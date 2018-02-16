佛羅里達槍擊案：15歲華裔生前「助他人逃生」

圖片版權 Getty Images Image caption 人們在燭光集會上哀悼在佛羅里達槍擊案中逝去的17條生命。

美國佛羅里達高中17名遇難者身份已被警方確認。他們均為瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中的學生及教職員。據美國媒體報道，包括一名15歲華裔男生王彼得（Peter Wang，音譯）在內的一些遇難者在襲擊發生時選擇努力幫助他人逃脫困境。

「他喜歡和朋友們一起玩耍歡笑」

彼得好友的父親馬克·莫爾（Mark Moll）對BBC中文回憶，彼得是一個非常貼心的孩子，也是家中最大的孩子，「他很聰明、風趣，喜歡和朋友們一起玩耍和歡笑」。

莫爾還說，彼得生前是一名高一學生，也是學校「預備役軍官訓練團（ROTC）」學員。

圖片版權 Mark Moll Image caption 這張照片為莫爾的兒子在彼得生日時所攝。

彼得的表姐陳林（Lin Chen，音譯）對《華盛頓郵報》表示，騷亂發生時彼得沒有自己跑開，為方便同學撤離他選擇自己撐住門。「如果沒有試圖幫助他人，他本可以活下來」。「他媽媽總是告訴他，不要自私，要幫助他人」。

陳林稱，她剛剛幫助彼得做好了高中三年的選課計劃，不管他打算學什麼或做什麼，應該都會做得很好。她還表示，彼得原本十分期待與家人一起參加農曆新年聚會、收紅包，「這個家永遠不會是以前的樣子了」，她說。「未來的每個新年都會很艱難。」

《南佛羅里達太陽哨兵報》引用陳林表述稱，彼得「很勇敢，是一個對他人真心善良的人。他不在乎是否受歡迎，喜歡鼓勵別人，像是所有人希望擁有的大哥哥的形像。」她還表示，彼得的父母由於過度悲傷，無法接受採訪。

彼得的另一個表親，16歲的艾倫（Aaron Chen）告訴《紐約時報》說，彼得「人總是很好，很慷慨」，他說儘管彼得年紀比他小，但在自己剛搬到佛羅里達時，彼得還努力確保自己不會被人欺負。

有教師為救學生身亡

17名遇難者的信息與事蹟逐漸被公眾所知。

瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中助理足球教練費斯（Aaron Feis）為保護學生，撲到學生面前為他們擋下了多發子彈。他的球隊表示，費斯「是個英雄」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @MSDEagles It is with Great sadness that our Football Family has learned about the death of Aaron Feis. He was our Assistant Football Coach and security guard. He selflessly shielded students from the shooter when he was shot. He died a hero and he will forever be in our hearts and memories pic.twitter.com/O181FvuHl3 — MS Douglas Football (@MSDEagles) 2018年2月15日

費斯同時還是學校的安保人員，他在襲擊開始時通過對講機報告了這一事件，槍聲響起後有人聽到他說，「不，那不是在放鞭炮」。

費斯已經結婚，有一個年幼的女兒。

一名學生向《早安美國》表示，教師貝格爾（Scott Beigel）當時讓學生進入自己教室躲避，但在試圖鎖門時被槍手殺死。

《紐約時報》報道稱，17人中有8人為女生及年輕女性，9人為男生及男性。最年輕死者僅14歲，最年長者為49歲。

FBI曾接到與嫌疑人有關警告

圖片版權 Handout Image caption 克魯茲曾在瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中就讀，後被開除。

警方稱19歲的嫌疑人尼古拉斯·克魯茲（Nikolaus Cruz）已承認發動襲擊。

根據法庭文件顯示，克魯茲聲稱自己到達校園後開始向學生射擊，隨後丟棄武器逃跑。

克魯茲被控17項蓄意謀殺罪，他已出庭受審。

針對這一事件，美國聯邦調查局（FBI）已發佈一份報告，檢視其在與克魯茲有關的一次警告中的處理方式。

據稱克魯茲去年曾在一則YouTube帖文下評論稱自己會成為「專業校園槍手」。

FBI承認曾有用戶舉報這一留言，表示他們曾對此進行調查，但當時無法完全確認留言者身份。

舉報者本耐特（Ben Bennight）表示，曾在看到克魯茲留言後聯繫FBI，與有關代表通話近20分鐘，且佛羅里達槍擊案發生後FBI曾再度聯繫他跟進。

瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中數學老師加德（Jim Gard）對《邁阿密先驅報》表示，「去年克魯茲曾經威脅過一些學生」，且學校曾給老師們發郵件警告他的威脅行為。

克魯茲之前曾被該校開除，但具體原因尚不清楚。

警方表示未曾接到過克魯茲可能發動襲擊的有關警告。