德國海軍132年前漂流瓶 瓶中信清晰可辨

圖片版權 kymillman.com Image caption 經歷史學家考證，這個瓶子確實是1886年德國洋流記錄試驗中扔進海里的數千個漂流瓶之一，也是迄今為止記錄在案的年代最古老的漂流瓶和瓶中信。

臉書、微信時代，古老的漂流瓶和瓶中信，仍不失其神奇、浪漫的魅力，引人入勝。尤其是當你漫步海灘，不經意間發現一個玻璃瓶靜靜呆著，裏面的紙條隱約可見，取出紙條，發現竟是一封瓶中信，落款日期是1886年6月12日。那是個132年前入水的漂流瓶。

澳大利亞珀斯的伊爾曼夫婦最近就經歷了這種「不可思議」的時刻。

佟尼婭和丈夫奇姆·伊爾曼在西澳大利亞維基島一處僻靜的沙灘上撿到了迄今為止有記錄的最古老的帶信漂流瓶。

經澳大利亞、德國和荷蘭專家學者鑒定，伊爾曼夫婦撿到的是德國遠洋輪保拉號（Paula）132年前在印度洋拋擲的一批漂流瓶中的一個。

根據吉尼斯記錄，此前被發現最古老的漂流瓶2015年在德國被撿到，有108年歷史的漂流瓶。

最古老漂流瓶

那是當時德國海軍氣象天文台(German Naval Observatory)研究全球洋流項目的一部分。1864年至1933年，成千上萬個裝有印製信息紙條的漂流瓶被科研船在海上拋出。

船長會在字條的背面寫上拋擲日期、坐標、船隻名稱、起航港口及航線，並在航海日誌上記錄拋投信息。

字條上還註明，誰撿到漂流瓶，請送到德國海軍氣象天文台漢堡辦公室，或者最近的德國領事館。

當年那些漂流瓶和瓶中信，至今已經發現了662張紙條，但都沒有瓶子；伊爾曼夫婦找到的是第663張紙條，但卻是第一次連瓶帶信同時撿到的。

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陰差陽錯

2018年1月21日，伊爾曼一家和朋友開車到維基島海邊兜風，不巧車輪陷入沙灘。佟尼婭就跟朋友們到附近走走。

海灘上到處是各式各樣的垃圾，她覺得應該撿掉一點，為清理環境作點貢獻，就這樣看到了那個瓶子。

奇姆告訴BBC記者，佟尼婭把瓶子遞給兒子的女朋友，後者起初以為瓶子裏是一枝捲煙，就把它和瓶裏的沙子一起倒出來。她們本想解開「煙卷」上的繩結，但覺得紙卷很容易碎，就帶回家，放到烤箱裏烘了5分鐘。

展開紙卷，上面的印刷字樣清晰可辨，但手寫的字跡很模糊。印刷的信息就是請撿到瓶中信的人聯絡德國領館。

稍後，他們又辨認出紙條上手寫的文字。日期赫然：1886年6月12日。還有拋擲漂流瓶的船名：保拉。

伊爾曼先生說，當時他們看到這個日期第一反應是 「難以置信「，後來上網搜了一下，覺得事情非同小可，便把瓶子和信一起送到西澳大利亞博物館（Western Australian Museum, WAM）去鑒定。

圖片版權 kymillman.com Image caption 奇姆和佟尼婭·伊爾曼同意把132年前入水的漂流瓶借給西澳大利亞博物館展出，為期兩年。

WAM海事檔案專家安德森博士（Ross Anderson）證實漂流瓶和瓶中信的真實性。

保拉號的航海氣象研究日誌在德國檔案數據庫可以找到，那上有船長1886年6月12日的日記，提到把一個漂流瓶扔進海里。

這些信息跟伊爾曼夫婦發現的瓶中信信息一致，而且船長的筆跡和簽名也一致。

安德森的記述，當時保拉號從威爾士的卡迪夫出發，前往印度尼西亞途中，那天是在印度洋東南部水域航行。

這個瓶子拋進水裏後漂流了大約12個月，在澳大利亞西部被衝上岸，就一直埋在沙堆裏。

安德森的報告寫道，維基島上發現的這個德國海軍漂流瓶大部分時間沒有瓶塞或封口，瓶子裏大約四分之一是潮濕的沙子，看來似乎一直是埋在沙子裏，或者大部分埋在沙裏。

時移世易，沙裏的瓶塞不知何時掉落，但瓶中信卷得嚴嚴實實，還用繩子繋上，又被沙子堵在瓶子裏，得以保存至今。

這個漂流瓶是19世紀末一款荷蘭杜松子酒酒瓶，小口，玻璃厚實，為瓶子內部營造了有利於紙條長時間保存的微環境。被拋擲的地點距離被找到的海岸大約950公里。

圖片版權 WA Museum Image caption 左邊是瓶中信上的字跡，右邊是德國檔案資料顯示的保拉號船長手寫的氣象日誌。

此前，吉尼斯紀錄中年代最久遠的是一個108年的漂流瓶。

一對退休夫婦2015年在德國北部Amrum島度假時從海灘上撿到一個瓶子，裏面有一張明信片和一封信。這個瓶子是英國海洋生物協會（Marine Biological Association, MBA）已故會長拜德1904-06年為觀測北海洋流方向投放的1020個漂流瓶之一。

信的內容是英、荷 、德三種語言的問卷，並註明希望撿到漂流瓶的人記下時間地點，然後把明信片寄給英國普利茅斯海洋生物協會。獎金是一先令。

他們按指示寄了明信片，還收到MBA從eBay上買的當年的1先令硬幣作為獎金。