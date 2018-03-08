圖片版權 Getty Images Image caption 周群飛與趙薇

胡潤研究院在「國際婦女節」當日公布2018年的《胡潤全球白手起家女富豪》榜單，列出全球身家超過十億美金的「白手起家」女富豪，102位上榜者中，中國女性佔超一半，達64人，較2017年增加八人。

榜單頭四名的女富豪均來自中國，由經營手機、筆電玻璃業務的「藍思科技」創辦人周群飛登上榜首。著名中國影星趙薇亦榜上有名，排第100位。

創辦該研究院的胡潤指出：「全球最成功的男企業家百強中，三成來自中國，而全球最成功的女企業家百強中，則有超過6成來自中國。」

「中國女企業家比男企業家要『成功』一倍。」

中國「觸屏女王」 全球前20女首富中唯一白手起家者

周群飛出身湖南農村、在深圳創業，乘著智能手機冒起的大勢生產觸摸屏，有「觸屏女王」之稱，幾乎所有高端手機品牌均為「藍思科技」的客戶，包括蘋果及三星。

周群飛現時身家達615億人民幣，較2017年增加了45%。

本周稍早，出身農村的周群飛亦登上了福布斯的富豪榜，在全球女性富豪榜中名列第16。該榜單顯示，全球最富有的20名女富豪當中，只有周群飛一人，並非透過繼承家業或婚姻獲得財富。

榜上最年輕的十億美元女富豪，則為美國芝加哥醫療科技公司Outcome Health的沙德拉.阿加瓦爾，現年僅33歲。在榜上十名45歲或以下的女富豪中，其餘九人均來自中國。

哪些中國城市最盛產「白手起家」女富豪？

在《2018年胡潤全球白手起家女富豪榜》中，前十名有五人來自中國，前50名則有28人來自中國。

周群飛位居榜首，第二至四名則為龍湖地產主事者吳亞軍、富華國際董事長陳麗華，以及玖龍紙業董事長張茵。

從中國白手起家十億美金女富豪的城市分佈來看，北京15人上榜位列第一，深圳7人上榜位列第二，上海6人上榜位列第三，佛山、杭州、香港各4人上榜並列第四。

榜單上的102位女富豪，來自15個不同國家。以城市劃分的話，數量排前六的城市均位於中國，依次為北京、深圳、上海、佛山、杭州及香港。

其他亞洲國家表現如何？

圖片版權 Getty Images Image caption 阮氏芳邵2011年創辦航越捷廉，僅五年時間就在越南達到30%的市佔率

亞洲地區共有70位白手起家十億美元女富豪。在今年首次上榜的十億美元女富豪中，以越南廉航越捷（VietJet）總裁阮氏芳邵（Nguyen Thi Phuong Thao）身家最為豐厚。

而在人口僅次於中國的印度，則只有一名女性登上此榜，即印度醫藥企業百康（Biocon）主席、現年64歲的基蘭.瑪茲穆達-肖（Kiran Mazumdar-Shaw ）。