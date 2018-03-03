搞錯身份牌！肯尼亞醫生給病人開錯腦
肯尼亞首都內羅畢（Nairobi ）的一家醫院給一名無需手術的病人進行了腦部手術，隨後該醫院的幾名醫護人員和CEO都被停職。
該醫院中，一名病人因為腦部血塊需要手術，而另一名腦部腫脹的患者僅需要無創治療。報道稱，因為搞混了身份牌，醫生給不需要手術的患者進行了手術。
肯尼亞《國家日報》報道，醫生「手術數小時後」才發現他們出錯了。他們意識到病人「腦部沒有血塊」。
醫院表示，接受了手術的患者正在康復，調查也在進行中。監管機構要求提交報告並計劃舉行聽證會。
社交媒體用戶對於該事件感到十分震驚。
該事件發生僅六周前，有指控稱有名產婦在這家醫院被性侵，衛生部長下令調查相關事件。
醫生們「被壓垮」？
這次發生在上周末的事故被曝光後，肯雅塔國家醫院（Kenyatta National Hospital）的CEO莉莉·科羅什（Lily Koros）稱，醫院「對這起事件十分抱歉，已經盡其所能保證患者的安全和健康」。
「我們很高興地告知公眾，病人正在康復中，進展良好，」科羅什說。
她稱，四名職員——包括神經外科醫生、病房護士、手術室護士以及麻醉師已經被停職。
肯尼亞《星報》(The Star)報道，醫生的同事們對處理結果表示抗議，認為放置身份牌的人員才應該被懲處。
數小時後，肯尼亞衛生部長西西莉·卡裏烏基（Sicily Kariuki）說，科羅什本人以及一名臨牀事務官員在事件調查期間被強制休假回家。
同時，醫生工會為工作人員辯護，稱醫生因為人手短缺以及手術室空間不足而被「壓垮」。
「你會發現一名醫生（每天）可能要做10到19場手術，」肯尼亞醫師、藥劑師和牙醫工會首席執行官歐魯加（Ouma Oluga）對路透社表示。
社交媒體上，許多人對該事件進行譴責。
一名用戶說，「你們怎麼能給病人做錯腦部手術」，「恐怖！」
這家肯尼亞一流國家醫院也曾被報道設施破舊、過於擁擠以及治療等待時間長。其管理層稱是因為資金不足，並稱肯尼亞醫療資源不足給醫院造成了不合理的負擔。