越戰後首次 美國航母「卡爾文森」將訪越南

圖片版權 Reuters Image caption 核動力航空母艦「卡爾文森號」將前往蜆港

美國航空母艦「卡爾文森號」（Carl Vinson）將歷史性訪問越南，這是上世紀越戰結束後，首次有此規模的航母重返越南。

這艘核動力航母將停泊極具象徵意義的蜆港：在越戰中，峴港是美軍首次登岸之地。是次訪問意在展示美越兩國越來越緊密的軍事聯繫。

但分析認為，這將無可避免向中國發出訊息。

中國近年在有主權爭議的南海動作頻繁。2018年兩會上，中方宣佈年度軍費達1.11萬億，較去年增加8.1%。

現在位於峴港的BBC東南亞事務記者黑德（Jonathan Head）指出，雖然美越軍事合作在增強，但目前合作有限，越方將要小心處理是次訪問帶給外界的訊息：現時，中國已成為區內影響力最大的強國，同時也是越南最重要的貿易伙伴。越南政府需要迴避可能令中方不滿的行徑。

中國宣稱對南中國海大部份海域擁有主權，包括珊瑚礁及群島，與其他國家的主權宣稱重疊。中越有主權爭議的包括西沙群島及南沙群島。

圖片版權 EPA Image caption 「卡爾文森號」是尼米茲級核動力航母，可支援上千水手及機師。

華府宣稱對南海主權爭議沒有立場，但美國海軍持續在區內爭議水域實域所謂「航行自由」，對中方的主權宣稱是明顯挑戰。

卡爾文森號已服役數十年，曾多次駛入此區域。

在越戰期間，峴港是美軍一個重要的軍事基地。最多可支援90架戰機的卡爾文森號航入峴港，將是1975年越戰結束、兩越統一以來，美軍在越南最大規模的軍事存在。

根據越南政府估計，越戰造成了數百萬越南平民及兵士死亡；美軍方面，則有逾5.8萬人死亡或失蹤。

象徵性的訊號

黑德（Jonathan Head）BBC東南亞事務記者 發自峴港

將會在南海爭議水域實踐「航行自由」的美國航母，將要停泊峴港，會向中國發出一個潛在的挑釁訊號──但僅僅是象徵性的。

至今，美國針對中國在南海行動的回應，仍未對中國填海造島等行為造成可見影響。

美方的航母固然威風堂堂，但美方究竟能做什麼去牽制中國，至今仍不清楚。對越南而言，世界超級大國的強大軍事實力，已由昔日的敵人轉變為潛在盟友，但越方仍須謹慎，畢竟目前在區內，權力的天平正逐漸由美國倒向中國。