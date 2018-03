三八國際婦女節 它的前世今生超出你我想像

圖片版權 Getty Images Image caption 意大利男人在三八婦女節時會給女友送含羞草。緣由不詳,據信始自第二次世界大戰後的羅馬。

從「你咋那麼三八?」到「女神節給你的她買什麼?」記憶所及,諸如此類的字眼每年三月八日前後都會如潮水般充斥各種媒體,社交媒體興起後,圍繞三八國際婦女節的各種創意愈發繽紛。

正式描述是,國際婦女節紀念女權運動,也借此機會慶祝婦女在政治、經濟和社會等領域的貢獻及成就。

但是,多少人真的去翻百科查史料搞清楚為什麼一年365天裏就著一天被選中、被人為賦予特殊意義、被大部分國家認可並認真慶祝呢?婦女節為什麼冠以「國際」?為什麼是「節」而不是「日」?

既然婦女節已經有一個多世紀的歷史,難道地球上的男人從來沒有自己的節日?

正值「三八」,大家一起來漲點知識。

1.來朧去脈

今天人們耳熟能詳的「三八國際婦女節」是從國際勞工運動派生出來的,英文是International Women's Day,也可以翻譯成「國際婦女節/日」,「國際女性節/日」。

種子是在1908年播下的。那年,15000多名女性在美國紐約集會遊行,主要目的包括抗議資本家僱主盤剝女工,要求縮短工時、提高工資,還有爭取女性選舉投票權。

那場大遊行之後,美國社會主義黨(Socialist Party of America,SPA)於 1909年宣佈設立「全國婦女日」(National Women's Day)。

1911年3月25日,紐約三角內衣廠火災致140多名女工喪生, 震驚美國,導致後來一系列社會改革和勞工法改革,同時也成為美國女權運動發展的重要契機。

後來,女權運動史上一位重要人物,德國婦女運動領袖克拉拉·蔡特金(Clara Zetkin)提議把美國的全國婦女日升級為國際婦女節。蔡特金在1910年哥本哈根舉行的國際勞動婦女大會上提出了這個倡議,來自17個國家的100名女代表一致同意。事情就這樣定了。

1911年3月19日,在奧地利、丹麥、德國和瑞士的女性首次集會遊行慶祝「三八婦女節」。德國各地也舉行了爭取選舉權的集會。

嚴格說來,2018年過的是第107個國際婦女節。

圖片版權 TOPICAL PRESS AGENCY Image caption 德國女權運動先驅克拉拉·蔡特金被認為是「三八國際婦女節」之母。

婦女節的「國際性」最初幾十年都處於很容易被挑戰的地位,直到1975年情況才改變。那年,聯合國(UN)開始慶祝三八婦女節,等於為三八國際婦女節的國際地位蓋了個官印戳。

後來,聯合國又決定每年的三八節慶祝應該有一個具體明確的主題。於是,從1996年開始,聯合國的國際三八婦女節慶祝就有了年度主題,1996年的主題是「慶祝過去,規劃未來」(Celebrating the past, Planning for the Future)。

三八婦女節是從歐洲勞工運動的土壤里長出來,根子上一直有政治基因,所以每年這一天總有一些地方會有罷工或示威活動,抗議對女性的歧視和不公平,提高公眾的性別平等、平權意識。

2. 為什麼是3月8日?

蔡特金當年提出全世界婦女應該有自己的節日,但沒有固定日期。3月8日正式成為國際婦女節,是在1917年。

1917年3月8日(儒略曆2月23日),因食品短缺和工廠環境惡化爆發的聖彼得堡大罷工持續了三、四天,沙皇遜位,俄羅斯帝國杜馬成員成立臨時政府,並賦予女性選舉投票權,史稱「二月革命」,成為俄國「十月革命」的序幕。當時很多女工參加了大罷工,要求「麵包與和平」,要求選舉權。

這樣,公曆3月8日後來就被定為國際婦女節。

3.有沒有國際男人節?

有的,11月19日。不過,國際男人節的歷史短得多,1990年代才開始;地位也低得多,聯合國沒有背書。

但是,仍舊有60多個國家慶祝「11·19國際男人節」,英國是其中一個。

英國男人節的重點包括成年和未成年男性的健康關注、改善男女性別關係、推動男女平等、禮讚男性模範榜樣。2017年的男人節主題是「禮讚男人和男孩」。

圖片版權 AFP Image caption 2012年10月,倫敦的議會廣場再現當年爭取女性投票權的場景

4. 婦女節怎麼過?

