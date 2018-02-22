你的器材不支持播放多媒體材料 "我很憤怒，因為我再也見不到我的女兒。"

美國總統特朗普認為，給教師配槍能夠防止更多校園槍擊案的發生；特朗普說，一個持槍的教職員，可以「很快」終結槍手的襲擊。

2月14日，佛羅里達瑪喬麗·斯通曼·道格拉斯高中爆發槍擊案，造成17名師生死亡，是美國史上第二大公立校園槍擊案；約40名生還者與死難者家屬本周三（2月21日）受邀到白宮與特朗普會面，有生還者激動地要求特朗普，確保類似事件不再發生。

特朗普在會面上表示，同意應加強買槍者的背景審查：「我們的背景審查會很強，尤其針對買家的精神健康……（加強背景審查）不會像以前那樣，只停留在說而不做的層面。」

然而他同時表明，會認真考慮美國全國步槍協會（National Rifle Association，NRA）倡議已久的一項方案：讓教職員佩槍。

死難學生家屬發聲

在特朗普和佛州槍擊案生還者會面前，有數百名華盛頓周邊地區的青少年在白宮外抗議。

女兒在上周的佛羅里達槍擊案中喪生的安德魯·布勒克（Andrew Pollack）說，美國這個國家「對不起我們的孩子」。

「我很憤怒，因為我再也見不到我的女兒。」

圖片版權 Reuters Image caption 與生還者會面期間，特朗普手持筆記，其中一點是提示他要說「我在聆聽你」

兒子在2012年康乃狄克州小學槍擊案中遇害的父親馬克·巴頓（Mark Ba​​rden）則說，增加校園內的槍枝數量，不是解決辦法。

「現在教師們的職責已經太過繁重了，不可能還要背負攜帶殺人武器的責任。沒有人想看到校園內出現槍戰。」

特朗普打算如何解決問題？

「如果校園裏有擅長射擊的老師，他們可以很快終結槍擊事件。」特朗普承認這項提案極具爭議，但亦表示：「如果允許教師隱藏佩槍，他們需要接受專門訓練，校園也不再會是禁槍區。」

「瘋子們都是懦夫，禁槍區對他們而言就是『快進來開槍』的標誌。」特朗普形容。

目前已有十多個美國州份，允許大學校園內隱藏佩槍，但不包括佛羅里達。

2016年競選總統期間，特朗普曾否認自己支持允許校園內攜槍。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @realDonaldTrump Crooked Hillary said that I want guns brought into the school classroom. Wrong! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2016年5月22日

這個方案會有效嗎？

槍擊案發生時，該高中有持槍護衛值班，但該護衛未有開槍。當地警方向媒體表示，該護衛沒有見到槍手。

讓每個課室都有教師持槍，是一個極具爭議性的提案。美國全國教育協會2013年一項調查顯示，只有22%教師認可教職員持槍的建議，有多達68%教師反對。

調查中，72%教師表示即使這樣的法例通過，他們也不願意帶槍。

輿論對控槍的取態有變化嗎？

就在特朗普與部分生還者會面當日，槍擊事件的其他生還者齊集佛羅里達首府塔拉赫西，要求議員管制槍枝銷售。

生還者達萊尼·塔爾（Delaney Tarr ）說：「我們要求控槍改革、要求合乎常識的控槍法例。」

圖片版權 Reuters Image caption 一名生還學生在與州議會會面時，高舉遇害同學的遺照

佛州州議會的一些議員說，他們會考慮將購買突擊步槍（槍擊案中槍手使用的槍枝）的最低年齡由18歲提高至21歲。但州議院否決了要求議會討論禁售突擊步槍的建議。

佛州槍擊案發生後，美國各地冒起由青少年發動的反槍示威。在芝加哥、匹茲堡、鳳凰城等地，均有學生罷課抗議，以示對反槍運動的支持。

周二，特朗普指示行政當局，採取行動禁售「撞火槍托」，一種讓步槍每分鐘可發射超過100枚子彈的裝置。去年十月造成58人死亡的拉斯維加斯演唱會槍擊案中，槍手使用了這項裝置。

美國全國步槍協會反對全面禁售撞火槍托，但支持加強對其的管制，以及修訂購槍者背景審查的法例。在2016年的選舉中，該協會向特朗普捐贈了3000萬美元。