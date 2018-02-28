特朗普女婿庫什納取閲密件權限被降　代表律師稱「不影響工作」

圖片版權 EPA Image caption 庫什納將無法取得多種政府機密文件，包括總統的每日情報簡介

美國傳媒報道，總統特朗普的女婿庫什納（Jared Kushner）接觸政府機密文件的權限被降級，分析指這可能影響美國與中東國家的各項談判。

特朗普2017年上任後不久便委任庫什納為總統顧問，但庫什納至今仍未完成背景審查，一直都只能以臨時許可查閲政府機密文件，包括查閲總統的每日情報簡介。庫什納的臨時許可過期後，他再也不能取得這些文件。

庫什納的發言人向BBC發出聲明，指白宮處理庫什納接觸機密文件的暫凖權限時「出現延誤」，但強調多名與他有相同權限的官員也遇到了相同的問題，而這種問題一般「在新政府並不罕見」。

美國政治新聞網站Politico引述庫什納的律師洛厄爾（Abbe Lowell）指，庫什納的權限被降級不會影響他繼續協助總統的工作。但有分析認為，庫什納的權限被降級後，無可避免會影響他在白宮內的地位。

圖片版權 Getty Images Image caption 庫什納是特朗普的高級顧問，他的妻子是特朗普的女兒伊萬卡

剪掉雙翼

庫什納沒有任何政治經驗，但他在特朗普政府有多項重要的職責，包括促進以色列和巴勒斯坦的和談，也負責處理美國和墨西哥的關係。

他在申請接觸政府機密文件的永久權限時，曾經因為遺漏許多資料，被當局要求重新提交申請。有負查審批權限的美國官員去年曾在國會指，他從沒見過「如此錯漏百出」的申請。

美國司法部副部長羅德·羅森斯坦（Rod Rosenstein）上周據報曾通知白宮，指局方的「通俄門」調查可能令庫什納短期內無法取得查閲機密文件的正式許可。

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）認為，美國當局撒銷庫什納的權限，等如「剪掉他的雙翼」。他指，庫什納透過發言人指自己的工作不受事件影響，但他現在跟外國官員見面時，將不能預先知道對方的利益所在，因此權限被撒銷始終是一件令他「尷尬」的事情。

澤克爾分析指，白宮現在面臨一個更大的問題：根據美國全國廣播公司（NBC）的數字，截至去年11月，約130名白宮職員仍只獲臨時權限，包括特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和白宮法律顧問麥加恩（Donald McGahn）。

圖片版權 Reuters Image caption 庫什納多番否認他本人和特朗普競選陣營成員與俄羅斯共謀

庫什納跟外國的接觸曾引來外界質疑。美國《華盛頓郵報》引述白宮消息指，庫什納與一些外國官員的聯繫，在白宮內引起一些憂慮。報道指，中國、阿聯酋、以色列和墨西哥的官員曾私下討論，如何透過庫什納名下公司的商業活動「控制」他。

白宮前幕僚秘書波特（Rob Porter）早前被兩名前妻虐打時，被揭發仍可利用臨時權限取得政府的機密文件。白宮幕僚長約翰·凱利（John Kelly）事後聲言要收緊機密文件的授權限制。而國家情報局局長丹·科茨（Dan Coats）也認為，當局應限制只持有臨時權限許可的總統助理能取得哪些機密資料。