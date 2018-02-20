圖片版權 Getty Images Image caption 人稱「冰上王子」的羽生結弦在亞洲各國人氣高企

繼朝鮮代表團後，兩次獲得冬奧花滑冠軍的日本選手羽生結弦接力成為平昌奧運的另一大關注點。他在日本、韓國及兩岸三地均有著超高人氣，擁有「貴婦團」粉絲，所到賽場會下起「維尼熊雨」，羽生話題在亞洲社交網站「刷屏」，引發現象級追捧潮。

羽生在亞洲人氣高企，有「冰上貴公子」之稱，在日本更有不惜千金到處飛的「貴婦團」，跟隨羽生赴海外參賽，並買下場內位置最好的門票高舉日本旗及羽生結弦的名牌。

由於羽生鐘意卡通人物「小熊維尼」，粉絲在國際賽事中製造了另一常見現象—「小熊維尼雨」。每次他比賽結束，粉絲均會向冰場內及小熊維尼布偶。工作人員會將粉絲扔出的布偶拾起，捐給慈善團體。

圖片版權 Getty Images Image caption 羽生謝幕，志願者則忙著收拾粉絲扔出的「維尼熊雨」

圈內人士指，羽生在亞洲的高人氣源於他成績好、顏值高、訓練刻苦、以及為人謙和。

「他的動態就像夢一樣」

在2月17日的男子單人花樣滑冰決賽中，羽生結弦不負眾望，再度奪金，成為繼1948、1952衛冕的美國選手迪克·巴頓（Dick Button）後，66年來首位連續兩屆獲得奧運金牌的花滑選手。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @PushDicksButton Bravo Hanyu, Records are made to be tie — Dick Button (@PushDicksButton) 2018年2月17日

羽生在平昌冬奧成功衛冕後，巴頓在推特上為羽生叫好，指「紀錄就是要來追平的」。 「我覺得他很美，」他向《紐約時報》表示：「他的動態就像夢一樣。」

憑借外表與高超的藝術表現力，羽生結弦的滑冰表現贏得亞洲各國大批粉絲的歡心。羽生結弦在中國網絡上的人氣，大大超越首次參加奧運的中國選手金博洋—不過也有不少網民對這兩人之間的友誼與互動十分感興趣。

單人滑是日本的傳統強項，在羽生結弦冒起前，就有被譽為「國民女英雄」的女子選手淺田真央，同樣引發現象級的追捧潮。

圖片版權 ARIS MESSINIS Image caption 平昌冬奧現場，羽生結弦的支持者坐滿了觀眾席

中國資深花滑迷張妍（化名）對BBC中文表示，日本對單人滑十分重視，亦有專門的包裝、營銷團隊，擅長「造星」，而羽生結弦本身的「顏值」亦令他成為「可捧之人」 。

除外觀以外，羽生待人處事的態度亦贏得不少讚譽。在今次平昌冬奧，羽生為了不打擾隊友受訪，在隊友身後爬行的照片傳遍了華文社交媒體。

奧運冠軍的「雪恥」之役

2014年的索契冬奧，19歲的羽生結弦成為史上第一個奪得此項目金獎的亞洲選手；不過羽生在該次比賽的自由滑環節，兩度摔倒。

去年11月初，羽生在日本NHK杯的訓練期間失足致右腳踝韌帶受傷，兩個月未能在冰面上練習，一度引起他無法在平昌出賽的疑慮。這次平昌冬奧的賽事，是羽生結弦自去年10月以來的第一場比賽，他要帶傷上陣，用止痛藥出戰。

圖片版權 Getty Images Image caption 羽生目前是男單花滑總成績的世界紀錄保持者。

「索契冬奧自由滑的失誤，是我這4年來努力變強的原因之一。」羽生表示，自己今次是抱著「想要雪恥」的心態參加比賽，希望今次能夠實現「壓倒性的勝利」，最後成功如願。

但花滑圈的批評人士認為，羽生此次冬奧參賽的《敘一》 和 《陰陽師》 都是以前賽季滑過的曲目，沒有創新和突破，是炒冷飯。張妍稱：「我很理解羽生的心態，他帶著衛冕冠軍的心態選擇舊曲目會保險一些。」

「世界第一」的弱點

羽生目前是男單花滑總成績的世界紀錄保持者。張妍向BBC中文形容，羽生可謂是花式滑冰界「唯一的流量擔當」，是這個項目中少有「能夠火到圈外」的選手。

但她指在小眾的花滑迷圈子，羽生也有不被喜歡的部份；觀看單人滑有跳躍、滑行、旋轉等不同範疇，「在滑行上，羽生確實沒有日本前輩一代好，仍未達到頂尖，稍微弱了一點。老一派的冰迷比較看重滑行這一塊。」

圖片版權 Getty Images Image caption 賽後發佈會上，小熊維尼的身影也不能少。

據共同社引述羽生的教練指出，羽生在跳躍舞動方面極具天賦，「滑行是他最大的弱點」，在這次賽前有著手改善進行磨練。

淺田真央以26歲之齡引退，今年23歲的羽生結弦在衛冕奧運金牌後會否延續花滑生涯是媒體關注的焦點。

平昌賽後，共同社引述羽生表示，「希望把自己的人生，再投入一些在滑冰上」，但沒有正面回應是否有意爭取奧運三連冠；羽生說自己當下的目標是掌握「四周半跳」，希望成為全球首名在正式比賽中完成該動手的選手。