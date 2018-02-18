圖片版權 Getty Images Image caption 佛羅里達州的案件，是2012年以來傷亡最嚴重的校園槍擊案

美國聯邦調查局（FBI）早前承認，局方曾接到佛羅里達州造成17人死亡的槍擊案疑犯凖備犯案的情報，卻沒有及時跟進。總統特朗普指責，這是因為FBI「花了太多時間」調查他的競選團隊涉及「通俄門」的指控。

特朗普在推特發的帖子還要求FBI要「先把基本功做好」，讓美國能再為它而感到驕傲。

在他發帖的同一天，佛羅里達州有過千人參與集會，要求美國當局加強槍械管制。有參加集會的人士期間發言，質疑特朗普是否收受了美國槍械組織的政治捐款。

FBI承認犯了甚麼錯？

特朗普在周六（2月17日）發出的帖子批評，FBI忽略了疑犯在事發前，留下的多個計劃犯案的跡象。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Very sad that the FBI missed all of the many signals sent out by the Florida school shooter. This is not acceptable. They are spending too much time trying to prove Russian collusion with the Trump campaign - there is no collusion. Get back to the basics and make us all proud! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2018年2月18日

FBI早前承認，有一個與槍手尼古拉斯·克魯茲（Nikolaus Cruz）關係密切的線人曾與局方接觸，指克魯茲管有槍械、有計劃殺人、也多次在社交網站發出「令人不安」的帖子。這位線人也指出，克魯茲有發動校園槍擊案的「潛在可能」。

去年九月，有一名來自密西西比州的居民也向當局舉報一個在視頻分享網站YouTube的留言。指留言內容同樣「令人不安」，而留言者的名字與克魯茲吻合。

美國當局據報在2016年也曾經就克魯茲在手機通訊程式Snapchat的帖文展開調查，當局指克魯茲在Snapchat上發佈有關自我傷害的內容。調查當時顯示克魯茲有計劃購買槍械，但當局認為已經向他提供了足夠的協助。

政客應「感到羞愧」

美國傳媒報道，過千名學生、家長和政客周六在佛州出席集會。期間，一名槍擊案的倖存學生愛瑪‧岡薩雷斯（Emma Gonzalez）發言，指所有接受了全國步槍協會（National Rifle Association）的政客都應該「感到羞愧」。

圖片版權 Joe Raedle Image caption 過千人參與周六在佛羅里達州舉行的集會，要求美國當局加強管控槍械

她接受法新社訪問時指，應否讓美國公眾管有槍械不是一個政治議題，而是一個「關乎生死的問題」。

全國步槍協會是美國一個十分具影響力的團體。美國政治研究中心（Center for Responsive Politics）的數據顯示，全國步槍協會在2016年的美國選舉中，花了超過1,110萬美元支持特朗普的競選活動，同時花了差不多2,000萬美元反對落選的民主黨總統候選人希拉里的競選活動。

特朗普的立場

特朗普對槍械管制的立場多年來有微妙的變化。他在2000年出版的著作中透露，他基本上是反對實行槍械管制的，但是他支持禁止公眾管有步槍，也認為應該延長購買槍械時的等候期。

2012年康涅狄格州一所小學發生槍擊案，造成26人死亡，包括20名小童。特朗普當時稱讚前總統奧巴馬要求加強槍械管制的呼籲。

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普在宣佈參選美國總統後，在槍械管控的立場日漸向全國步槍協會靠攏

但他宣佈參選2016年總統選舉後，立場開始向反對管制的共和黨靠攏。特朗普在競選總統期間多次聲言「不會侵犯」美國人擁有槍械的權利。他去年在一個全國步槍協會的會議上指，前總統奧巴馬任內攻擊「美國憲法第二修正案賦予的自由」，並指這種「攻擊」已經完結。這項修正案賦予美國人民持有槍械的權利。