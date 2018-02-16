佛羅里達槍擊案：15歲華裔生前「助他人逃生」
美國佛羅里達高中17名遇難者身份已被警方確認。他們均為瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中的學生及教職員。據美國媒體報道，包括一名15歲華裔男生王彼得（Peter Wang，音譯）在內的一些遇難者在襲擊發生時選擇努力幫助他人逃脫困境。
「他喜歡和朋友們一起玩耍歡笑」
彼得好友的父親馬克·莫爾（Mark Moll）對BBC中文回憶，彼得是一個非常貼心的孩子，也是家中最大的孩子，「他很聰明、風趣，喜歡和朋友們一起玩耍和歡笑」。
莫爾還說，彼得生前是一名高一學生，也是學校「預備役軍官訓練團（ROTC）」學員。
彼得的表姐陳林（Lin Chen，音譯）對《華盛頓郵報》表示，騷亂發生時彼得沒有自己跑開，為方便同學撤離他選擇自己撐住門。「如果沒有試圖幫助他人，他本可以活下來」。「他媽媽總是告訴他，不要自私，要幫助他人」。
陳林稱，她剛剛幫助彼得做好了高中三年的選課計劃，不管他打算學什麼或做什麼，應該都會做得很好。她還表示，彼得原本十分期待與家人一起參加農曆新年聚會、收紅包，「這個家永遠不會是以前的樣子了」，她說。「未來的每個新年都會很艱難。」
《南佛羅里達太陽哨兵報》引用陳林表述稱，彼得「很勇敢，是一個對他人真心善良的人。他不在乎是否受歡迎，喜歡鼓勵別人，像是所有人希望擁有的大哥哥的形像。」她還表示，彼得的父母由於過度悲傷，無法接受採訪。
彼得的另一個表親，16歲的艾倫（Aaron Chen）告訴《紐約時報》說，彼得「人總是很好，很慷慨」，他說儘管彼得年紀比他小，但在自己剛搬到佛羅里達時，彼得還努力確保自己不會被人欺負。
有教師為救學生身亡
17名遇難者的信息與事蹟逐漸被公眾所知。
瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中助理足球教練費斯（Aaron Feis）為保護學生，撲到學生面前為他們擋下了多發子彈。他的球隊表示，費斯「是個英雄」。
費斯同時還是學校的安保人員，他在襲擊開始時通過對講機報告了這一事件，槍聲響起後有人聽到他說，「不，那不是在放鞭炮」。
費斯已經結婚，有一個年幼的女兒。
一名學生向《早安美國》表示，教師貝格爾（Scott Beigel）當時讓學生進入自己教室躲避，但在試圖鎖門時被槍手殺死。
《紐約時報》報道稱，17人中有8人為女生及年輕女性，9人為男生及男性。最年輕死者僅14歲，最年長者為49歲。
FBI曾接到與嫌疑人有關警告
警方稱19歲的嫌疑人尼古拉斯·克魯茲（Nikolaus Cruz）已承認發動襲擊。
根據法庭文件顯示，克魯茲聲稱自己到達校園後開始向學生射擊，隨後丟棄武器逃跑。
克魯茲被控17項蓄意謀殺罪，他已出庭受審。
針對這一事件，美國聯邦調查局（FBI）已發佈一份報告，檢視其在與克魯茲有關的一次警告中的處理方式。
據稱克魯茲去年曾在一則YouTube帖文下評論稱自己會成為「專業校園槍手」。
FBI承認曾有用戶舉報這一留言，表示他們曾對此進行調查，但當時無法完全確認留言者身份。
舉報者本耐特（Ben Bennight）表示，曾在看到克魯茲留言後聯繫FBI，與有關代表通話近20分鐘，且佛羅里達槍擊案發生後FBI曾再度聯繫他跟進。
瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中數學老師加德（Jim Gard）對《邁阿密先驅報》表示，「去年克魯茲曾經威脅過一些學生」，且學校曾給老師們發郵件警告他的威脅行為。
克魯茲之前曾被該校開除，但具體原因尚不清楚。
警方表示未曾接到過克魯茲可能發動襲擊的有關警告。