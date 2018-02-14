核彈來襲時 特朗普會到哪裏去避難
核彈來襲時，歷來的美國總統都有避難的計劃，他們都會被立即送到一個安全的避難處，好讓他們能繼續統領國家。
當核彈來襲時，美國總統特朗普可以前往多個地方避難。其中一個核避難所建於上世紀50年代，位於白宮的地底；還有一個，位於弗吉尼亞洲的藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）。
特朗普在佛羅里達州私人擁有的馬爾拉格俱樂部（Mar-a-Lago resort），也設有一個基本的避難所。同樣是特朗普私人擁有的西棕櫚灘（West Palm Beach）高爾夫球場也設有一個由炸彈儲存庫改裝而成的避難所。據美國媒體報道，那個避難所設在高球場第二個洞的地底。
馬爾拉格俱樂部的避難所在1950年代由名媛瑪喬麗·梅裏維瑟·波斯特（Marjorie Merriweather Post）建造。
波斯特據報當年十分擔心朝鮮戰爭的發展，於是著手興建地下核避難所。美國政府的資料顯示，這個避難所深入馬爾拉格俱樂部建築物的地底。
特朗普在1985年連同這個避難所一起購入俱樂部。他後來描述，這個避難所「十分穩固」，用鋼鐵和混凝土建成。
項目經理布萊克曼（Wes Blackman）曾與特朗普一起到訪這個避難所，他身高六尺五吋（約1.95米），需要彎下腰才能進入避難所。
他憶述，進入避難所時「就像考古研究一樣」，內部十分濕冷，有一股霉味，也十分幽暗。牆上設有一些折牀，而房間中央部份就裝設了一個坐廁。
波斯特在建造這個避難所的時候，美國官員也在為杜魯門總統建造一個他專用的核避難所。
杜魯門總統圖書館（Truman President Library）資料員索韋爾（Randy Sowell）透露，美國官員當時希望在一個秘密地點建造一個「完整的政府建築物」。韋爾指，這個建築位於美國首都華盛頓以外約50英里處。
美國當局把位於弗吉尼亞州的韋瑟山（Mount Weather）掏空，變成一個可以讓總統和他的高級幕僚在核子戰爭時暫避的地方。國會議員則會獲安排到弗吉尼亞州西部的白硫磺泉鎮（White Sulphur Springs）的一個設施暫避，這個設施的暗號為「希臘小島」，一直運作到1992年關閉。
韋瑟山的設施現時由聯邦緊急措施署管理，該署一名部門首長在2001年向國會透露，「9·11」事件後，韋瑟山的設施「重新投入運作」，但他沒有透露詳情。如美國遇上核子戰爭，這個設施理論上可成為特朗普的避難之所。
美國當局在1961年開始為前總統約翰·肯尼迪（John F Kennedy）興建另一所總統的核子避難所。這個設施位於佛羅里達州皮納特島（Peanut Island），距離一家肯尼迪經常到訪的渡假小屋只有十多分鐘的車程。
美國國會1973年的文件透露，這個避難所總共耗資97,000美元興建。
一名曾在島上開設博物館的居民米勒（Anthony Miller）透露，肯尼迪參加演習時，曾數次到訪這個避難所。他形容，這個避難所跟「地上挖開的一個洞」沒大分別。
這些避難所反映了美國人過往數十年，對待核戰爭的態度。對某些人來說，核戰爭是無法想像的，其他人卻會防範於未然。
而人們許多時候都會以複雜的計劃，應對核戰爭後的核冬天。但可以肯定的是，不論避難所建得如何穩固，也不可能抵擋原子彈的正面攻擊。羅絲（Kenneth Rose）是一名作家，曾撰寫有關核避難所在美國文化的書籍。他指出，原子彈爆發時，會產生強烈的衝擊波和熱力，不可能抵擋。
但如果總統能抵過這第一波攻擊的話，避難所便變得相當有用。畢竟，即使美國在原子彈爆炸後遭受破壞，總統還是需要有一個安全的地方繼續統領國家。
達林（Robert Darling）是一名美國海軍陸戰隊隊員，他在「9·11」事件發生後，曾待在美國總統設在白宮的避難所。他指，美國政府有一份名單，決定總統和哪些高級官員可以在緊急時躲進避難所去，這令官員的階級，變成決定他們能否活下去的決定性因素。
有歷史學家認為，這種核避難所是政府「不可必缺」的一部份。杜魯門總統圖書館資料員索韋爾認為，國家必須維持基本的階級架構，不然便會「陷於混亂」。
建造核避難所還有另一個用途：它們可促進美國公眾對核戰爭的討論，也令全球核戰這種無法想像的事情變得具體化。
杜魯門總統在1950年代建立了一個覆蓋全美的民防部門。馬薩諸塞大學歷史教授克里斯‧阿皮（Christian Appy）指，美國政府當時想帶出的訊息是：核戰爭並不必然會為所有人帶來災難。阿皮認為，這個民防部門幫助美國公眾習慣這種「新常態」，讓他們對核武器競賽有更深入的認識。
索韋爾透露，有美國政府的調查發現，第二戰世界大戰美軍向日本長崎市發動核攻擊時，如果長崎市市民能及時躲進核避難處，死亡人數可減少約30%。索韋爾指，這就是為何杜魯門總統認為美國需要建立一個全國性的民防部門。
這個民防部門當年嘗試建立一個覆蓋全國的核避難所網絡。一些避難所只限公務員使用，一些就開放給所有公眾人士使用。計劃中的其中一個核避難所位於加州洛斯阿爾托斯（Los Altos），建於1960年代。
大部份的核避難所都是私人建造的。歷史學教授麥可伊納利（Laura McEnaney）發現，這種私人避難所有千多個，她指防範核戰爭似乎「變成了每個家庭的責任」。
誰可住進總統的核避難所？
皮納特島：美國總統本人，和數十名幕僚和秘書（這個避難所可讓30人容身）。
白宮：911事件發生後，副總統切尼搬到白宮的避難所工作，他的妻子當時和他一起。另外，時任國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）、國防部長唐納德•拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）等人當時均暫時在這倨避難所辦工。總統喬治布殊當天身處空軍一號。
韋瑟山：總統、一眾幕僚等百多人均可在此容身。這個設施甚至設有記者室。