國際婦女節在很多國家是法定公共假日,包括俄國、阿富汗、安哥拉、亞美尼亞、阿塞拜疆、白俄羅斯、布基納法索、柬埔寨、古巴、格魯吉亞、幾內亞比紹、厄立特里亞、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、老撾、摩爾多瓦、蒙古、尼泊爾、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏干達、烏克蘭、烏茲別克斯坦、越南、贊比亞等。

在中國、馬其頓、馬達加斯加,三八婦女節屬於部分公民放假的節日,女性享受一天或半天法定公假,但政府只是建議,並不強迫,僱主可以選擇執不執行。

在保加利亞、克羅地亞、羅馬尼亞、智利、波黑、喀麥隆等地,婦女節不是法定公假,但得到普遍認可,按照慣例男性在那一天要送花給女性朋友、母親、妻子、女兒、祖母、女同事等。保加利亞和羅馬尼亞等國家,婦女節的地位等同於母親節,也會送小禮物。

在意大利,三八婦女節那天有送含羞草的習俗,起源不詳,但據信是第二次世界大戰後從羅馬開始的。

英美不過節

三八國際婦女節源自勞工運動,跟蘇俄和共產主義有歷史淵源關係。

圖片版權 AFP Image caption 土耳其的三八婦女節,婦女們會上街抗議示威,爭取婦女權益。

美國官方不慶祝三八國際婦女節,但3月8日是女性的節日,而且每年三月是「女性歷史月」(Women's History Month),總統也要在三月發表講話,禮讚美國女性的各種成就。

英國和英聯邦裏的澳大利亞、新西蘭、加拿大等都官方不慶祝三八國際婦女節,但女性權益團體會在這一天前後組織活動。這些女權運動先驅國家,女王是國家元首,已經有了兩位女首相,一個普遍看法是認為專門為婦女定一個節日,反而帶著歧視意味,或者暗示女性地位低下。

中華民國政府在1924年正式承認三八婦女節。國民黨中央執委會關於「三八節是國際婦女日」的指示發表在1924年3月5日的廣州《民國日報》社論版。當時國民黨和共產黨正處於國共合作「蜜月期」。

1924年2月下旬,在國民黨中央婦女部幹部會議上,何香凝提議在廣州舉行慶祝「三八」國際婦女節大會,由中央婦女部負責出面發起集會和遊行示威,會後何香凝承擔了紀念活動的籌備事宜。

1924年3月3日,廣州執信學校作了題為「國際婦女節之性質」的專題講演,介紹婦女節的歷史與意義,正式把國際婦女節概念引進中國。那年廣州的三八婦女節慶祝活動,中國共產黨也參加了。

1949年中國共產黨建制後,正式確定3月8日為國際婦女節,是部分公民享受公假的節日。台灣1994年前三八婦女節一直是法定節日,但1991年婦女節假期跟兒童節合併,理由是 婦女可以利用這天假期在家照顧放假的兒童。1998年這天假期徹底取消。

按照中國網民的說法,三八從工會發福利、女職工放半天假,官方慶祝活動照舊,但爭取女性社會地位提高的內涵則淡化,變相成為商家用來盡力促銷的商機。

圖片版權 EPA Image caption 2018年3月8日,西班牙「女權主義罷工」,抗議性別歧視和性騷擾。

5.2018年婦女節怎麼過?

這是第107個國際婦女節,主題是「再接再厲」(#PressForProgress)。

2017年被認為是屬於全球女性的,在世界女權運動史上寫下重要一筆的一年。全世界千百萬女性共同經歷了幾件大事,從特朗普當選美國總統,到好萊塢名流性侵醜聞曝光啟動的#MeToo,女權運動重振旗鼓之勢儼然。

2018年的三八婦女節正是總結戰果、溫故知新、展望未來的時間點。

不過,歷年來也不乏跟主流並不完全吻合的聲音。

1942年,左翼作家丁玲在延安《解放日報》上發表《三八節有感》,文中寫道:「婦女」這兩個字,將在什麼時代才不被重視,不需要特別的被提出呢?"

七十多年後,各種社交媒體和網絡平台無比發達,婦女節過了一百多次,還是有這樣的感慨:什麼時候社會才不再需要為婦女特設一個節日,來推動消除性別歧視、推動男女平等、慶祝女性在各個領域的成就?

英國一份地位較高的雜誌,介紹一位女性數學家的傑出成就,標題裏出現「世界最偉大的女數學家」字樣,引發熱議。

批評者認為這個「女」字暗示了雙重標凖,如果按統一標凖衡量她可能不如男性。

還有觀點認為,性別只有在涉及性別問題的討論中才有相關性,否則不必提及;科學家的成就高低,跟性別沒有必然關聯。

按照這個思路,「女性比例」成為歷史似也可以成為女權運動奮鬥的一個目標。