權 Order of Women Freemasons Image caption 英國婦女共濟會2017年到大學參加新生活動，希望吸收年輕成員。英國共濟會把自己定位為慈善組織

「結黨營私」

英國共濟會入會不限宗教信仰和黨派歸屬，部分種族年齡，但必須有一種對神的信仰。

一般概念裏，共濟會既然是個兄弟會性質的組織，會員之間是人人為我，我為人人。

但共濟會稱這是誤解、迷思。因為這個社交圈不能被利用來為個人謀利。

許多人認為，共濟會成員平時在工作生活裏對其他成員會特殊對待，由此產生任人唯親、相互包庇、結黨營私之類指稱。

安娜和麥克對此都表示否認，說共濟會不鼓勵這種做法。

每個會所一年舉行四次吸收新會員的正式儀式，基於所羅門王神廟傳統，帶有宗教色彩。安娜形容這種正式儀式好比一台戲，每人都扮演一個角色，司儀就是主角兼導演。參加儀式需要會員學習相關的知識。

儀式上的講稿迄今為止沒有公開，但並不是因為內容奇怪邪門。也許更多是因為中世紀保密傳統的殘留。

圖片版權 Getty Images Image caption 共濟會英國聯合總會最早可以追溯到16世界早期

歷史沿革

中世紀秘密結社一個主要原因是特定知識和技能的保護和傳承，其中到21世紀依然勢力強大並公開活動的只有石匠組織共濟會。

共濟會遠古起源有多種說法，但有正式記載的最早出現於1717年的英國。是年6月24日，英格蘭四個會所的首腦在倫敦聖保羅大教堂附近成立了第一個總會所（Grand Lodge），史稱近代共濟會運動的開端。

歷史機遇把遠古的石匠結社變性為"精神石匠"（即帶有社會改革使命色彩）的政治社團組織，成員主要是貴族和社會精英。英國18世紀喬治王和愛德華時代，王室和共濟會關係良好，不少王室成員加入了共濟會，包括喬治三世，還有詩人彭斯、王爾德，政治領袖丘吉爾、基普林等。

隨著大英帝國的興起，共濟會從英國向歐洲、亞洲和世界各地擴展，各國先後都成立了總會所，而且越來越多參與社會、政治和思想活動。歐洲啟蒙運動中的著名思想家伏爾泰、孟德斯鳩、狄德羅等都是共濟會成員。

圖片版權 United Grand Lodge of England Image caption 共濟會英國聯合總會內部

美國獨立戰爭的發起人中有不少是共濟會成員。確認的共濟會成員包括開國元勳華盛頓、弗蘭克林，還有《獨立宣言》56名簽署人中至少8名，歷屆美國總統裏至少15名。

19世紀，美國許多銀行家、法官、富商和政客是共濟會成員，是精英圈的組織。歷經興衰，到1950年代後期重新振作，現在有會員大約400萬，佔全球會員總數的六成。

共濟會在清朝隨英國商貿進入中國，乾隆年間（1767年）英格蘭總會在廣州開設分會，但不吸收華人會員。甲午戰爭後，菲律賓共濟總會下屬的分會吸收了大量華人會員，1949年3月中國美生總會（Grand Lodge of China）在上海成立。

資料顯示，1949年後，中國共產黨政府禁止共濟會在內地開展活動，但香港共濟會不受限制。最早在香港加入共濟會的包括香港首任華人立法局會員何啟爵士及其繼任者韋玉爵士。

台灣最著名的共濟會員或許就是蔣緯國，曾任美生中國總會會長。

圖片版權 Order of Women Freemasons Image caption 不同服飾代表不同級別

陰謀論

共濟會從誕生起就一直遭到質疑和反對。歷史上最著名的包括天主教會與共濟會幾個世紀的戰爭。起源是法國大革命時期共濟會被懷疑支持倒皇派。

丹·布朗的小說《達芬奇密碼》和同名好萊塢電影及取材於此，但被批評者稱陰謀論色彩濃厚，即便是虛構。

美國19世紀中發生摩根事件，引發草根階層的反共濟會運動，與當時的反傑克遜總統運動結合，抨擊主要成員是政商界精英的美國共濟會。

俄國20世紀初出版了一本書，《錫安長老會紀要》，最早將共濟會與猶太人聯繫在一起。

時至今日，關於共濟會財力雄厚，政界勢力龐大，秘密操縱世界的說法仍有相當的聽眾。

2018年2月初，據悉倫敦西敏寺議會大廈內新成立了兩個會所。

英國總會會長斯戴普博士承認議會大廈裏內有兩個會所，但成員裏不包括國會議員或負責報道議會消息的政治事務記者。

他不同意把共濟會稱作隱秘組織，也堅決否認普遍認為的共濟會員在職場、官場搞裙帶風和貪腐。

那麼那個傳說中的 秘密握手方式呢？BBC電視節目問他。

他說那根本不是秘密，但是不能演示給你們看，因為他保證不向公眾演示這個圈內人之間的握手方式 。

那是不是暗號呢？他沒說。