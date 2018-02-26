無視朝鮮吹暖風 美國堅持無核化為談判條件

圖片版權 AFP Image caption 伊萬卡在冬奧閉幕禮上，就坐在朝鮮代表團團長金英哲的前方，但是兩人沒有交流

朝鮮在平昌冬季奧運會完結時釋出善意，透過韓國表示願意談判，但美國立場仍然堅定，指任何談判都必須以朝鮮半島無核化為目標。

韓國總統府引述朝鮮指，平壤當局「十分願意」跟美國展開對話，也認為韓朝關係應該跟朝美關係「同步改善」。

朝鮮的表態近日急劇轉變。就在韓國總統府發出消息前數小時，平壤曾稱美國新一輪的制裁為「戰爭行為」，又說它不會參加任何有前設的談判。

但美國的態度依舊強硬。政府回應朝鮮時指，將觀察平壤當局談判的意願是否推動朝鮮半島無核化的第一步。美國總統特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）周日（2月25日）出席冬奧閉幕禮時坐在朝鮮代表團團長金英哲（Kim Yong-chol）前方，但是兩人沒有交流。

圖片版權 Reuters Image caption 平昌冬季奧運會在周日閉幕

據報，朝鮮官員曾在冬奧閉幕禮前跟韓國總統文在寅會面。會面結束後，便傳出朝鮮願意對話的消息。

朝鮮外交部早前也稱讚朝鮮跟韓國在冬季奧運會期間的合作，但不忘抨擊美國，指美方大規模的制裁會給朝鮮半島帶來「戰爭威脅」。

有分析認為，朝鮮向韓國釋出善意，是為了離間韓國和美國的關係，但指出這種表態不會緩和區內緊張關係。

圖片版權 Pool Image caption 美國副總統彭斯原定在冬奧開始時，跟朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正見面，但最終沒有成事

韓國媒體近日都分別指出，朝鮮和美國都有派出代表出席平昌冬奧閉幕禮，雙方「仍然可能」會面。

BBC記者勞拉·比克（Laura Bicker）曾查問韓國政府官員，美朝代表會否會面時，得到的回答是：「等著瞧。」

美國副總統彭斯原定在冬奧開始時，跟朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正見面，但最終沒有成事。美國官員指朝鮮突然取消會議，朝鮮方面沒有回應。

帶領朝鮮代表團出席閉幕禮的團長金英哲是勞動黨中央委員會副委員長。據報，他是近幾年針對韓國發動的幾次攻擊的幕後黑手。其中包括2010年韓國海軍「天安艦」的沉沒，導致46名韓國水手喪生的事件。而美國代表團其中一人是朝鮮問題專家阿利森‧胡克（Allison Hooker），2014年曾到訪朝鮮就釋放兩名被扣留的美國人跟朝方談判，當時曾與金英哲會面。

美國總統特朗普就任至今，美國和朝鮮仍然沒有正式的交流。金英哲和阿利森‧胡克可能會舉行一場比較低調的會面，改變這個情況。