檢驗真心與否：朝韓首腦將第三次握手

圖片版權 Reuters Image caption 金正恩歡迎韓國代表團成員來訪

二戰後朝鮮半島上被分裂成的朝鮮和韓國將於今年四月再次握手，舉行第三次最高領導人會晤，成為外界關注焦點。"80後"領導人金正恩是否能同花甲之年的文在寅讓朝韓關係取得關鍵性進展？

歷史上，朝鮮和韓國只在近二十年有過兩次最高領導人會晤後簽訂重要協議和宣言。但往往蜜月期並不長，此後的多次努力都因各種各樣的因素被擱置和阻撓。有分析認為，外界對朝韓第三次最高領導人會晤能否取得成果抱有觀望和懷疑態度。

曾經成功的首腦會晤

圖片版權 Getty Images Image caption 2000年6月，時任韓國總統的金大中與時任朝鮮最高領導人的金正日在平壤舉行會晤，這是朝鮮半島分裂後的兩國國家元首的首次會晤

70年前，朝鮮半島分裂成南北兩個國家。2000年和2007年，南北最高領導人曾有過意義重大的兩次會晤，為朝鮮半島的穩定與和平送來春風。

2000年6月，時任韓國總統的金大中與時任朝鮮最高領導人的金正日在平壤舉行會晤，這是朝鮮半島分裂後兩國國家元首的首次會晤，雙方雙方簽署了《北南共同宣言》，兩位領導人同意進行互訪，民間也實現了離散家屬的互訪。

圖片版權 Getty Images Image caption 18年前的這一次會晤，把金大中送上了諾貝爾和平獎的領獎台。

18年前的這一次會晤，把金大中送上了諾貝爾和平獎的領獎台。

圖片版權 Getty Images Image caption 當年盧武鉉誠意十足，徒步跨越"三八線"後乘車前往平壤與金正日會談。

7年後，時任韓國總統的盧武鉉與金正日舉行會晤。當年盧武鉉誠意十足，徒步跨越"三八線"後乘車前往平壤與金正日會談。那一年，兩國簽署了《北南關係發展與和平繁榮宣言》。

今年現任韓國總統文在寅早前在新年講話中拋出橄欖枝，稱願意同朝鮮對話。朝鮮接招，並派代表團出席2018平昌冬奧會。

韓聯社早前還稱，朝鮮方面表示，如果對朝軍事威脅消解以及朝鮮體制安全得到保障的話，朝鮮沒有擁核理由。暖風吹過後，南北決定舉行第三次最高首腦會談。

正如中國外交部部長王毅所說："現在又到了檢驗各方是不是真心希望解決半島核問題的關鍵時刻。"

從歷史來看，外界對本次首腦會談持觀望態度有據可循："歷史經驗告訴我們，每當半島局勢出現緩和時，各種干擾就會如影隨形，接踵而來。"王毅說。

未被遵守的承諾

2003年朝鮮決定放棄《不擴散核武器條約》，多輪六方會談並未取得實質性進展。半島局勢一直籠罩在朝鮮的核武器試驗陰霾下。

2009年，朝鮮退出六方會談後將所有核武器調查人員驅逐出境，並揚言要重啟核計劃。這是對聯合國批評朝鮮發射導彈的報復。

圖片版權 Reuters/KCNA Image caption 金正恩視察核武器研究所「新製造氫彈」。

此後，一系列試圖重啟對話的努力都付諸東流。這也包括了2012年朝鮮發射另一枚導彈。兩周前，朝鮮還和美國簽訂了"閏日協議"（Leap Day agreement） 協議（朝美協議）。

朝鮮說那是為了紀念建國之父金日成誕辰而發。到2017年朝鮮試驗和發射導彈的決心一直未消停。聯合國實施史上最嚴厲制裁，朝鮮用新一輪導彈試驗作為回應。這又加劇了半島的緊張局勢。

來來回回的南北會談

2014年，雙方曾進行過努力舉行高層會談。時任韓國總統的朴槿惠與朝鮮的高層在板門店舉行過會談。相比較前兩次的會談成果，"舉行離散家屬團聚活動；停止互相中傷；就雙方關心的話題繼續協商"的協議顯得微不足道。

據韓聯社報道，當時，朝鮮關心韓國應推遲韓美聯合軍演到家屬團聚活動之後。但韓國不讓步。朝鮮還關心韓媒對其最高領導人金正恩的報道不滿，希望其止步於此。但韓國依舊不讓步，拒絶朝鮮要求。

同一年的仁川亞運會閉幕式上，朝鮮高層代表團也曾是坐上賓。當時雙方高官舉行了會談，雙方決定當年冬天舉行第二次高層會談。

圖片版權 Getty Images Image caption 朝鮮派代表團參加2018韓國平昌冬奧會，代表團由運動員、官員及啦啦隊組成。

但朝鮮對韓國民間團體的反朝傳單一事不滿。認為背後有韓國政府的支持，就拒絶了韓國第二次高層會談的建議。韓國回擊，說朝鮮"背信棄義"。

金正恩在2015年的新年賀詞中提議如果條件成熟，雙方應該進行首腦對話。韓國也態度積極。但當年8月，兩名韓國士兵在非軍事區被地雷炸成了重傷。韓方認為這是朝鮮而設。朝韓互射炮彈，半島緊張局勢升級。

同年8月底的一次對話使雙方局面得到緩解。但12月的開城工業園區會談談崩。