大選前秀肌肉 普京以佛羅里達為模擬打擊目標

圖片版權 Reuters Image caption 普京演講期間，現場的屏幕播放似乎是模擬俄國導彈攻擊美國佛羅里達州的片段

俄羅斯總統普京日前發表年度國情咨文，透露俄羅斯已經發展出一系列「無堅不摧」的核武器，包括一種可以「打擊世界上任何一個目標的洲際導彈」。

普京周四（3月1日）向俄羅斯議院發表長約兩小時的演說，指西方國家必須認清這個「新的現實」，也要明白俄羅斯不是嚇唬。普京明言，發展這些新型武器是為了應對美國的導彈防禦系統。

有分析留意到，俄羅斯大選在3月18日就要舉行，普京展示新武器是為自己爭取支持。

他演講期間，身旁的屏幕播放了介紹新型導彈的片段，包括導彈飛向目標的模擬片段。有分析留意到，「目標」的地形跟美國佛羅里達州很相似。美國國務院批評稱，播放這種模擬片段不是一個「負責任大國應有的行為」。

圖片版權 AFP Image caption 這份國情咨文是俄羅斯在3月18日舉行大選前，普京最後一次主要演講

普京介紹的新型武器，包括一種能在低空飛行的州際導彈。他透露這種導彈的飛行軌道不規則，射程近乎沒有限制，因此現有及將來的導彈或防空系統均「無法攔截它」。

普京演說期間，還介紹了另一種從潛水艇發射、可攜帶核彈頭的導彈。

BBC防務與外交事務記者馬庫斯（Jonathan Marcus）留意到，這種導彈從前蘇聯時期已經開始研究，直至今天美國研究員才認定它是一種威脅。

但是另一種核武器似乎尚需更多研究。普京指它是一種巡航導彈，而分析指它可能是一種超音速武器，令現有的導彈防禦系統無法攔截它。馬庫斯指出，中國和美國都在研發類似的武器。

他認為，普京在演說中突顯了一個強大的俄羅斯，也突顯俄國在令它的核武器庫變得更現代化，這跟美國總統特朗普近月的談話很相近。

魔術師一樣的表演──BBC駐莫斯科記者羅森伯格（Steven Rosenberg）

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普京在周四對俄羅斯議會的演說，是他發表的第14份國情咨文，內容跟外界預期的很不一樣。

他在大屏幕上，向外界逐一展示俄羅斯武器庫內最新型的武器，包括巡航導彈、洲際飛彈、無人潛水艇和超音速戰機。過程就像一名魔術師的表演，令觀眾目不暇給。而觀眾的反應似乎不錯：一眾議員看過武器視頻後拍案叫絶。

普京的訊息有雙種意義。首先是要警告西方國家不要逼迫俄羅斯，還要跟俄羅斯的選民說：投票支持普京，等於投票支持國家安全，令他們在3 月18日舉行的俄羅斯大選中投票支持普京。

這個訊息，也許跟國情咨文最後的一幕呼應：演講結束，現場奏起俄羅斯國歌，而普京肅立的同時，背後的屏幕出現一幅俄羅斯國旗。這個畫面，也許會引起一些人的共嗚。

圖片版權 EPA Image caption 普京發表國情咨文的現場裝設大屏幕，展示多款俄方新型武器

普京還談了什麼？

普京在國情咨文中，也強調俄羅斯在其他方面的發展。他演說的前半部份著重俄羅斯公眾的生活水平，承諾在六年內會將國內貧窮人口減半，也透露他希望俄國人的平均壽命能媲美法國和日本。

他也指俄羅斯要加強在數碼科技方面的發展。他指，俄羅斯應加快機器人和人工智能的發展，也要培育科技人才和鼓勵外國人到當地留學。

他也提及敘利亞的衝突，指俄羅斯在當地的軍事行動，突顯了俄軍的能力越趨強大。他又宣佈，一條把克里米亞半島跟俄羅斯本土連接起來的大橋將在近月啟用。俄羅斯在2014年吞併克里米亞後，一直只能依賴船隻和飛機維持與俄羅斯本土的交通。