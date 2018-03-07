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美國總統特朗普、英國工黨領袖科爾賓與菲律賓總統杜特爾特，這三個人之間有什麼共通點？

雖然政治立場各異，但他們都被貼上了「民粹主義領袖」的標籤。

「民粹主義」（populism）在世界各地正在急速升起──尤其是歐洲的右派勢力；在美國，這樣的大眾情緒將特朗普推上了總統寶座。

在歐洲，民粹政黨在多個國家的選舉中成為主要勢力，最新的是意大利。民粹政黨「五星運動」及其他反移民政團成為了近日意國大選的贏家。

但「民粹主義者」與「受選民歡迎的政治人物」，當中有微妙的分別。

「純真的平民大眾」

在政治學者穆德（Cas Mudde）所著的《牛津通識讀本：民粹主義》中，政治學上的「民粹主義」意思是，社會被分成兩個互相對立的群組——「純真的平民大眾」與「腐敗的精英」。

「民粹」一詞時常被用作一種方便的政治侮辱。英國工黨領袖科爾賓就曾因為該黨口號「為大眾，不為少數」，被批評為民粹主義者，但這項批評並不準確。

《民粹主義席捲全球》（The Global Rise of Populism）作者班傑明.墨菲特（Benjamin Moffitt）說，這個字眼「經常被誤用，尤其在歐洲的語境之下」。

真正的民粹主義領袖，會聲稱自己代表了團結一致的「人民意志」，站在「敵人」的對立面，而敵人通常體現為當下的政治體制。這樣的領袖會宣稱自己的目標是「抽盡資本主義的沼澤」或抗衡「自由派精英」。

「在歐洲，民粹主義領袖一般會與右翼掛勾，但右傾並不是構成『民粹』的鐵律。」墨菲特說。

圖片版權 George Frey Image caption "Drain the Swamp"是特朗普競選時常說的口號。

右翼崛起

不論是來自哪一個政治光譜的政黨，都可以被歸類於民粹主義政黨。

在拉丁美洲，委內瑞拉已故總統查韋斯（Hugo Chávez），就被稱為左翼民粹，西班牙的「我們可以」黨（Podemos）、希臘的激進左翼聯盟（Syriza）亦然。

然而穆德認為，今時今日最成功的民粹主義政黨，無疑是傾右、甚至極右的那些：「像法國的瑪林.勒龐，匈牙利的奧班（Viktor Orbán），以及美國的特朗普，就結合了民粹主義，（反移民）本土主義與極權主義。」

從《時代》雜誌到歐盟委員會主席，不同的評論者多年來一直警告，右翼民粹將會崛起。

但事實上，右翼民粹從來不是什麼新鮮事。

圖片版權 Getty Images Image caption 在意大利，具民粹主義色彩的「五星行動」急速冒起。

「過去25-30年，政治學家一直在關注這個議題，」墨菲特說：「但近年右翼民粹的發展的確在加速。」

專家指出，國家內部出現多元文化，以及全球化等社會變遷，還有其他更加貼身的危機，均是歐洲民粹主義政治勢力冒起的背景。

歐洲政治研究聯盟總監馬丁.布爾（Martin Bull）認為，歐洲民粹主義的興起，在2000年代初已見端倪，但在最初數年規模一直很小。

布爾說歐洲民粹主義支持度大增，是2008年以後，尤其是金融海嘯轉化成債務危機的2011年。當時，屬於精英階層的富裕銀行家，對造成廣泛社會影響的金融危機難辭其咎。

「我就是人民本身」

在《民粹主義席捲全球》一書中，墨菲特提出，典型的民粹主義領袖還有其他特徵。

其中一個特徵是「脾氣差」，或行為舉止有別於一般政治人物，這是特朗普與杜特爾特均使用的策略。

圖片版權 Getty Images Image caption 時時語出驚人的杜特爾特有「菲版特朗普」之稱。

另一項特徵是「不斷延續危機狀態」，一直擺出戰鬥的姿態。

「掌權的民粹領袖，需要持續地讓民眾相信，他不是體制的一部份，而且永遠不會成為體制，」美國哥倫比亞大學政治理論家娜迪婭.烏賓那堤（Nadia Urbinati）說。

烏賓那堤形容，民粹主義意識形態是由「負面」元素組成的，反政治、反智、反精英。這亦體現出民粹主義的另一項優勢：它可以不斷變化、有著多重表向。

「民粹主義之所以強大，是因為它能適應、迎合不同的政治形勢。」

此外布爾指出，民粹主義領袖還共享一項特點，就是他們對現代政體「複雜民主制度」的厭惡，傾向公投等「直接民主」方式。

這與極權主義不無關係：強人領袖冒起，正是基於民眾對現存體制的不信任。

「民粹主義領袖作出的決策，在傳統民主政制中是不可能出現的。」

這一點在委內瑞拉已故強人領袖查韋斯身上最明顯——他曾經說過，自己不是一個個體，而是「人民」本身。

墨菲爾認為，這樣的想法「會令人以為自己永遠不敗，以非常可怕的方式重新界定政治。」

因為如此一來，一旦你不站在「人民」的一方，就會被劃為「人民」的敵人。

圖片版權 Getty Images Image caption 已故的查韋斯被視為拉丁美洲民粹主義領袖的典型

這也是為何外界對民粹主義領袖往往充滿質疑的原因。「民粹主義領袖」一詞通常是貶義，指向任意對人民許諾的領袖。布爾形容這是「不負責任的賭博」。

「為了取得支持，民粹主義領袖比既有體制更傾向許下承諾，揚言推動改變……但在細察之下，這些承認根本就不可能兌現。」布爾說。

「你會質疑，這對民主整體能帶來什麼好處？」