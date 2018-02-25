科索沃年輕人：我如何錯誤成為了聖戰分子

在歐洲，科索沃是加入位於敘利亞和伊拉克的「伊斯蘭國」的「聖戰」人數最多的國家。然而，並不是每個人都和典型聖戰分子展示出的形像一樣，比如和我在科索沃首都普裏什蒂納喝咖啡的這位時髦的年輕人。

他留著短鬍鬚，穿著深色的雙排扣大衣，在咖啡廳的桌子間向我露出略帶困惑的表情。坐下後，看著面前一大杯覆蓋著鮮奶油的咖啡，他露出了略帶尷尬的表情。

他叫艾伯特·埃伯瑞沙（Albert Iberisha），今年31歲。五年前，他去敘利亞加入了「聖戰」。

「我知道這難以置信，但我確實去了，」艾伯特說他在敘利亞呆了9天，其間與不同的極端組織共處過。他的描述清晰而扼要，他說他去敘利亞的最初目的是反對敘利亞總統巴沙爾·阿薩德（Bashar al-Assad）。

艾伯特稱他「錯誤地」加入了極端組織。他向我回憶了種種不適及恐怖的經歷。他說，「支持陣線」（al-Nusra Front）──一個曾經附屬於基地組織的組織──曾試圖招募他，之後放走了他。艾伯特後來與他同族的阿爾巴尼亞人留在一起，此後他發現同鄉們試圖加入所謂的伊斯蘭國，而他本人並不想加入。

圖片版權 Getty Images Image caption 2014年11月，支持展現的戰士在阿勒頗爆炸中救助傷員

當同鄉們在忙著跟庫爾德人交戰時，艾伯特逃走了，並加入了自由沙姆人伊斯蘭運動（Ahrar al Sham）。這是一個由伊斯蘭和薩拉菲主義組織構成的武裝團體，敘利亞、阿拉伯聯合酋長國和俄羅斯把它列為恐怖組織，但美國國務院表示反對。

自由沙姆人伊斯蘭運動教會了他怎麼拆分、清晰及組裝AK47衝鋒槍，但他堅稱從未開槍。五天以後，他意識到敘利亞的生活跟他的浪漫設想不一樣，因為他想像的是加入一場革命，來解放那些被壓迫的人民。

「我完全可以像其他人那樣撒謊，稱自己加入聖戰的目的是為了提供人道主義援助，」他說。「我真的以為我接受完培訓就可以上戰場。我從來沒想過加入任何的恐怖組織。」

艾伯特在科索沃長大。他童年的時候，科索沃跟塞爾維亞有過兩年的戰爭，因此對於艾伯特來說，為正義拿起武器並不是什麼奇怪的事。他講述經歷的時候並不偏激，但很幼稚。在到達敘利亞之前，他對這個國家所有的了解幾乎都來自網絡視頻。

「我想像過阿薩德的反對者，應該沒有犯罪背景吧，」他說。他覺得反對阿薩德的人應該都是想幫助敘利亞人民、有著良好意圖的人。

然而，他隨後發現，不同的伊斯蘭團體之間的紛爭並沒有給敘利亞人民帶來多大的幫助，相反，帶來的卻是更大的傷害。他向單位指揮官解釋，他違反了一條重要的規定，也就是他參入聖戰並沒有取得他媽媽的同意，此後，他就被自由沙姆人伊斯蘭運動開除回家了。他離開了科索沃兩周，他的媽媽甚至都沒有意識到他去了敘利亞。

2014年的一天早上，他在家被捕了。他被控涉嫌恐怖主義，並被判刑三年半。現在他正在上訴，如果上訴失敗，他就要直接進監獄。

由於輸出的聖戰分子數量高，科索沃被稱為「歐洲聖戰分子之都」。這個話題在科索沃很敏感。我向一名政府官員提及這個話題的時候，他忽然中斷了採訪，並稱我提的問題是「俄羅斯和塞爾維亞的意識形態宣傳」。

圖片版權 Getty Images Image caption 自由沙姆人伊斯蘭運動稱，2014年他們在伊德利卜製造了這起爆炸

隨著「伊斯蘭國」的哈里發在中東的崩潰，那些陸續回家的聖戰分子會面臨怎樣的命運？跟很多國家不同的是，科索沃前總理拉穆什·哈拉迪納伊（Ramush Haradinaj）曾經稱，他願意將那些聖戰分子接回國。英國的做法是剝奪這些聖戰分子的英國國籍。

艾伯特和他的朋友阿爾伯（Arber）建立了一個名為「安全整合及去激進化研究所」的機構。他們希望說服人們不要去參加聖戰，他們也試圖在社交媒體上反駁聖戰的論述。同時，他們也給回國的聖戰分子提供幫助，以幫助他們在正確的軌道上。但他們也不確定，那些回國的聖戰分子有多少會想放棄那些激進的行為。

艾伯特認為，他出獄的時候應該有34歲了。

「我年輕的時候，所有人都認為我會在政治上大有前途──沒想到我在媒體上的第一次露面是作為恐怖主義犯罪嫌疑人，」他悲傷地說。

艾伯特是對的，他的故事的確難以置信。誰知道2013年發生了什麼呢？今天，你很難想像艾伯特拿槍的樣子，更不用說他曾經為基地組織的附屬組織，或者說所謂的「伊斯蘭國」戰鬥過。