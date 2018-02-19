涉嫌干涉美國大選的「俄國五毛」戰術非凡

圖片版權 AFP/GETTY IMAGES Image caption 俄國斯被指利用社交媒體干涉美國總統大選

美國司法部最近起訴了13名涉嫌利用社交媒體干涉美國大選的俄羅斯公民。

美國司法調查人員說，現在他們搞清了這些俄羅斯人是經過怎樣的精心策劃和縝密運作試圖左右2016年那場令人矚目的美國大選的。

2014年，一家坐落在聖彼得堡建築中的俄羅斯互聯網研究機構已經開始緊鑼密鼓地籌備攻擊美國政治的火藥庫。

美國檢控官說，這家俄羅斯互聯網研究機構收集了一批被盜取了身份的真實美國人信息，同時大量研究了如何在社交媒體上"說話"，即怎麼說，說什麼才能讓美國人"上鉤和搓火"。

據說，該俄羅斯互聯網研究機構的兩名成員親自前往美國收集情報和素材。他們走訪了美國的9個州，來了一趟實況調查之旅。

展開攻勢

回到俄羅斯後，該機構的成員開始以美國志願者的名義在網上發帖子，看看哪招能夠最有效地套牢選民？

而在美國得克薩斯的一名真志願者給他們支招說，要把"火力"集中在那些"紫色的州"，即那些競爭比較激烈的州。美國檢控方說，俄國人聽取了建議。

2016年，在美國大選如火如荼之際，俄羅斯互聯網研究機構也加緊了運作。據指稱，他們擁有100多萬美元的資金。

美國稱，他們用這筆資金在社交媒體臉書（Facebook）和推特（Twitter）上買廣告。

"希拉里·克林頓不值得黑人的選票"，2016年5月的一條帖子說。

一個月之後，另一條帖子說："特朗普是我們更好未來的唯一希望。"

美方說，俄羅斯希望能在網上製造一種分裂的氣氛，令美國政局不穩。

圖片版權 EPA Image caption 俄國說美國的指控簡直"荒謬"。

同時，克林姆林宮希望影響選民的投票，此外還試圖說服一些少數族裔的選民乾脆放棄投票權。

莫斯科對此指稱則強烈否認，俄國說美國的指控簡直"荒謬"。

美國的指控還說，俄羅斯互聯網研究機構控制了一個叫"Woke Blacks"的Instagram帳戶。

這個帳戶據稱曾寫道，對特朗普的炒作和仇恨誤導了人們，並迫使黑人投票給希拉里。

另外一個帖子說，我們不能兩害相權取其輕，我們還不如乾脆一個都不選。

全時運作

美國說，俄國機構輪班倒，以確保他們的帖子能夠符合美國的時區，假裝他們就是在當地的美國人發的帖子。

即使他們沒有發帖的時候，他們也不閒著。他們在學習，聽取就發帖技巧的反饋。

同時，他們不斷地跟蹤帖子的效果，成不成功，哪裏需要改進，微調，如何能達到最大效應等等。

據說，他們對美國的公共假期了如指掌，什麼時候該發什麼帖最合適等等都作過一番研究。

根據美國法院的文件，俄羅斯互聯網研究機構想方設法不留痕跡。最重要的是不能讓人看出來這些帖子是從俄國發出來的。

圖片版權 Reuters Image caption 美國調查人員說，俄羅斯互聯網研究機構開始播撒不滿的種子

為此，他們不惜動用了幾種不同的VPN，使帖子看上去是從美國本土發出去的。

他們還被指盜用美國公民的身份，用他們的真名實姓設立PayPal賬戶。

美方的起訴說，由於俄國人的活動如此有效，一些不知情的美國商家甚至付錢給他們在其網站推銷商品廣告，而俄國人也毫不客氣地賺錢，每條促銷消息收取25至50美元的費用。

從網絡到街道

現如今，網上網下已界限難分。一旦成功在網上挑起了美國人的憤怒情緒，俄國人被指開始用假志願者Matt Skiber的名義在美國組織街道抗議和示威活動。

美國調查人員說，在其中的一個示威活動中，一個人裝扮成希拉里的模樣，身穿獄服站在囚籠中，囚籠被放在卡車平板車廂的後方。

仍在繼續

在特朗普當選後，美國調查人員說，俄羅斯互聯網研究機構開始播撒不滿的種子。他們幫助促成了紐約的兩大對立的示威活動，一個支持特朗普的示威人群以及一個反對特朗普的抗議活動。

據說，在這一過程中俄羅斯互聯網研究機構建立起一份100多名有名有姓的真實的美國人名單。

他們通過這些美國人組織了網下的各種示威活動，而這些被利用了的美國人根本不知道自己是俄國這場最大膽行動中的玩偶而已。

而且，這場活動還遠沒有結束。