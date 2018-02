劉雯新年祝詞說了啥，引起中國網民不滿

圖片版權 Getty Images Image caption 劉雯是美國知名品牌維多利亞的秘密(Victoria Secret)所僱用的首名中國模特。

中國超級名模劉雯初三(19日)在其社交媒體Instagram上給網友拜年時用英語寫了一句:"Happy Lunar New Year"。

但沒想到一句簡單的英語祝福卻引來了一些中國網民的憤怒和不滿。

這句話翻譯成中文,可以理解為"農曆新年快樂"。

其英語表達沒有什麼不對。然而,一些中國網民卻不這麼理解。

他們說,劉雯為什麼不說"Happy Chinese New Year"呢?即中國新年快樂,或是春節快樂。他們於是指責她忘了自己的根了。

本來是句祝福的吉祥話,卻又鬧出"政治正確"來。劉雯隨後趕緊把"Happy Lunar New Year"改為"Happy Chinese New Year"。

改是改了,但爭議並沒有嘎然停止。

農曆新年/春節

圖片版權 Instagram Image caption 劉雯在Instagram拜年時曬出了一張與鄧文迪的合影。

其實,世界上歡度農曆新年(中國人也叫春節)的國家不只是中國一個國家,越南、韓國、新加坡、台灣等國家和地區也過這個年。

英文中Lunar 這個詞,是與月亮有關,即是農曆的意思。

其實,英文中"Happy Lunar New Year"是無可厚非的。

而且,近幾年在西方越來越多的人開始使用Lunar New Year,而不是Chinese New Year。因為這樣更合理和中性化,不厚此薄彼。

劉雯據說是世界上薪酬最高的模特之一,她也是美國知名品牌維多利亞的秘密(Victoria Secret)所僱用的首名中國模特。

但是,隨著中國的富強和在世界舞台影響力的增強,一些名人和藝人為所謂"說錯話"道歉屢屢發生。

名人說話要格外謹慎,不能涉及政治敏感字眼或是政治不正確。否則將會受到封殺,戲沒的演,錢也沒得賺。

網民評語

劉雯在社交媒體上的一句話,立刻遭到那些"民族意識強烈的"網民的圍追堵截。

一名署名baijingting999 的Instagram用戶寫道:"如果連中國人自己都不尊重自己的文化,你怎麼能期待他人尊重你呢?"

還有網民指責越南盜用中國新年說:"你去年叫中國新年,今年又叫農曆新年,真噁心!"。

另外一名網民則寫道:"如果你這麼想當越南人,那就離開中國,別回中國。"

但也有一些網民為劉雯辯解,認為這種說法是成立的。

一名網民說,"新年好!那些不喜歡農曆(lunar)這個字眼的人應該重新回到學校學習英語。"

一名署名為szml的網友寫道:"兩種表達都可以。你不應該因為網上的欺凌而改變。越是這樣這些網上欺凌者越會得逞。"

Instagram在中國是受到屏蔽的,但許多網民仍通過種種渠道衝破封鎖。

劉雯在Instagram的留言也被重新貼到中國國內的社交媒體網站上。

不敢得罪

圖片版權 Getty Images Image caption 香港歌手何韻詩支持香港「雨傘運動」,令中國不悅。

中國擁有全球最大的消費市場以及網民,中國社交媒體用戶的影響力近年來也與日俱增。

本月初,德國汽車製造商戴姆勒旗下的奔馳汽車(Mercedes Benz)由於在Instagram廣告中引用了西藏精神領袖達賴喇嘛的一句話("Look at situations from all angles, and you will become more open", 意思是說,要從全方位看問題才能變得更開放。)導致許多中國人的憤怒而向中國人道歉。

2016年,法國化妝品牌蘭蔻(Lancome)因選擇與香港藝人何韻詩合作引起中國大陸網民不滿,不得不取消了其在香港的宣傳演唱會。

何韻詩由於其政治立場受到大陸網民的批評。中國網民還威脅要抵制蘭蔻這個品牌,迫使蘭蔻取消了與何韻詩的合作。