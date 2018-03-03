你的器材不支持播放多媒體材料 100-104歲年齡組的比賽，他是唯一一位參賽者。（視頻為英文）

這位99歲的泳者可能打破了世界紀錄。他是唯一一位100-104歲年齡組的參賽者，舞台為他而搭。本周六（3月3日）晚他將挑戰100米自由泳世界紀錄，相信他能夠擊敗目前的3分23秒10的紀錄

喬治·科恩斯（George Corones）在澳大利亞昆士蘭州的一次官方活動中以56.12秒的速度創下了100-104歲年齡段的50米自由泳新紀錄。

他比2014年創下的記錄快了35秒。現在這個新數字將由相關的管理機構進行認證。

科恩斯之所以有資格參賽，是因為今年4月份就滿100歲。他表示遊出的成績"令人非常高興"和"超越了世界"。

他對BBC說："這對我來說是一次示範性游泳，我遊得很平衡......到終點時，我已凖備好非常用力地觸碰池壁"。

他說周三黃金海岸"鼎沸"的人群和歡呼讓他覺得受寵若驚。

澳大利亞海豚游泳隊在其Facebook頁面上表示： "我們剛剛見證了歷史！"

「過好一會兒才能發力」

來自布里斯班的科恩斯表示，他年輕時非常熱愛游泳，但只是在80歲時才重新開始游泳。

圖片版權 SWIMMING AUSTRALIA Image caption 科恩斯本周六晚將挑戰100米自由泳世界紀錄，相信他能夠擊敗目前的3分23秒10的紀錄。

他說："我在戰爭初期放棄了它（第二次世界大戰），退休之前都沒遊過泳。「

他也承認」比賽「對他的體力提出了挑戰。但凖備得好的話還是可控的。平均而言，他每周三次在泳池裏遊幾圈，也參加健身課程。

」在這個年齡需要一段時間才能發力......你會更容易疲倦，但如果你做到了，回報就是天文數字，"他說。

他將自己的成功歸因於節奏和技巧。

"我的頭幾拍非常平衡，訣竅就是逐步加速，每次都增加一點點力量，"他說。

"到最後10米時， 我知道我已經累了，但在沒有任何干擾的情況下完成了比賽。"

英國游泳運動員約翰·哈里森（John Harrison）於2014年創造了1分31秒19的歷史紀錄。

科恩斯的參加的是2018年英聯邦運動會的預選賽，正式比賽將於下個月在黃金海岸舉行。

澳大利亞大師賽官方團隊說，這項紀錄正在等待國際游泳聯合會（Fina）的正式核查。

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科恩斯本周六晚將挑戰100米自由泳世界紀錄，相信他能夠擊敗目前的3分23秒10的紀錄，這也是由哈里森創下的。

他說："我絶對不是年輕人，但我非常期待並且有信心我能做得很好，"

BBC記者毛遠揚（Frances Mao）報道