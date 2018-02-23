朝核危機：細看特朗普「史上最重」 制裁

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就在平昌奧運會閉幕前夕，美國總統特朗普宣佈將對朝鮮實施"史上最重"的制裁，逼迫平壤當局放棄核計劃。

美國財政部周五（2月23日）稱，將對56個涉朝實體和個人實施制裁，切斷朝核項目的資金來源。這其中包括27家船運和貿易公司，以及28艘船隻和一名個人。

另外，美國也將發出"全球航運提示"，警告那些繼續與朝鮮從事交易的個人和企業。

美國自2008年以來開始對朝鮮實施制裁。這一被特朗普稱為對朝"極限施壓"的政策是特朗普當局試圖解決朝核危機的最新舉措。

公開數據顯示，在16家朝鮮航運公司中，五家註冊在香港，兩家在中國大陸註冊，兩家於台灣註冊，另外兩家分別於巴拿馬和新加坡註冊。

那制裁真的有用嗎？

圖片版權 EPA Image caption 去年，聯合國安理會一致通過對朝鮮的新一輪制裁，以懲罰朝鮮試射彈道導彈。

過去兩年，國際社會對朝鮮制裁的消息常見諸報端，但對其效果，外界反應不一。

2016年11月30日，聯合國對朝鮮的制裁針對其與中國的煤炭交易，但2017年5月14日，朝鮮測試了彈道火箭。

2017年6月2日，聯合國針對四家實體進行制裁，並對14名朝鮮官員頒布旅行禁令。但7月4日，朝鮮稱其首次成功測試了洲際彈道導彈。

2017年8月6日，聯合國再次限制朝鮮的煤炭和原材料等的出口，但9月3日，最高領導人金正恩下令試驗可搭載於彈道導彈之上的氫彈頭。中美等國嚴厲譴責。

2017年11月21日，美國再次針對朝鮮實施制裁，一些中國公司受到影響。但不久後，朝鮮發射了一種名為"火星-15"（Hwasong-15）的新型洲際彈道導彈，並稱這一新導彈能夠搭載"超大型重型核彈頭"，並能夠打擊美國本土全域。

2017年12月22日，聯合國安理會繼續通過制裁對朝施壓，但在1月1日的元旦講話中，最高領導人金正恩說，使用核武器（對付美國）一直是一個選項。不過，他同時也稱願意送朝鮮運動員參加平昌冬奧會。