平昌冬奧閉幕：朝鮮爭議人物帶團出席 引韓國保守派抗議

圖片版權 JUNG YEON-JE/GETTY Image caption 朝鮮爭議性人物金英哲將帶領朝鮮代表團出席冬奧會閉幕式

平昌冬奧會閉幕式將於周日（2月25日）閉幕。朝鮮爭議性人物金英哲將帶領朝鮮代表團出席。韓國已經表示出了對他的即將到訪不歡迎的情緒。

在負責朝鮮軍方情報期間，上將金英哲被認為是2010年天安艦爆沉事件和延坪島武力挑釁事件的主謀。同時，他也和2014年朝鮮黑客入侵索尼影業有關。為阻止索尼發佈新電影《採訪》（講述的是刺殺朝鮮最高領導人金正恩的虛構故事），朝鮮黑掉了索尼的網絡。

天安艦爆沉導致了46名韓國官兵死亡，但朝鮮堅決否認跟此事有任何關係。

圖片版權 AFP Image caption 天安艦爆沉導致了46名韓國官兵死亡，但朝鮮堅決否認跟此事有任何關係

金英哲今年72歲。2006至2008年間，他帶隊參與了南北將軍級軍事會談，此後成名。2009至2016年，他被任命為人民武力部偵查總局局長，負責網絡戰爭以及外國情報搜集。

2016年，他開始負責朝鮮統戰部。統戰部是一個收集民間情報的組織，旨在聯繫韓國的親朝鮮團體，以及處理朝鮮與韓國之間的事務。

據韓國媒體《中央日報》報道，金英哲領導統戰部不久之後，由於「態度蠻橫」，被送去接受了「意識形態改造」。

他在接受懲罰期間依然保留了統戰部領導的職位。此次他被提名為冬奧會閉幕代表團團長也意味著他仍然是朝鮮最高權力層的一員。

圖片版權 ROBYN BECK/GETTY/SONY PICTURES Image caption 為阻止索尼發佈新電影《採訪》（講述的是刺殺朝鮮最高領導人金正恩的虛構故事），朝鮮黑掉了索尼的網絡

朝鮮領導人觀察網站（North Korea Leadership Watch）報道稱，金英哲不好合作，並且為人刻薄。

報道稱，在2007年與韓國會談期間，他拒絶韓國的一項提議時稱：「你們還有其他的公文包嗎？是不是那個公文包還有其他提議？」

「主謀」

美國分別於2010年和2015年對金英哲實施了制裁。韓國在2016年也實施了制裁。

但是，韓國統一部部長趙明均（Cho Myoung-gyon）稱，韓國不會限制金英哲赴韓出席冬奧會閉幕。

鑒於此前涉嫌發起的一系列攻擊，韓國的保守派已經發起了對金英哲訪韓的抗議。

「我們堅決反對金英哲訪問韓國，因為他是天安艦爆沉事件的主謀，」韓國在野黨自由韓國黨領袖金聖泰（Kim Sung-tae）說。該黨派的聲明稱，金英哲應該被「亂棍打死」，同時號召韓國政府禁止金英哲訪韓。

圖片版權 JUNG YEON-JE/GETTY Image caption 鑒於此前涉嫌發起的一系列攻擊，韓國的保守派已經發起了對金英哲訪韓的抗議。

儘管天安艦爆沉事件發生時，金英哲是人民武力部偵查總局局長，但韓國統一部仍然稱「尚不能明確到底誰該為天安艦爆沉事件負責」。

儘管遭到了保守派的反對，韓國政府還是表示歡迎金英哲訪韓。韓國政府希望借冬奧會改善並緩和與朝鮮的關係。

韓國總統文在寅預計會在冬奧會閉幕期間與朝鮮代表團見面，但金英哲與美方代表會見基本不太可能。