平昌冬奧閉幕式美朝代表非正式會晤成焦點

圖片版權 AFP Image caption 韓國說金英哲到訪將是兩國緩和關係的一個機會。

朝鮮將派出它最高級別的將軍，情報總管金英哲（Kim Yong-chol）出席本周日（2月25日）在韓國平昌冬奧會的閉幕式活動。

金英哲是朝鮮勞動黨中央委員會副委員長，以他為團長的高級別代表團將借平昌冬奧會閉幕式之際，在韓國訪問和逗留三天。

據信，金英哲是近幾年針對韓國發動的幾次攻擊的幕後黑手。其中包括，2010年韓國海軍"天安艦"的沉沒，導致46名韓國水手喪生。

金英哲其人

根據網上的資料，金英哲出生於1946年，是一位四星將軍。他曾在90年代參加過南北高層會談。

2009年金英哲出任人民武力部偵查總局局長，負責對南韓的諜報工作。

2010年他當選為朝鮮勞動黨中央委員會委員、中央軍委委員。

除天安艦事件之外，金英哲還被指是延坪島武力挑釁，以及電腦系統黑客攻擊等一系列事件的幕後操縱者。

金英哲是朝鮮鷹派人物。由於其在朝鮮核武發展中的角色，他上了美國和韓國的黑名單。

因此，不難想像金英哲在韓國人心目中的形像不佳。

但是，韓國稱本著奧運精神接受以金英哲為首的朝鮮代表團參加閉幕式。

韓國統一部說，朝鮮派高級別代表團參加冬奧會閉幕式有利於創造機遇，促進包括改善南北關係和朝鮮半島無核化等在內的半島和平進程，基於這一立場韓方接受朝方代表團的訪韓計劃。

圖片版權 Getty Images Image caption 雖然朝鮮運動員的表現不佳，但拉拉隊卻引人注意。

朝鮮此次派代表團參加平昌冬奧會被看作是韓朝兩國關係解凍的跡象。

但人們也擔心平壤利用平昌之機來改善其國際形像。

同時，已經有韓國反對黨人對韓國花費重金接待和安排朝鮮代表團提出質疑。

美朝非正式見面？

與此同時，美國總統特朗普的女兒伊萬卡也將率領美國代表團於本周五（23日）前往平昌參加冬奧會的閉幕式活動。

韓國官員說，在閉幕式期間沒有美國與朝鮮正式會面的安排。

然而，金英哲預期將與韓國總統文在寅會晤。

在2月9日平昌冬運會開幕式時，則是由朝鮮最高人民會議常任委員會委員長金永南率的團。

代表團成員中包括朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長金與正（朝鮮領導人金正恩的胞妹）。

金與正作為朝鮮最高領導人金正恩的特使還向文在寅轉交了金正恩關於改善朝韓關係的親筆信，並轉達了他對文在寅訪問朝鮮的口頭邀請。

圖片版權 Pool Image caption 開幕式期間彭斯與金與正距離咫尺之遙。

另外，在平昌開幕式期間，金與正原本預期與美國副總統彭斯會面。

但美國官方說，朝鮮在最後一刻取消了雙方的會面。

因此，這次金英哲是否能與美國代表團在閉幕式期間做非正式的交談將是人們普遍關注的焦點，雖然韓國說沒有正式會面的安排。