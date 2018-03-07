美國女優就「封口費」起訴特朗普總統

圖片版權 Getty Images Image caption 成人片女星丹尼爾斯

被指曾與美國總統特朗普有染的美國成人片女星丹尼爾斯（Stormy Daniels），就保密協議向特朗普總統提出法律訴訟。

她指稱當初她所簽署的保密合同（nondisclosure contract）是無效的。

丹尼爾斯說，這份在2016年美國總統大選前擬定的協議已經"作廢"，因為特朗普並沒有在上面簽字。

上個月，特朗普的私人律師邁克爾·科恩證實他私下裏曾支付給丹尼爾斯13萬美元的費用。

起訴狀指稱科恩試圖"威脅她閉嘴"。

誰是丹尼爾斯？

圖片版權 Getty Images Image caption 丹尼爾斯本名是斯蒂芬妮·克利福德

丹尼爾斯本名是斯蒂芬妮·克利福德（Stephanie Clifford）。

根據網上資料，她1979年出生在美國的路易斯安那州。她是美國成人片演員。2004年，她獲得過成人影帶新聞最佳新星獎。

2005年，她首次出現在主流電影中，當時的角色是《The 40-Year-Old Virgin》（《40歲的老處男》）中的一個舞女。

2010年，她曾以無黨籍身份報名參選過路易斯安那州的參議員。

婚外情？

圖片版權 Getty Images Image caption 特朗普據說並沒有在協議上籤字

據報道，丹妮爾絲曾多次大爆她與特朗普的婚外情，第一次是於2011年，之後是在總統選舉前的一個月。

丹尼爾斯2011年在接受InTouch雜誌採訪時表示，她在2006年曾與後來成為美國總統的特朗普有過性關係。

據說，那是在特朗普妻子梅拉尼亞剛剛生下兒子巴倫後不久的事。

今年1月份，這事又被《華爾街日報》報了出來，報道稱2016年大選前丹尼爾斯曾簽署一項保密協議，阻止她談論她與特朗普有性關係的指稱。

科恩說，特朗普對兩人之間的這種浪漫關係予以"強烈否認"。

丹尼爾斯是在周二（6日）於洛杉磯提起民事訴訟的。

她說，她是在大選前不久與特朗普的律師科恩在這個所謂"封口費"的文件上籤字的，但是特朗普並沒有簽名，因此從法律上說它是無效的。

這就意味著，即使她開口講自己這面的故事也不用為此付任何責任。

訴訟書中說，很明顯，這是企圖"讓她閉嘴" ，以保護特朗普不受影響。

圖片版權 Getty Images Image caption 丹尼爾斯說，她是在大選前不久與特朗普的律師科恩在這個所謂"封口費"的文件上籤字的。

"錢是合法的"

儘管科恩證實他的確支付給丹尼爾斯一筆錢，但他沒有說是為什麼。

他還說，特朗普以及特朗普機構並未參與交易過程。

他解釋說，付給丹尼爾斯的錢是合法的，並不是競選活動的捐款或是活動的經費。

而《紐約時報》曾報道說，作為特朗普的私人律師的科恩表示，他曾自掏腰包向成人片女星丹尼爾斯支付13萬美元。

據報，科恩曾為特朗普團隊服務了10年。他還說，2016年這筆款項一直沒有給報銷。

丹尼爾斯自稱於2006年在一個高爾夫球場合上認識特朗普，兩人很快發生了性關係。