2018奧斯卡：性侵與多元話題成主角
第90屆奧斯卡頒獎禮於當地時間3月4日晚在美國洛杉磯舉行。《水形物語》（The Shape of Water，另譯《忘形水》、《水底情深》）收獲最佳影片與最佳導演兩項大獎，加裏·奧德曼（Gary Oldman）與弗蘭西斯·麥克多蒙德（Frances McDormand）分獲最佳男女主角。同時性侵與多元「毫無懸念」成為主要話題。
主持人吉米·坎摩爾（Jimmy Kimmel）開場就提及身陷性醜聞的好萊塢著名製片人哈維·韋恩斯坦（Harvey Weinstein），表示「影藝學院去年採取行動，將哈維·韋恩斯坦驅逐出他們的隊伍」。
「有許多候選人適合被放逐，但哈維是最值得這麼做的人選，」他說。
韋恩斯坦面臨強姦、恐嚇、性騷擾等多項指控，這位曾經的奧斯卡得主否認了所有非自願性性行為的指控。
與金球獎及英國電影學院獎（BAFTA）不同，今年參加奧斯卡的明星沒有統一著黑色服裝。
第90屆奧斯卡金像獎——完整得獎名單
最佳影片
《水形物語》（The Shape of Water，另譯《忘形水》、《水底情深》）
最佳導演
《水形物語》- 吉爾莫·德爾·托羅（Guillermo Del Toro）
最佳男主角
加裏·奧德曼（Gary Oldman）- 《至暗時刻》（Darkest Hour，另譯《最黑暗的時刻》、《黑暗對峙》）
最佳女主角
弗蘭西斯·麥克多蒙德（Frances McDormand）- 《三塊廣告牌》（Three Billboards Outside Ebbing, Missouri）
最佳男配角
山姆·洛克威爾（Sam Rockwell ）- 《三塊廣告牌》
最佳女配角
艾莉森·珍妮（Allison Janney）- 《我，花樣女王》（I, Tonya，另譯《老娘叫譚雅》、《冰之驕女》）
最佳原創劇本
《逃出絶命鎮》（Get Out，又譯《訪·嚇》）- 喬丹·皮爾（Jordan Peele）
最佳改編劇本
《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name） - 詹姆斯·伊沃裏（James Ivory）
最佳服裝設計
《魅影縫匠》（Phantom Thread），另譯《霓裳魅影》- 馬克·布裏吉斯（Mark Bridges）
最佳化妝與髮型設計
《至暗時刻》- 辻一弘（Kazuhiro Tsuji）、大衛·馬利諾夫斯基（David Malinowski ）、露西·錫比克（Lucy Sibbick）
最佳紀錄長片
《伊卡洛斯》（Icarus）
最佳音效剪輯
《敦刻爾克》（Dunkirk，另譯《鄧寇克大行動》） - 理查德·金（Richard King）、亞歷克斯·吉布森（Alex Gibson）
最佳混音
《敦刻爾克》- 馬克·溫加滕（Mark Weingarten）、格雷格·蘭達克（Gregg Landaker）、加裏·A·利佐（Gary A Rizzo）
最佳外語片
《普通女人》（A Fantastic Woman） （智利）
最佳動畫短片
《親愛的籃球》（Dear Basketball）
最佳動畫長片
《尋夢環遊記》（Coco，另譯《可可夜總會》、《玩轉極樂園》）
最佳藝術指導
《水形物語》- 藝術指導：保羅·德納姆·奧斯特貝里（Paul Denham Austerberry）、布景道具：謝恩·維歐（Shane Vieau）、傑夫·梅爾文（Jeff Melvin）
最佳視覺效果
《銀翼殺手2049》- 約翰·尼爾森（John Nelson）、格爾德·內澤（Gerd Nefzer）、保羅·蘭博特（Paul Lambert）、理查德·R·胡佛（Richard R Hoover）
最佳電影剪輯
《敦刻爾克》- 李·史密斯（Lee Smith）
最佳實景短片
《沉默的孩子》（The Silent Child）
最佳紀錄短片
《天堂就是405公路上的大堵車》（Heaven Is a Traffic Jam on the 405，又譯《天堂大塞車》）
最佳攝影
《銀翼殺手2049》（Blade Runner 2049） - 羅傑·狄金斯（Roger Deakins）
最佳原創音樂
《水形物語》 - 亞歷山大·德斯普拉（Alexandre Desplat）
最佳原創歌曲
《請記住我》（Remember Me，又譯《勿忘我》） - 《尋夢環遊記》克里斯汀·安德森·洛佩茲 （Kristen Anderson-Lopez）、羅伯特·洛佩茲（Robert Lopez）