核彈來襲時 特朗普會到哪裏去避難

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普擁有的馬爾拉格俱樂部地底設有核避難設施，但他身為美國總統，也可到多個總統專用的設施避難

核彈來襲時，歷來的美國總統都有避難的計劃，他們都會被立即送到一個安全的避難處，好讓他們能繼續統領國家。

當核彈來襲時，美國總統特朗普可以前往多個地方避難。其中一個核避難所建於上世紀50年代，位於白宮的地底；還有一個，位於弗吉尼亞洲的藍嶺山脈（Blue Ridge Mountains）。

特朗普在佛羅里達州私人擁有的馬爾拉格俱樂部（Mar-a-Lago resort），也設有一個基本的避難所。同樣是特朗普私人擁有的西棕櫚灘（West Palm Beach）高爾夫球場也設有一個由炸彈儲存庫改裝而成的避難所。據美國媒體報道，那個避難所設在高球場第二個洞的地底。

Image caption 萊克曼曾與特朗普一起到訪馬爾拉格俱樂部的避難所

馬爾拉格俱樂部的避難所在1950年代由名媛瑪喬麗·梅裏維瑟·波斯特（Marjorie Merriweather Post）建造。

波斯特據報當年十分擔心朝鮮戰爭的發展，於是著手興建地下核避難所。美國政府的資料顯示，這個避難所深入馬爾拉格俱樂部建築物的地底。

特朗普在1985年連同這個避難所一起購入俱樂部。他後來描述，這個避難所「十分穩固」，用鋼鐵和混凝土建成。

項目經理布萊克曼（Wes Blackman）曾與特朗普一起到訪這個避難所，他身高六尺五吋（約1.95米），需要彎下腰才能進入避難所。

他憶述，進入避難所時「就像考古研究一樣」，內部十分濕冷，有一股霉味，也十分幽暗。牆上設有一些折牀，而房間中央部份就裝設了一個坐廁。

Image caption 其中一個總統專用的核避難所位於弗吉尼亞州韋瑟山

波斯特在建造這個避難所的時候，美國官員也在為杜魯門總統建造一個他專用的核避難所。

杜魯門總統圖書館（Truman President Library）資料員索韋爾（Randy Sowell）透露，美國官員當時希望在一個秘密地點建造一個「完整的政府建築物」。韋爾指，這個建築位於美國首都華盛頓以外約50英里處。

美國當局把位於弗吉尼亞州的韋瑟山（Mount Weather）掏空，變成一個可以讓總統和他的高級幕僚在核子戰爭時暫避的地方。國會議員則會獲安排到弗吉尼亞州西部的白硫磺泉鎮（White Sulphur Springs）的一個設施暫避，這個設施的暗號為「希臘小島」，一直運作到1992年關閉。

韋瑟山的設施現時由聯邦緊急措施署管理，該署一名部門首長在2001年向國會透露，「9·11」事件後，韋瑟山的設施「重新投入運作」，但他沒有透露詳情。如美國遇上核子戰爭，這個設施理論上可成為特朗普的避難之所。

美國當局在1961年開始為前總統約翰·肯尼迪（John F Kennedy）興建另一所總統的核子避難所。這個設施位於佛羅里達州皮納特島（Peanut Island），距離一家肯尼迪經常到訪的渡假小屋只有十多分鐘的車程。

圖片版權 Getty Images Image caption 位於白硫磺泉鎮的設施曾是收容國會議員的核避難所，現在已成為遊客景點

美國國會1973年的文件透露，這個避難所總共耗資97,000美元興建。

一名曾在島上開設博物館的居民米勒（Anthony Miller）透露，肯尼迪參加演習時，曾數次到訪這個避難所。他形容，這個避難所跟「地上挖開的一個洞」沒大分別。

這些避難所反映了美國人過往數十年，對待核戰爭的態度。對某些人來說，核戰爭是無法想像的，其他人卻會防範於未然。

而人們許多時候都會以複雜的計劃，應對核戰爭後的核冬天。但可以肯定的是，不論避難所建得如何穩固，也不可能抵擋原子彈的正面攻擊。羅絲（Kenneth Rose）是一名作家，曾撰寫有關核避難所在美國文化的書籍。他指出，原子彈爆發時，會產生強烈的衝擊波和熱力，不可能抵擋。

但如果總統能抵過這第一波攻擊的話，避難所便變得相當有用。畢竟，即使美國在原子彈爆炸後遭受破壞，總統還是需要有一個安全的地方繼續統領國家。

達林（Robert Darling）是一名美國海軍陸戰隊隊員，他在「9·11」事件發生後，曾待在美國總統設在白宮的避難所。他指，美國政府有一份名單，決定總統和哪些高級官員可以在緊急時躲進避難所去，這令官員的階級，變成決定他們能否活下去的決定性因素。

有歷史學家認為，這種核避難所是政府「不可必缺」的一部份。杜魯門總統圖書館資料員索韋爾認為，國家必須維持基本的階級架構，不然便會「陷於混亂」。

Image caption 為肯尼迪總統興建的核避難所可讓他免受輻射感染

建造核避難所還有另一個用途：它們可促進美國公眾對核戰爭的討論，也令全球核戰這種無法想像的事情變得具體化。

杜魯門總統在1950年代建立了一個覆蓋全美的民防部門。馬薩諸塞大學歷史教授克里斯‧阿皮（Christian Appy）指，美國政府當時想帶出的訊息是：核戰爭並不必然會為所有人帶來災難。阿皮認為，這個民防部門幫助美國公眾習慣這種「新常態」，讓他們對核武器競賽有更深入的認識。

索韋爾透露，有美國政府的調查發現，第二戰世界大戰美軍向日本長崎市發動核攻擊時，如果長崎市市民能及時躲進核避難處，死亡人數可減少約30%。索韋爾指，這就是為何杜魯門總統認為美國需要建立一個全國性的民防部門。

這個民防部門當年嘗試建立一個覆蓋全國的核避難所網絡。一些避難所只限公務員使用，一些就開放給所有公眾人士使用。計劃中的其中一個核避難所位於加州洛斯阿爾托斯（Los Altos），建於1960年代。

大部份的核避難所都是私人建造的。歷史學教授麥可伊納利（Laura McEnaney）發現，這種私人避難所有千多個，她指防範核戰爭似乎「變成了每個家庭的責任」。

圖片版權 US National Archives Image caption 2001年「9·11」事件後，美國聯邦調查局局長和中央情報局局長均轉移到位於白宮地庫的避難所

誰可住進總統的核避難所？

皮納特島：美國總統本人，和數十名幕僚和秘書（這個避難所可讓30人容身）。

白宮：911事件發生後，副總統切尼搬到白宮的避難所工作，他的妻子當時和他一起。另外，時任國家安全顧問賴斯（Condoleezza Rice）、國防部長唐納德•拉姆斯菲爾德（Donald Rumsfeld）等人當時均暫時在這倨避難所辦工。總統喬治布殊當天身處空軍一號。

韋瑟山：總統、一眾幕僚等百多人均可在此容身。這個設施甚至設有記者室。