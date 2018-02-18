佛州槍擊案：特朗普指FBI「花太多時間」調查通俄門
美國聯邦調查局（FBI）早前承認，局方曾接到佛羅里達州造成17人死亡的槍擊案疑犯凖備犯案的情報，卻沒有及時跟進。總統特朗普指責，這是因為FBI「花了太多時間」調查他的競選團隊涉及「通俄門」的指控。
特朗普在推特發的帖子還要求FBI要「先把基本功做好」，讓美國能再為它而感到驕傲。
在他發帖的同一天，佛羅里達州有過千人參與集會，要求美國當局加強槍械管制。有參加集會的人士期間發言，質疑特朗普是否收受了美國槍械組織的政治捐款。
FBI承認犯了甚麼錯？
特朗普在周六（2月17日）發出的帖子批評，FBI忽略了疑犯在事發前，留下的多個計劃犯案的跡象。
FBI早前承認，有一個與槍手尼古拉斯·克魯茲（Nikolaus Cruz）關係密切的線人曾與局方接觸，指克魯茲管有槍械、有計劃殺人、也多次在社交網站發出「令人不安」的帖子。這位線人也指出，克魯茲有發動校園槍擊案的「潛在可能」。
去年九月，有一名來自密西西比州的居民也向當局舉報一個在視頻分享網站YouTube的留言。指留言內容同樣「令人不安」，而留言者的名字與克魯茲吻合。
美國當局據報在2016年也曾經就克魯茲在手機通訊程式Snapchat的帖文展開調查，當局指克魯茲在Snapchat上發佈有關自我傷害的內容。調查當時顯示克魯茲有計劃購買槍械，但當局認為已經向他提供了足夠的協助。
政客應「感到羞愧」
美國傳媒報道，過千名學生、家長和政客周六在佛州出席集會。期間，一名槍擊案的倖存學生愛瑪‧岡薩雷斯（Emma Gonzalez）發言，指所有接受了全國步槍協會（National Rifle Association）的政客都應該「感到羞愧」。
她接受法新社訪問時指，應否讓美國公眾管有槍械不是一個政治議題，而是一個「關乎生死的問題」。
全國步槍協會是美國一個十分具影響力的團體。美國政治研究中心（Center for Responsive Politics）的數據顯示，全國步槍協會在2016年的美國選舉中，花了超過1,110萬美元支持特朗普的競選活動，同時花了差不多2,000萬美元反對落選的民主黨總統候選人希拉里的競選活動。
特朗普的立場
特朗普對槍械管制的立場多年來有微妙的變化。他在2000年出版的著作中透露，他基本上是反對實行槍械管制的，但是他支持禁止公眾管有步槍，也認為應該延長購買槍械時的等候期。
2012年康涅狄格州一所小學發生槍擊案，造成26人死亡，包括20名小童。特朗普當時稱讚前總統奧巴馬要求加強槍械管制的呼籲。
但他宣佈參選2016年總統選舉後，立場開始向反對管制的共和黨靠攏。特朗普在競選總統期間多次聲言「不會侵犯」美國人擁有槍械的權利。他去年在一個全國步槍協會的會議上指，前總統奧巴馬任內攻擊「美國憲法第二修正案賦予的自由」，並指這種「攻擊」已經完結。這項修正案賦予美國人民持有槍械的權利。