澳大利亞首對同性婚姻伴侶的悲傷故事

圖片版權 Marion Jonkers Image caption 金特（左）和格蘭特在去年12月15日正式結婚

一位因絶症而垂死的女子和她的伴侶成為澳大利亞第一對合法登記結婚的同性伴侶。

去年12月澳大利亞修改婚姻法之後，吉爾·金特（Jill Kindt）和喬·格蘭特（Jo Grant）獲准赦免官方等待期。

不久後，格蘭特女士於今年1月30日死於癌症，她與金特女士結婚不到七周。此前，她們在一起已經八年了。

"我們合法結婚了48天，不錯了，好過沒有。"金特稱。

這個歷史性的婚姻在昆士蘭議會由州檢察長伊薇特·達思（Yvette D'Ath）向公眾宣佈。

她說："今天我很榮幸地宣佈，不管你之前在媒體上看到過的報道是怎樣的，在十二月十五號這一天，澳大利亞的首例同性婚姻在昆士蘭舉行。"

允許同性伴侶登記結婚的法律在經過公眾投票和議會批准後，提前六天生效。

其他一些同性伴侶，也被允許跳過等候期登記結婚，包括另一個患有絶症的病人。同時很多午夜的慶祝活動被媒體報道。

圖片版權 Marion Jonkers Image caption 金特和格蘭特婚禮時的照片

但昆士蘭這對夫婦在她們位於陽光海岸的花園裏以較為私密的形式結婚，參與者有朋友和家人。 達思表示，她們的婚姻現在經由家屬同意後向議會進行公開。

達思稱，官員們花費了很多時間讓格蘭特和金特的婚禮可以盡快舉行。

結婚典禮在被批准後的24小時內舉行。

達思表示，來自昆士蘭州的工作人員驅車行駛了大約100公里，為婚禮主持人遞交文書。

格蘭特女士患有一種"罕見的癌症"，並對此採取保守治療。她和金特於2013年舉行了承諾儀式（同性盟約禮）。

根據澳大利亞廣播公司報道，金特女士稱："我們曾認為自己已經（在2013年）結婚了，但從法律意義上而言，並非如此。"