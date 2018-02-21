除了槍械管制 美國可怎樣防止校園槍擊

圖片版權 Reuters Image caption 槍擊案其中一名遇害華裔男生王孟傑（Peter Wang）日前舉殯，跟他同屬美國軍隊初級後備役軍官訓練營（Junior Reserve Officers' Training Corps）的同學出席喪禮

美國佛羅里達州校園發生造成19人死亡的槍擊案後，輿論的焦點又再次落在槍械管制上。總統特朗普說，他已經指示司法部提案，立法禁止稱為「撞火槍托」的配件，指它可以加強槍械的殺傷力。但除了槍械管制，美國校園還有甚麼方法可以應對校園槍擊案？

不要把焦點放在槍手身上

亞利桑那州立大學（Arizona State University）統計學學者納布塔（Sherry Towers）認為，一些媒體報導槍擊案時，把焦點放在槍手身上，會在短期內增加其他人仿效槍手犯案的可能。

她在2015年發表研究報告，指美國每發生一宗槍擊案，平均在13天內便會誘發第二宗槍擊案。報告又指，每個州份持槍人口越高，越有可能發生槍擊案。

她認為公眾有情權，每當有槍擊案發生，媒體仍然應該報道。但她認為，如果傳媒把焦點放到槍擊案的受害人身上，而不是槍擊案嫌犯的背景，有可能減少其他人仿效槍手犯案。

她又說，現時傳媒報道槍擊案都一定會公開槍手的名字，因此她未能證明不公開槍手的名字會否減少其他人仿效槍手犯案。但她透露，她自己就槍擊案接受媒體採訪時不會提及槍手的名字，「除非有特別原因」。

圖片版權 Reuters Image caption 佛羅里達州發生槍擊案後，美國有學生組織遊行，要求當局加強槍械管制

德州大學學者布萊爾（Pete Blair）認同納布塔的看法。他認為，大部份槍擊案的槍手都是為了「成名」而犯案，質問：「我們知道這是他們其中一個動機，為甚麼還要滿足他們？」

正是因為這個原因，部份美國媒體──包括有線新聞網絡的記者庫珀（Anderson Cooper）──報道槍擊案時，都會略去槍擊案嫌犯的名字和照片。

讓學校職員持槍

2012年美國桑迪胡克小學（Sandy Hook ）槍擊案中，警方在當地時間早上9時35分接報，警員不消四分鐘後便到達現場。警員到達學校一分鐘內，聽到槍手吞槍自殺的聲音。但在這短時間內，槍手已經射殺了26人，包括20名小童和六名成人。

俄亥俄州有居民在桑迪胡克小學槍擊案後成立組織，提倡讓學校職員持槍上班，也讓他們接受槍械訓練，應付槍擊案。

組織成立至今，已經訓練超過1,300名學校職員。組織其中一名成員伊頓（Joe Eaton）透露，這包括老師、辦公室職員、校長、校巴司機、甚至飯堂的職員。

圖片版權 Faster Image caption 美國有民間組織認為，讓學校職員持槍，並給他們適當訓練，有助校方應對槍擊案

他承認，要教師接受攜槍上班不是容易的事，正如當初要美國民航客機的機師攜槍也不是容易的事，但九一一事件發生後，他們才改變主意。

他認為，桑迪胡克小學的槍擊案在這方面帶來的影響，不遜於「9·11」事件。

每個課室加裝第二個出入口

德州大學學者布萊爾認為，這是一種能減少槍擊案傷亡數字的簡單方法。他說：「許多時候槍擊案傷亡嚴重的原因，是因為受害者被困在一個狹小的的空間，無法保護自己。」

他承認加裝出入口「無法阻止槍擊案發生」，但可以「減少傷亡數字」。

他也建議學校在校園內每扇門都裝上鎖，稱這是一種「合乎常理」的做法。

圖片版權 AFP Image caption 美國公眾持有和攜帶武器的權利受憲法第二修正案的保護，但有呼聲要求撒回這修正案

不讓精神有問題的人管有槍械

加州2014年發生槍擊案，造成六人死亡。當方警方調查後形容，槍手埃略特·羅傑（Elliot Rodger）精神問題「十分嚴重」。

四個月後，加州州議會通過法例，如當地居民認為他們的家人或室友在生活上「遇到嚴重問題」，可申請要求法庭頒令，暫時替他們保管他們持有的槍械。法例也授權當地警方作同類申請。法例通過後第一年，法庭有86次根據這法例頒下命令。

美國現時已經有全國性法例，禁止有精神病病歷的人購買槍械，但這聯邦法例的規定比加州的法例要寬鬆。

俄勒岡州和華盛頓州分別已經通過，實施跟加州法例差不多的措施。美國抵抗槍支暴力組織（Coalition to Stop Gun Violence）更認為，加州的制度應該推廣至全美國。

加強校園保安檢查

佛州槍擊案發生後，一名來自肯塔基州的律師羅明斯（Shane Romines）發起籌款，資助當地學校購買金屬探測器，防止有人帶槍到學校。他自己捐款25,000美元，數天內另外籌得約75,000美元。

一些美國學校早已實行這措施。美國政府的數字顯示，在2014年全美約8.7%的學校有進行隨機金屬檢測。

圖片版權 Getty Creative Stock Image caption 有建議認為，在學校設立跟機場安全檢查差不多的設施，可防止有人攜帶進入校園

但有專家認為，金屬探測器不能真正防範校園槍擊案重演。肯寧‧特朗普（Ken Trump）從事校園保安工作30多年，他認為金屬探測器只會讓公眾心理上「好過一點"，但「沒有實際用途"。

他指出，許多學校一天24小時開放，換句話說，校方必須安排職員24小時操作金屬探測器，否則將造成保安漏洞。他認為，校園保安工作是一件「複雜的事情」，不會一下子就成功。

撒回憲法「第二修正案」

美國國會在1791年通過憲法第二修正案，規定「公民持有和攜帶武器的權利不得侵犯」。

但憲法是可以修改的。美國憲法第五條規定了兩種修改憲法的程序。一種是國會兩院進行投票，當出席議員達到法定出席人數，並且有三分之二的議員贊成，可以提出修正案。另一種是各州三分之二州議會請求，可提出修正案。

最後需要經過各州四分之三州議會或者四分之三州制憲會議批准。

但除了憲法第二修正案，美國還有44個州的憲法賦予當地居民持有和攜帶武器的權利。廢除修正案後，只不過表示公民持有和攜帶武器的權利不再獲得憲法保障，不等於自動禁止居民持有武器。