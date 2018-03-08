BBC巾幗百名：敘利亞戰火中描繪愛情的女藝術家
朋友們圍著一棵聖誕樹，兩名異地戀人在打電話，一名男子為他的伴侶修複網絡連接。
乍一看，女藝術家迪瑪·那查維（Dima Nachawi）的畫能展示世界上幾乎所有地方的情侶，但她的作品中一部分故事卻完全不同，這些故事包括空襲和死傷。
這些畫展示了敘利亞東古塔區人們的真實生活和愛情故事，這個地區被聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯（Antonio Guterres）形容為「地球上的地獄」。
「他們（居民）仍然過著日常生活，他們仍墜入愛河，並試圖保護他們愛的人，」迪瑪說。
迪瑪在敘利亞長大，但是數年前離開，目前住在黎巴嫩貝魯特，成為了一名藝術家。
她從事各種創意項目，著眼於敘利亞的局勢。
此次「愛是...」畫集在社交媒體上發佈，展現了真實的人以及戰爭對他們愛情的影響。
每幅畫都畫了一對不同、匿名的情侶，迪瑪只披露了一些畫中人物的細節。
「這個項目很難，尤其是這張，畫中的女人死了，」她指下面這張照片。
「我當時在想像這幅畫看起來應該如何，但同時這也讓我的心情十分沉重。」
「畫這些結局悲慘的畫很難，」迪瑪說。
「但是我十分感激我有機會來思考敘利亞人的其他生活，他們存活下來，他們相愛，他們不是受害者，他們是可以採取行動的人，他們有力量。」
報道稱當地居民正在逃離反叛分子控制的東古塔區。一些援助已經能夠抵達反對分子控制的地區，但慈善機構說，還需要更多援助。
最近幾周有700多人遇難，其中許多是兒童。
迪瑪批評國際媒體描述敘利亞人民的方式。
「我們被形容成難民和受害者，」她說。
「我比較喜歡與（敘利亞）的人民交談，看看他們日常生活如何，他們是怎麼努力生活求得生存的。」
迪瑪說，她發現在遠處觀察戰爭「十分困難」。
「每當我感覺糟糕時，我都會試圖做什麼。我知道我在世界各地都有粉絲，我要傳遞信息，告訴人們他們所不知道的敘利亞。」
「我試圖通過畫和藝術去做一些事情，也許我並不能改變現狀太多，但是我知道我的畫保存了一些文化記憶，讓下一代人看到和知道發生了什麼。」