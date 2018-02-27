噴泉吐冰 北極寒流「東方野獸」封凍歐洲
- 2018年 2月 27日
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「寒流來了！」歐洲各國早就收到了氣象專家的警報：來自地球最北端的極地旋渦「東方野獸」將吹襲大部分地區。
果然，「東方野獸」極其兇猛，使歐洲不少國家的氣溫降至五年以來的最低，英國有些地方甚至出現了自1991年以來的最低溫度。
寒流吹至使多地交通延誤、學校關閉，甚至有人凍死。
為此，歐洲多個國家的市政當局下令警方：如果有露宿街頭者拒絶去政府提供的嚴寒天氣收留所，警方可以強行拘留。
極地寒流究竟有多冷？先來看看它在意大利羅馬造成的冰凍：
遠在歐洲南部的意大利都受到「東方野獸」如此大的影響，在歐洲北部的其他國家的天寒地凍情況可想而知了。
在北部的愛沙尼亞，氣溫有可能降至零下29度。
比利時首都布魯塞爾的埃特比克（Etterbeek）區，區長要求警方將不願去收容所的街頭露宿者強行帶走，以免他們有凍死的危險。
英國也受到寒流的很大影響。林肯郡內，道路結冰導致汽車相撞，造成三人死亡。
英國全國，數以百計的火車班次被取消。有報道稱，因為火車停開，火車公司可能面臨數百萬英鎊的乘客索賠要求。
另外航空交通也受到大雪天氣的影響。英國航空公司BA從希斯羅機場起飛的一些航班被取消。
全國上下有幾百所學校因為天氣惡劣被迫停課。
氣象部門預計，今後幾天，寒冷天氣還將持續影響歐洲大部分地區。