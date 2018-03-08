BBC巾幗百名：敘利亞戰火中描繪愛情的女藝術家

圖片版權 Dima Nachawi Image caption 「她在東古塔區被圍困，他在伊德利卜市（Idlib）（也是一個反對分子控制區域）。他們在通訊軟件WhatsApp上聊幾個小時，喝咖啡，分享他們喜歡的詩和音樂。她為他的安全祈禱，他也一樣，一起等待相聚的時刻。」

朋友們圍著一棵聖誕樹，兩名異地戀人在打電話，一名男子為他的伴侶修複網絡連接。

乍一看，女藝術家迪瑪·那查維（Dima Nachawi）的畫能展示世界上幾乎所有地方的情侶，但她的作品中一部分故事卻完全不同，這些故事包括空襲和死傷。

這些畫展示了敘利亞東古塔區人們的真實生活和愛情故事，這個地區被聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）形容為「地球上的地獄」。

「他們（居民）仍然過著日常生活，他們仍墜入愛河，並試圖保護他們愛的人，」迪瑪說。

圖片版權 Dima Nachawi Image caption 「她在古塔區的第一次聖誕節，朋友們在避難所驚奇地發現一棵走私來的聖誕樹和在發電機上使用的手工燈。他們用找到的一點糖果與她慶祝。」

迪瑪在敘利亞長大，但是數年前離開，目前住在黎巴嫩貝魯特，成為了一名藝術家。

她從事各種創意項目，著眼於敘利亞的局勢。

此次「愛是...」畫集在社交媒體上發佈，展現了真實的人以及戰爭對他們愛情的影響。

每幅畫都畫了一對不同、匿名的情侶，迪瑪只披露了一些畫中人物的細節。

「這個項目很難，尤其是這張，畫中的女人死了，」她指下面這張照片。

「我當時在想像這幅畫看起來應該如何，但同時這也讓我的心情十分沉重。」

「畫這些結局悲慘的畫很難，」迪瑪說。

圖片版權 Diwa Nachawi Image caption 「當空襲再次發生，他們向對方跑去並擁抱。他想面朝他認為可能擊中的地方，來保護她。他為保護她受傷，但是她因那塊扎進身體的玻璃去世了。」

「但是我十分感激我有機會來思考敘利亞人的其他生活，他們存活下來，他們相愛，他們不是受害者，他們是可以採取行動的人，他們有力量。」

報道稱當地居民正在逃離反叛分子控制的東古塔區。一些援助已經能夠抵達反對分子控制的地區，但慈善機構說，還需要更多援助。

最近幾周有700多人遇難，其中許多是兒童。

圖片版權 Dima Nachawi Image caption 「她喜歡玩藍精靈和植物大戰殭屍，但是被圍困意味著她的男友必須努力確保發電機能夠給手機充電，並確保網絡信號。」

迪瑪批評國際媒體描述敘利亞人民的方式。

「我們被形容成難民和受害者，」她說。

「我比較喜歡與（敘利亞）的人民交談，看看他們日常生活如何，他們是怎麼努力生活求得生存的。」

迪瑪說，她發現在遠處觀察戰爭「十分困難」。

「每當我感覺糟糕時，我都會試圖做什麼。我知道我在世界各地都有粉絲，我要傳遞信息，告訴人們他們所不知道的敘利亞。」

「我試圖通過畫和藝術去做一些事情，也許我並不能改變現狀太多，但是我知道我的畫保存了一些文化記憶，讓下一代人看到和知道發生了什麼。」