圖片版權 AFP Image caption 肯雅塔國家醫院給一名不需要手術的患者實施了腦部手術

肯尼亞首都內羅畢（Nairobi ）的一家醫院給一名無需手術的病人進行了腦部手術，隨後該醫院的幾名醫護人員和CEO都被停職。

該醫院中，一名病人因為腦部血塊需要手術，而另一名腦部腫脹的患者僅需要無創治療。報道稱，因為搞混了身份牌，醫生給不需要手術的患者進行了手術。

肯尼亞《國家日報》報道，醫生「手術數小時後」才發現他們出錯了。他們意識到病人「腦部沒有血塊」。

醫院表示，接受了手術的患者正在康復，調查也在進行中。監管機構要求提交報告並計劃舉行聽證會。

社交媒體用戶對於該事件感到十分震驚。

該事件發生僅六周前，有指控稱有名產婦在這家醫院被性侵，衛生部長下令調查相關事件。

醫生們「被壓垮」？

這次發生在上周末的事故被曝光後，肯雅塔國家醫院（Kenyatta National Hospital）的CEO莉莉·科羅什（Lily Koros）稱，醫院「對這起事件十分抱歉，已經盡其所能保證患者的安全和健康」。

「我們很高興地告知公眾，病人正在康復中，進展良好，」科羅什說。

她稱，四名職員——包括神經外科醫生、病房護士、手術室護士以及麻醉師已經被停職。

肯尼亞《星報》(The Star)報道，醫生的同事們對處理結果表示抗議，認為放置身份牌的人員才應該被懲處。

數小時後，肯尼亞衛生部長西西莉·卡裏烏基（Sicily Kariuki）說，科羅什本人以及一名臨牀事務官員在事件調查期間被強制休假回家。

同時，醫生工會為工作人員辯護，稱醫生因為人手短缺以及手術室空間不足而被「壓垮」。

「你會發現一名醫生（每天）可能要做10到19場手術，」肯尼亞醫師、藥劑師和牙醫工會首席執行官歐魯加（Ouma Oluga）對路透社表示。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @CarolRadull How do you conduct brain surgery on the wrong patient? Kenyatta National Hospital has outdone themselves. Horrfying!!!! — Carol Radull (@CarolRadull) 2018年3月1日

社交媒體上，許多人對該事件進行譴責。

一名用戶說，「你們怎麼能給病人做錯腦部手術」，「恐怖！」

這家肯尼亞一流國家醫院也曾被報道設施破舊、過於擁擠以及治療等待時間長。其管理層稱是因為資金不足，並稱肯尼亞醫療資源不足給醫院造成了不合理的負擔。