噴泉吐冰 北極寒流「東方野獸」封凍歐洲

圖片版權 EPA Image caption 意大利首都羅馬的共和國廣場上的噴泉結冰

「寒流來了！」歐洲各國早就收到了氣象專家的警報：來自地球最北端的極地旋渦「東方野獸」將吹襲大部分地區。

果然，「東方野獸」極其兇猛，使歐洲不少國家的氣溫降至五年以來的最低，英國有些地方甚至出現了自1991年以來的最低溫度。

寒流吹至使多地交通延誤、學校關閉，甚至有人凍死。

為此，歐洲多個國家的市政當局下令警方：如果有露宿街頭者拒絶去政府提供的嚴寒天氣收留所，警方可以強行拘留。

極地寒流究竟有多冷？先來看看它在意大利羅馬造成的冰凍：

圖片版權 EPA Image caption 見過出冰的羅馬雕塑噴泉嗎？

圖片版權 Reuters Image caption 羅馬著名古建築斗獸場被大雪籠罩

遠在歐洲南部的意大利都受到「東方野獸」如此大的影響，在歐洲北部的其他國家的天寒地凍情況可想而知了。

在北部的愛沙尼亞，氣溫有可能降至零下29度。

比利時首都布魯塞爾的埃特比克（Etterbeek）區，區長要求警方將不願去收容所的街頭露宿者強行帶走，以免他們有凍死的危險。

圖片版權 Getty Images Image caption 德國出動掃雪車，清除道路上的積雪

圖片版權 AFP Image caption 羅馬尼亞首都布加勒斯特

英國也受到寒流的很大影響。林肯郡內，道路結冰導致汽車相撞，造成三人死亡。

英國全國，數以百計的火車班次被取消。有報道稱，因為火車停開，火車公司可能面臨數百萬英鎊的乘客索賠要求。

另外航空交通也受到大雪天氣的影響。英國航空公司BA從希斯羅機場起飛的一些航班被取消。

全國上下有幾百所學校因為天氣惡劣被迫停課。

圖片版權 Getty Images Image caption 英國英格蘭東部地區埃塞克斯郡的科爾切斯特Colchester，大象噴泉掛滿冰棱。

圖片版權 PA Image caption 英國有些地區發出橙色預警，提醒人們惡劣天氣可能危及生命和財產；更大範圍地區發出黃色預警，提醒人們天氣可能影響日常生活。

圖片版權 EPA Image caption 瑞士伯恩的噴泉結成冰柱

圖片版權 EPA Image caption 瑞典城市馬爾默（Malmo），極地寒流讓這個冬天更冷了。

圖片版權 EPA Image caption 瑞士日內瓦湖，冰上樹梢。

氣象部門預計，今後幾天，寒冷天氣還將持續影響歐洲大部分地區。